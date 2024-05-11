Представьте себе город, который в 18 веке был крупнейшим на планете, где проживало более миллиона человек. Сегодня Аюттайя - это живописные руины и каменные храмы, которые кажутся сооружениями из иных
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
- 🏛 Уникальные исторические достопримечательности
- 📸 Бесплатные фото и видео от профессионала
- 🚗 Удобный трансфер и возможность выбора транспорта
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Храм Ват Ратчабурана
- Храм Ват Яй Чай Монгхон
- Храм Ват Махатхат
- Храм Ват Пхра Си Санпхет
- Храм Ват Чайватанарам
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Храм Ват Ратчабурана, построенный Боромморачатхиратом II в 1424 году. Вы полюбуетесь архитектурой и узнаете, кому этот храм был посвящён.
- Храм Ват Яй Чай Монгхон — отреставрированный буддийский храм 15 века. Вы встретите монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. А также увидите легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами.
- Храм Ват Махатхат — был главным в древней Аюттайе (с 1350 по 1767 год). Знаменит благодаря голове Будды, опутанной корнями дерева.
- Храм Ват Пхра Си Санпхет — удивительный храм, который изначально был царским дворцом. Сейчас это одно из самых красивых мест в Аюттайе.
- Храм Ват Чайватанарам — восстановленный из руин королевский буддиский храм 17 века, в котором проходили съёмки боевика «Мортал Комбат».
Во время экскурсии я расскажу вам историю окутанной тайнами Аюттайи. Как она создавалась, кто ей правил и как этот город смог стать крупнейшим на планете. Вы узнаете о 400-летнем господстве древней столицы Сиама в Юго-Восточной Азии и об её драматичном конце, а также услышите интересные факты о современном Таиланде.
Организационные детали
*В стоимость включены услуги гида и трансфер на комфортабельном седане (до 4 участников)
- Есть детское сидение и бустер (бесплатно по запросу)
- Экскурсию также можно организовать для 5-10 человек (стоимость уточняйте у гида)
- По запросу за отдельную плату можем поехать на минивэне или 7-местном кроссовере. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно.
- Важно: во дворце и храмах действует строгий дресс-код. У женщин должны быть прикрыты плечи и колени, мужчинам можно в шортах.
- Я профессиональный фотограф и рилзмейкер. По запросу могу бесплатно сделать красивые фото и видео, а также поделиться идеями для рилз.
Дополнительные расходы
- Обед в Аюттайе — по меню
- Входные билеты:
— Храм Ват Ратчабурана — 50 бат/чел.
— Храм Ват Яй Чай Монгхон — 20 бат. /чел.
— Храм Ват Махатхат — 50 бат. /чел.
— Храм Ват Пхра Си Санпхет — 50 бат. /чел.
— Храм Ват Чайватанарам — 50 бат. /чел.
Также нужно оплатить билеты для гида.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 176 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я живу в Бангкоке более 10 лет. Работаю гидом более 5 лет. Люблю Бангкок всем сердцем и душой. Объехала весь Таиланд на машине, жила в маленькихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
11 мая 2024
Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.
Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней столицы.
Прежде чем заказывать экскурсию на этом ресурсе я посмотрела все
Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней столицы.
Прежде чем заказывать экскурсию на этом ресурсе я посмотрела все
М
Марина
5 апр 2024
Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару ☀️ Оля, очень позитивная и энергичная девушка, которая достаточно давно проживает в Тайланде и
A
Anna
26 мар 2024
С Ольгой мы съездили на экскурсию в Аюттайю.
Все было прекрасно организовано, мы были с трехлетним ребенком - Ольга предоставила нам детское кресло и даже принесла игрушек поиграть в машине.
Экскурсия была очень информативной и интересной, обязательно вернемся к Ольге в следующие приезды в Тайланд.
Все было прекрасно организовано, мы были с трехлетним ребенком - Ольга предоставила нам детское кресло и даже принесла игрушек поиграть в машине.
Экскурсия была очень информативной и интересной, обязательно вернемся к Ольге в следующие приезды в Тайланд.
А
Артем
20 мар 2024
Прекрасная экскурсия, все максимально комфортно и интересно!
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