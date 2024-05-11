Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама

Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
Представьте себе город, который в 18 веке был крупнейшим на планете, где проживало более миллиона человек. Сегодня Аюттайя - это живописные руины и каменные храмы, которые кажутся сооружениями из иных
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миров.

Во время этой индивидуальной экскурсии гости побывают в самых интересных местах Аюттайи, увидят необычные статуи Будды и познакомятся с традиционной архитектурой Таиланда.

Откроется величие Дворца Банг Па-Ин, где сочетаются восточные и западные архитектурные традиции, и Храма Ват Яй Чай Монгхон с его легендарной ступой.

Узнайте историю Храма Ват Махатхат с легендарным лицом Будды, опутанным корнями дерева ботхи, и величие руин Храма Ват Пхра Си Санпхет. Экскурсия также затронет Храм Ват Чайватанарам, известный своими съёмками в фильме «Мортал Комбат».

Организационные детали включают услуги гида, трансфер на комфортабельном транспорте, а также возможность получить профессиональные фото и видео в подарок.

Приготовьтесь к погружению в историю и культуру древней столицы Сиама, исследуя её сокровища и тайны

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Индивидуальный подход и комфорт
  2. 🏛 Уникальные исторические достопримечательности
  3. 📸 Бесплатные фото и видео от профессионала
  4. 🚗 Удобный трансфер и возможность выбора транспорта
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми

Что можно увидеть

  • Храм Ват Ратчабурана
  • Храм Ват Яй Чай Монгхон
  • Храм Ват Махатхат
  • Храм Ват Пхра Си Санпхет
  • Храм Ват Чайватанарам
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Храм Ват Ратчабурана, построенный Боромморачатхиратом II в 1424 году. Вы полюбуетесь архитектурой и узнаете, кому этот храм был посвящён.
  • Храм Ват Яй Чай Монгхон — отреставрированный буддийский храм 15 века. Вы встретите монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. А также увидите легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами.
  • Храм Ват Махатхат — был главным в древней Аюттайе (с 1350 по 1767 год). Знаменит благодаря голове Будды, опутанной корнями дерева.
  • Храм Ват Пхра Си Санпхет — удивительный храм, который изначально был царским дворцом. Сейчас это одно из самых красивых мест в Аюттайе.
  • Храм Ват Чайватанарам — восстановленный из руин королевский буддиский храм 17 века, в котором проходили съёмки боевика «Мортал Комбат».

Во время экскурсии я расскажу вам историю окутанной тайнами Аюттайи. Как она создавалась, кто ей правил и как этот город смог стать крупнейшим на планете. Вы узнаете о 400-летнем господстве древней столицы Сиама в Юго-Восточной Азии и об её драматичном конце, а также услышите интересные факты о современном Таиланде.

Организационные детали

*В стоимость включены услуги гида и трансфер на комфортабельном седане (до 4 участников)

  • Есть детское сидение и бустер (бесплатно по запросу)
  • Экскурсию также можно организовать для 5-10 человек (стоимость уточняйте у гида)
  • По запросу за отдельную плату можем поехать на минивэне или 7-местном кроссовере. Я встречу вас у отеля и после экскурсии отвезу обратно.
  • Важно: во дворце и храмах действует строгий дресс-код. У женщин должны быть прикрыты плечи и колени, мужчинам можно в шортах.
  • Я профессиональный фотограф и рилзмейкер. По запросу могу бесплатно сделать красивые фото и видео, а также поделиться идеями для рилз.

Дополнительные расходы

  • Обед в Аюттайе — по меню
  • Входные билеты:
    — Храм Ват Ратчабурана — 50 бат/чел.
    — Храм Ват Яй Чай Монгхон — 20 бат. /чел.
    — Храм Ват Махатхат — 50 бат. /чел.
    — Храм Ват Пхра Си Санпхет — 50 бат. /чел.
    — Храм Ват Чайватанарам — 50 бат. /чел.
    Также нужно оплатить билеты для гида.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
11 мая 2024
Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.
Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней столицы.
Прежде чем заказывать экскурсию на этом ресурсе я посмотрела все
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предложения на этой платформе и остановилась на программе, которая предлагает Ольга. И не удивительно, что программа от этого гида показалась самой интересной, во время экскурсии мы узнали что Ольга прожила в Аюттае год, знает все достопримечательности и хорошо ориентируется в городе.
Ольга очень клиентоориентированный гид, которая слышит все пожелания заказчика. Хочется выпить чашку кофе по дороге, ок, остановимся на кофе-брейк, жарко и хочется перевести дух в прохладе, Ольга предложит остановиться в кафе с видом на один из храмов и порекомендует, что из предлагаемых блюд стоит попробовать.

Спасибо, Ольга, тебе большое за экскурсию. В следующую нашу поездку в Бангкок продолжим наше знакомство и обязательно поедем с тобой на экскурсию "Невероятные окрестности Бангкока"

Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию.
М
5 апр 2024
Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару ☀️ Оля, очень позитивная и энергичная девушка, которая достаточно давно проживает в Тайланде и
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рассказывает легко и увлекательно!
Не смотря на жару, посетили практически все локации Аюттхая. А индивидуальный трансфер от отеля и обратно вообще сказка!
Бонусом Оля показала ночную жизнь Бангкока, сходив совместно в пару очень классных баров! Теперь Бангкок в моем сердце навсегда! ❤️

Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару
A
26 мар 2024
С Ольгой мы съездили на экскурсию в Аюттайю.
Все было прекрасно организовано, мы были с трехлетним ребенком - Ольга предоставила нам детское кресло и даже принесла игрушек поиграть в машине.
Экскурсия была очень информативной и интересной, обязательно вернемся к Ольге в следующие приезды в Тайланд.
А
20 мар 2024
Прекрасная экскурсия, все максимально комфортно и интересно!
Прекрасная экскурсия, все максимально комфортно и интересно!Прекрасная экскурсия, все максимально комфортно и интересно!Прекрасная экскурсия, все максимально комфортно и интересно!Прекрасная экскурсия, все максимально комфортно и интересно!Прекрасная экскурсия, все максимально комфортно и интересно!Прекрасная экскурсия, все максимально комфортно и интересно!Прекрасная экскурсия, все максимально комфортно и интересно!

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