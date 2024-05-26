1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Мини-группа
8 часов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
7 часов
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
Мини-группа
9 часов
Групповая экскурсия в Аютайю: величие древней столицы Сиама
Погрузитесь в историю и культуру Таиланда с посещением Аютайи, города с богатым наследием и уникальными памятниками
Начало: ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, Air Port Link
Расписание: пн, ср, сб в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
2 875฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 мая 2024Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
- ААлександр21 мая 2024Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию. Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней
- ККристина1 мая 2024Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
- ИИван30 апреля 2024Все очень классно, забрали вовремя, рассказы гида были интересные, посетили несколько храмов, очень красиво и живописно!
- ООльга11 апреля 2024Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
- ММарина5 апреля 2024Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару ☀️ Оля, очень позитивная
- AAnna26 марта 2024С Ольгой мы съездили на экскурсию в Аюттайю. Все было прекрасно организовано, мы были с трехлетним ребенком - Ольга предоставила нам
- LLolita5 марта 2024Мы остались всем довольны. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Аюттайя»
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