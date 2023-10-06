Добро пожаловать в Аюттхаю — старинный королевский город в паре часов езды от Бангкока. Вы побываете в четырёх храмах и узнаете, кто и для кого их строил. Мы расскажем, в каком храме стоял огромный золотой Будда, а в каком проводились важнейшие королевские церемонии. А в конце вас ждёт традиционный тайский ужин в уютном ресторане с том ямом и жареным рисом.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Ват Чайваттханарам

Это одно из самых посещаемых исторических мест в Аюттхае. Вы узнаете, в честь кого создал эту постройку король Прасат Тонг и под влиянием какого другого храма выстроился её архитектурный стиль.

Храм Ват Ратчабурана

Это место известно золотой сокровищницей в большой пагоде под землёй. Можно спуститься туда, чтобы увидеть фрески раннего периода Аюттхаи. Кстати, в 90-х тут проходили съёмки известного фильма «Смертельная битва».

Храм Ват Пхра Си Санпхет

Здесь до сих пор виден фундамент Большого дворца, которого нет уже много веков. Мы расскажем, как использовался храм раньше и что было найдено при раскопках на его территории в 19 веке. И «Смертельную битву» здесь тоже снимали.

Храм Ват Махатхат

Один из старейших храмов в истории Аюттхаи, где проводились важные королевские церемонии. Вы увидите оставшиеся после пожара пагоды, королевский зал, фрески под деревом Бодхи и знаменитую голову Будды, вросшую в корень дерева.

Ужин в аутентичном ресторане

После прогулок и осмотров храмов мы отвезём вас в ресторан, декорированный в традиционном тайском стиле — красные зонтики, деревянные столбы. В меню — том ям, жареный рис с креветками, омлет с морепродуктами и другие узнаваемые блюда.

Организационные детали

Ужин включён в стоимость экскурсии

Поездка проходит на комфортабельном кроссовере, внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества путешественников

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды вместе с тайским русскоговорящим гидом

Дополнительные расходы (по желанию):