Мы с вами побываем в древней Аюттайе. В 18 веке она была крупнейшим городом земли — здесь проживало более 1 млн человек. Сегодня Аюттайя — это живописные руины и каменные храмы, похожие на сооружения из иных миров.
На экскурсии вы пройдёте по самым интересным местам, увидите необычные статуи Будды и изучите традиционную архитектуру Таиланда.
Во время экскурсии я расскажу вам историю окутанной тайнами Аюттайи. Как она создавалась, кто ей правил и как этот город смог стать крупнейшим на планете. Вы узнаете о 400-летнем господстве древней столицы Сиама в Юго-Восточной Азии и об её драматичном конце, а также услышите интересные факты о современном Таиланде. Экскурсию проведу я или мой коллега. Важная информация: • Важно: в храмах действует дресс-код. У женщин должны быть прикрыты плечи и колени, мужчинам можно в шортах. • Есть детское сидение и бустер (бесплатно по запросу). • Экскурсию также можно организовать для 5-10 человек (стоимость уточняйте у гида). • По запросу за отдельную плату можем поехать на минивэне. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Ват Ратчабурана, построенный Боромморачатхиратом II в 1424 году. Вы полюбуетесь архитектурой и узнаете, кому этот храм был посвящён
- Храм Ват Яй Чай Монгхон - отреставрированный буддийский храм 15 века. Вы встретите монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. А также увидите легендарную Ступу - символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами
- Храм Ват Махатхат - был главным в древней Аюттайе (с 1350 по 1767 год). Знаменит благодаря голове Будды, опутанной корнями дерева
- Храм Ват Пхра Си Санпхет - удивительный храм, который изначально был царским дворцом. Сейчас это одно из самых красивых мест в Аюттайе
- Храм Ват Чайватанарам - восстановленный из руин королевский буддиский храм 17 века, в котором проходили съёмки боевика «Мортал Комбат»
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные расходы
- Парковки
- Платные дороги
Что не входит в цену
- Входные билеты 50 бат каждый храм с чел (в Т.Ч. гиду)
Место начала и завершения?
Отель клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Важно: в храмах действует дресс-код. У женщин должны быть прикрыты плечи и колени, мужчинам можно в шортах
- Есть детское сидение и бустер (бесплатно по запросу)
- Экскурсию также можно организовать для 5-10 человек (стоимость уточняйте у гида)
- По запросу за отдельную плату можем поехать на минивэне. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бангкока
