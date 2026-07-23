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Из Бангкока в Аюттайю - землю королей

Прикоснуться к истории и культуре Таиланда в древних храмах и королевской резиденции
Добро пожаловать в Аюттайю — старинный королевский город в паре часов езды от Бангкока. Вы побываете в трёх древних храмах, а мы расскажем, кто и для кого их строил.

Раскроете, в каком храме стоял огромный золотой Будда, а в каком проводились важнейшие королевские церемонии. А также посетите дворцовый комплекс Бангпаин.
4.8
19 отзывов
Из Бангкока в Аюттайю - землю королей
Из Бангкока в Аюттайю - землю королей
Из Бангкока в Аюттайю - землю королей

Описание экскурсии

Бангпаин — летний королевский дворец

Живописная резиденция тайских монархов 17–19 веков. Атмосфера уюта и величия делает Бангпаин отличным местом для прогулок. Вы полюбуетесь павильонами на воде, садами, башнями и храмами в смешении тайского, китайского и европейского стилей. Увидите знаменитый золотой павильон на озере, китайский дворец, готический храм и сделаете красивые фотографии.

Храм Ват Чайваттханарам

Это одно из самых посещаемых исторических мест в Аюттайе. Вы узнаете, в честь кого создал эту постройку король Прасат Тонг и под влиянием какого другого храма выстроился её архитектурный стиль.

Храм Ват Пхра Си Санпхет

Здесь до сих пор виден фундамент Большого дворца, которого нет уже много веков. Мы расскажем, как использовался храм раньше и что было найдено при раскопках на его территории в 19 веке. И «Смертельную битву» здесь тоже снимали.

Храм Ват Махатхат

Один из старейших храмов в истории Аюттайи, где проводились важные королевские церемонии. Вы увидите оставшиеся после пожара пагоды, королевский зал, фрески под деревом Бодхи и знаменитую голову Будды, вросшую в корень дерева.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном кроссовере, внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества путешественников
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды вместе с тайским русскоговорящим гидом

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Аренда национальных тайских костюмов для фотосессии в ателье при входе в храме. Цена аренды — 200 батов
  • Обед

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 788 туристов
Я — автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Я и мои коллеги открываем страну так, как её показывают только избранным. Наши экскурсии охватывают Таиланд от
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Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников. С нами вы увидите Таиланд глазами людей, для которых он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю. Дмитрий предложил встретиться накануне вечером и обговорить детали. Дал рекомендации куда сходить, где покушать
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и какие конкретно блюда. В сообщении порекомендовал отели, в которых можно остановиться, которые максимально комфортно расположены, ответил на все интересующие вопросы. Нам было очень приятно и комфортно как на вечерней экскурсии с Дмитрием, так и с его коллегой Поном в Аюттае и на экскурсии Бангкок классика. Мы благодарны Дмитрию за внимание и подход! Все было отлично! Нам ооочень понравилось! Благодаря ему и его коллеге Бангкок и его окрестности подарили нам яркие эмоции и воспоминания! Еще раз спасибо за помощь, наводки и подсказки! Все действительно было ярко, вкусно, колоритно и насыщенно, как вы и обещали! ♥️

Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.+12
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
Мы забронировали у Дмитрия три экскурсии: Бангкок классика, Бангкок по максимуму и из Бангкока в Аюттаю.
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S
Индивидуальная экскурсию в Аюттайю очень понравилась. Проводила экскурсию Мими. Очень позитивная, веселая и очень хорошо говорит по русски. Машина была комфортная для передвижения и подана во время. Очень порадовала что было мало людей в храмах. Храмы и дворец впечатляют. Мы были второй раз, и все равно было интересно. Дмитрию спасибо за организацию.
Индивидуальная экскурсию в Аюттайю очень понравилась. Проводила экскурсию Мими. Очень позитивная, веселая и очень хорошо говорит
Индивидуальная экскурсию в Аюттайю очень понравилась. Проводила экскурсию Мими. Очень позитивная, веселая и очень хорошо говорит
Индивидуальная экскурсию в Аюттайю очень понравилась. Проводила экскурсию Мими. Очень позитивная, веселая и очень хорошо говорит
Индивидуальная экскурсию в Аюттайю очень понравилась. Проводила экскурсию Мими. Очень позитивная, веселая и очень хорошо говорит
Индивидуальная экскурсию в Аюттайю очень понравилась. Проводила экскурсию Мими. Очень позитивная, веселая и очень хорошо говорит
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А
Очень интересная экскурсия. Если интересует история страны, то рекомендую. Конечно, местный гид говорит с существенным акцентом, но всё понятно. Зато действительно понимает страну и историю своей страны. И очень приятная и заботливая.
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Е
Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает, очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было
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очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо.
Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую.
Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые.
Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях.
Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.

Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав,
Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав,
Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав,
Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав,
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Н
Ездили большой компанией в тч дети 7-11 лет из Бангкока, выехали в 09:30 были в отеле около 19:00. Все остались очень довольны экскурсией, великолепные места, гид-русскоговорящая Тайка Люсия, которая интересно
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и с любовью к своей культуре рассказывала программу и отвечала на все наши вопросы🙏☺️ Очень здорово, что гидом была носительница культуры. Насыщенная программа, место маст хэв к посещению! Берите с собой водичку и что-то от солнца - очень жарко, почти все пространство без тени.

Ездили большой компанией в тч дети 7-11 лет из Бангкока, выехали в 09:30 были в отеле
Ездили большой компанией в тч дети 7-11 лет из Бангкока, выехали в 09:30 были в отеле
Ездили большой компанией в тч дети 7-11 лет из Бангкока, выехали в 09:30 были в отеле
Ездили большой компанией в тч дети 7-11 лет из Бангкока, выехали в 09:30 были в отеле
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Анастасия
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и про историю и просто поболтали обо всем) она очень чуткая и внимательная. Невероятное место, рекомендую к посещению!
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и+2
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и
Все прошло прекрасно и погода и экскурсия🪄 Люсия много интересного рассказала нам и про место, и
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