Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы с вами побываем в древней Аюттайе. В 18 веке она была крупнейшим городом земли — здесь проживало более 1 млн человек. Сегодня Аюттайя — это живописные руины и каменные храмы, похожие на сооружения из иных миров.



На экскурсии вы пройдёте по самым интересным местам, увидите необычные статуи Будды и изучите традиционную архитектуру Таиланда.

Описание экскурсии На один день перенестись в другой мир и изучить старинные сооружения на автомобильной экскурсии. Во время экскурсии я расскажу вам историю окутанной тайнами Аюттайи. Как она создавалась, кто ей правил и как этот город смог стать крупнейшим на планете. Вы узнаете о 400-летнем господстве древней столицы Сиама в Юго-Восточной Азии и об её драматичном конце, а также услышите интересные факты о современном Таиланде. Экскурсию проведу я или мой коллега. Важная информация: ‭• Важно: в храмах действует дресс-код. У женщин должны быть прикрыты плечи и колени, мужчинам можно в шортах. ‭• Есть детское сидение и бустер (бесплатно по запросу). ‭• Экскурсию также можно организовать для 5-10 человек (стоимость уточняйте у гида). ‭• По запросу за отдельную плату можем поехать на минивэне. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно.

