Мария

Отличная экскурсия для тех, кто хочет поближе познакомиться с ночной жизнью Бангкока. Безусловно вы не забудете то, что увидите))) но при этом всё будет безопасно и очень интересно! При этом гид ответит на все ваши вопросы о Тайланде не только о его ночной жизни! Очень культурный вежливый и приятный молодой человек! Большое спасибо за экскурсию!