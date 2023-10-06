Посетить древние храмы, прикоснуться к истории и культуре Таиланда и поужинать в местном ресторане
Мы расскажем, в каком храме стоял огромный золотой Будда, а в каком проводились важнейшие королевские церемонии. А в конце вас ждёт традиционный тайский ужин в уютном ресторане с том ямом и жареным рисом.
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Описание
Что вас ожидает
Храм Ват Чайваттханарам
Это одно из самых посещаемых исторических мест в Аюттхае. Вы узнаете, в честь кого создал эту постройку король Прасат Тонг и под влиянием какого другого храма выстроился её архитектурный стиль.
Храм Ват Ратчабурана
Это место известно золотой сокровищницей в большой пагоде под землёй. Можно спуститься туда, чтобы увидеть фрески раннего периода Аюттхаи. Кстати, в 90-х тут проходили съёмки известного фильма «Смертельная битва».
Храм Ват Пхра Си Санпхет
Здесь до сих пор виден фундамент Большого дворца, которого нет уже много веков. Мы расскажем, как использовался храм раньше и что было найдено при раскопках на его территории в 19 веке. И «Смертельную битву» здесь тоже снимали.
Храм Ват Махатхат
Один из старейших храмов в истории Аюттхаи, где проводились важные королевские церемонии. Вы увидите оставшиеся после пожара пагоды, королевский зал, фрески под деревом Бодхи и знаменитую голову Будды, вросшую в корень дерева.
Ужин в аутентичном ресторане
После прогулок и осмотров храмов мы отвезём вас в ресторан, декорированный в традиционном тайском стиле — красные зонтики, деревянные столбы. В меню — том ям, жареный рис с креветками, омлет с морепродуктами и другие узнаваемые блюда.
Организационные детали
- Ужин включён в стоимость экскурсии
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере, внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества путешественников
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды вместе с тайским русскоговорящим гидом
Дополнительные расходы (по желанию):
- Поездка на слонах в царских кибитках. Одна поездка в среднем стоит 500 бат — около 15 долларов.
- Аренда национальных тайских костюмов для фотосессии в ателье при входе в храме. Цена аренды — 200 бат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Да не как! Заказывате тур у Димитрия. Он вас заберёт, отвезёт, всё организует, покормит и привезёт на место прибывания. 👍🏻
Готовтись только к исторически насыщенной программе с милой, местной историком Люси. И только потом, просматривая сотни своих сделанные фотографиях, вы реализуете к чему вы прекаснулись.
Огромное вам спасибо.