Откройте для себя ночной Бангкок таким, каким его не показывают в путеводителях! Яркий, шумный, соблазнительный — этот город живёт по своим правилам после заката.
Неоновый квартал Сой Ковбой, бесшабашная Каосан Роуд, огни Китайского квартала и вызывающий Патпонг — вы прогуляетесь по самым легендарным уголкам взрослой жизни столицы и узнаете, как они стали символами свободы.
Неоновый квартал Сой Ковбой, бесшабашная Каосан Роуд, огни Китайского квартала и вызывающий Патпонг — вы прогуляетесь по самым легендарным уголкам взрослой жизни столицы и узнаете, как они стали символами свободы.
Описание экскурсии
Сой Ковбой — культовый квартал для взрослых развлечений, неон, бары, легенды ночного города.
Каосан Роуд — центр туристического хаоса: музыка, уличная еда, ночные лавки и уникальная атмосфера.
Китайский квартал — рынки, экзотическая еда, тайные улочки, о которых знают только местные.
Патпонг — знаменитый квартал красных фонарей, шоу, бары и истории ночной жизни Бангкока.
По желанию можно заменить одну из локаций на Nana Plaza — самый известный комплекс гоу-гоу баров под открытым небом.
Вы узнаете:
- как скромная улочка Каосан Роуд превратилась в мировую столицу бэкпекеров
- как банановая плантация стала центром ночной жизни
- правда ли, что на улице Патпонг пересекались шпионы, артисты и музыканты
- где попробовать блюда, которых нет в путеводителях
- как одна ковбойская шляпа дала имя улице
- что объединяет Каосан Роуд, Китайский квартал, Патпонг и Сой Ковбой
Организационные детали
- Программа строго 20+. Не забудьте паспорт
- Порядок посещения локаций может быть изменён в зависимости от вашего местоположения
- Передвигаемся на тук-туке или такси — 500–1000 батов
- В большинстве заведений вход бесплатный, но нужно заказать хотя бы один коктейль — 100–1000 батов
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамиль — ваша команда гидов в Бангкоке
Мы команда энергичных и увлечённых гидов в Бангкоке, и наша главная цель — сделать ваше путешествие по этому городу ярким и незабываемым. Мы знаем Бангкок не только по туристическим местам,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
2 ноя 2025
Отличная экскурсия для тех, кто хочет поближе познакомиться с ночной жизнью Бангкока. Безусловно вы не забудете то, что увидите))) но при этом всё будет безопасно и очень интересно! При этом гид ответит на все ваши вопросы о Тайланде не только о его ночной жизни! Очень культурный вежливый и приятный молодой человек! Большое спасибо за экскурсию!
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Мини-группа
до 10 чел.
Ночной Бангкок (21+)
Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Начало: У станции метро BTS Nana
Расписание: ежедневно в 21:00
10 дек в 21:00
12 дек в 21:00
$77 за человека
Индивидуальная
Ночной Бангкок: индивидуальная экскурсия
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
15 дек в 18:00
17 дек в 18:00
от $250 за человека
Индивидуальная
В ритме Бангкока: Индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Бангкок - город, где древние традиции соседствуют с современностью. Откройте для себя культуру и обычаи Таиланда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от $255 за человека