Экскурсии в Аюттайю

Найдено 4 экскурсии в категории «Аюттайя» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
Аютайя - древняя столица Сиама из Бангкока
Мини-группа
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в Аютайю: величие древней столицы Сиама
Погрузитесь в историю и культуру Таиланда с посещением Аютайи, города с богатым наследием и уникальными памятниками
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
Расписание: пн, ср, сб в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 875฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
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    которыми находилась в постоянном конфликте. На данный момент сохранились полуразрушенные а так же действующие кремовые комплексы. Один раз увидеть точно стоит . В Бангкоке нас забрал гид русскоговорящий, далее в пути к нам присоединился тайский гид,который очень мило на забавном русском языке собственно и вёл экскурсию (в Тайланде право на лицензию имеют только местные,мы так поняли). В конце у нас был довольно вкусный поздний тайский обед Из минусов - было очень очень жарко, практически хаммам,поэтому надевайте всё максимально впитывающее,закрывайте плечи,голову и запасайтесь водой и не забудьте внешнюю подзарядку для вашего телефона или камер. Снимать действительно есть что.

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию. Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней
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    столицы. Прежде чем заказывать экскурсию на этом ресурсе я посмотрела все предложения на этой платформе и остановилась на программе, которая предлагает Ольга. И не удивительно, что программа от этого гида показалась самой интересной, во время экскурсии мы узнали что Ольга прожила в Аюттае год, знает все достопримечательности и хорошо ориентируется в городе. Ольга очень клиентоориентированный гид, которая слышит все пожелания заказчика. Хочется выпить чашку кофе по дороге, ок, остановимся на кофе-брейк, жарко и хочется перевести дух в прохладе, Ольга предложит остановиться в кафе с видом на один из храмов и порекомендует, что из предлагаемых блюд стоит попробовать. Спасибо, Ольга, тебе большое за экскурсию. В следующую нашу поездку в Бангкок продолжим наше знакомство и обязательно поедем с тобой на экскурсию "Невероятные окрестности Бангкока"

    Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию
  • К
    Кристина
    1 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
  • И
    Иван
    30 апреля 2024
    Аютайя - древняя столица Сиама из Бангкока
    Все очень классно, забрали вовремя, рассказы гида были интересные, посетили несколько храмов, очень красиво и живописно!
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
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    на русском знает крайне мало, информации почти ноль. Оценка 4 только благодаря сопровождающему и маршруту. Жаль что русским гидам нельзя работать, а местные не могут дать полноценной инфы

  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару ☀️ Оля, очень позитивная
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    и энергичная девушка, которая достаточно давно проживает в Тайланде и рассказывает легко и увлекательно! Не смотря на жару, посетили практически все локации Аюттхая. А индивидуальный трансфер от отеля и обратно вообще сказка! Бонусом Оля показала ночную жизнь Бангкока, сходив совместно в пару очень классных баров! Теперь Бангкок в моем сердце навсегда! ❤️

    Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару
  • A
    Anna
    26 марта 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    С Ольгой мы съездили на экскурсию в Аюттайю. Все было прекрасно организовано, мы были с трехлетним ребенком - Ольга предоставила нам
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    детское кресло и даже принесла игрушек поиграть в машине. Экскурсия была очень информативной и интересной, обязательно вернемся к Ольге в следующие приезды в Тайланд.

  • L
    Lolita
    5 марта 2024
    Аютайя - древняя столица Сиама из Бангкока
    Мы остались всем довольны. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Аюттайя»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
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  3. Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
  4. Аютайя - древняя столица Сиама из Бангкока
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Аюттайя" можно забронировать 4 экскурсии от 80 до 2 875. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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