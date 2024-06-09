Откройте для себя дух Бангкока через адреналин и стиль в исключительно мужской компании! Эта экскурсия сочетает в себе стрельбу из различного оружия под руководством профессионалов и наблюдение за настоящими поединками по тайскому боксу на самой известной мировой арене. Завершим день в окружении баров, коктейлей и неоновых вывесок на знаменитой улице — Soi Cowboy.
Что можно увидеть
- Стрелковый клуб
- Rajadamnern Stadium
- Soi Cowboy
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём нашу программу с посещения стрелкового клуба, где вы сможете пострелять из 23 видов оружия на выбор — Glock, Beretta, Remington и других (не входит в стоимость экскурсии).
- Затем отправимся на легендарную арену Rajadamnern Stadium, познакомимся с традициями тайского бокса и станем свидетелями эмоциональных и динамичных боев.
- Завершим экскурсию прогулкой по развлекательному кварталу Soi Cowboy, где неоновые вывески и яркая ночная жизнь раскрывают совсем другую сторону Бангкока. Посетим несколько заведений на ваш выбор.
Вы узнаете:
- Историю тайского бокса. Обсудим происхождение и развитие боевого искусства муай-тай, поговорим о его значении в тайской культуре, исторических аспектах и известных бойцах.
- Особенности оружейной культуры в Таиланде, включая обзор разных видов оружия, их истории и использования.
- О ночной жизни Бангкока. Расскажу вам о роли развлекательных заведений в городской культуре и их вкладе в современное общество.
Кому подойдёт программа
Любителям экстремальных развлечений и приключений, поклонникам боевых искусств, исследователям ночной жизни и просто компаниям друзей или коллег. Маршрут предназначен для мужчин старше 21 года и организован с учётом интересов взрослой аудитории без участия женщин и детей.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле (от седана до пати-минивэна), услуги гида, бронирование всего необходимого
- Отдельно оплачивается стрельбище (от 2000 до 16000 бат), а также напитки и еда в заведениях
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Бангкоке
Провёл экскурсии для 50 туристов
Всем привет! Меня зовут Дмитрий! Я провожу экскурсии в самом сердце Таиланда. В столице страны, городе контрастов и противоречий, в городе, который обязан посетить каждый — в Бангкоке! Я проводил двухдневные экскурсииЗадать вопрос
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