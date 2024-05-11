Представьте себе город, который в 18 веке был крупнейшим на планете, где проживало более миллиона человек. Сегодня Аюттайя - это живописные руины и каменные храмы, которые кажутся сооружениями из иных

миров. Во время этой индивидуальной экскурсии гости побывают в самых интересных местах Аюттайи, увидят необычные статуи Будды и познакомятся с традиционной архитектурой Таиланда. Откроется величие Дворца Банг Па-Ин, где сочетаются восточные и западные архитектурные традиции, и Храма Ват Яй Чай Монгхон с его легендарной ступой. Узнайте историю Храма Ват Махатхат с легендарным лицом Будды, опутанным корнями дерева ботхи, и величие руин Храма Ват Пхра Си Санпхет. Экскурсия также затронет Храм Ват Чайватанарам, известный своими съёмками в фильме «Мортал Комбат». Организационные детали включают услуги гида, трансфер на комфортабельном транспорте, а также возможность получить профессиональные фото и видео в подарок. Приготовьтесь к погружению в историю и культуру древней столицы Сиама, исследуя её сокровища и тайны

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Храм Ват Ратчабурана , построенный Боромморачатхиратом II в 1424 году. Вы полюбуетесь архитектурой и узнаете, кому этот храм был посвящён.

, построенный Боромморачатхиратом II в 1424 году. Вы полюбуетесь архитектурой и узнаете, кому этот храм был посвящён. Храм Ват Яй Чай Монгхон — отреставрированный буддийский храм 15 века. Вы встретите монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. А также увидите легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами.

— отреставрированный буддийский храм 15 века. Вы встретите монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. А также увидите легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами. Храм Ват Махатхат — был главным в древней Аюттайе (с 1350 по 1767 год). Знаменит благодаря голове Будды, опутанной корнями дерева.

— был главным в древней Аюттайе (с 1350 по 1767 год). Знаменит благодаря голове Будды, опутанной корнями дерева. Храм Ват Пхра Си Санпхет — удивительный храм, который изначально был царским дворцом. Сейчас это одно из самых красивых мест в Аюттайе.

— удивительный храм, который изначально был царским дворцом. Сейчас это одно из самых красивых мест в Аюттайе. Храм Ват Чайватанарам — восстановленный из руин королевский буддиский храм 17 века, в котором проходили съёмки боевика «Мортал Комбат».

Во время экскурсии я расскажу вам историю окутанной тайнами Аюттайи. Как она создавалась, кто ей правил и как этот город смог стать крупнейшим на планете. Вы узнаете о 400-летнем господстве древней столицы Сиама в Юго-Восточной Азии и об её драматичном конце, а также услышите интересные факты о современном Таиланде.

Организационные детали

*В стоимость включены услуги гида и трансфер на комфортабельном седане (до 4 участников)

Есть детское сидение и бустер (бесплатно по запросу)

Экскурсию также можно организовать для 5-10 человек (стоимость уточняйте у гида)

По запросу за отдельную плату можем поехать на минивэне или 7-местном кроссовере. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно.

Важно: во дворце и храмах действует строгий дресс-код. У женщин должны быть прикрыты плечи и колени, мужчинам можно в шортах.

Я профессиональный фотограф и рилзмейкер. По запросу могу бесплатно сделать красивые фото и видео, а также поделиться идеями для рилз.

Дополнительные расходы