Добро пожаловать в Аюттайю — старинный королевский город в паре часов езды от Бангкока. Вы побываете в трёх древних храмах, а мы расскажем, кто и для кого их строил. Раскроете, в каком храме стоял огромный золотой Будда, а в каком проводились важнейшие королевские церемонии. А также посетите дворцовый комплекс Бангпаин.

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Описание экскурсии

Бангпаин — летний королевский дворец

Живописная резиденция тайских монархов 17–19 веков. Атмосфера уюта и величия делает Бангпаин отличным местом для прогулок. Вы полюбуетесь павильонами на воде, садами, башнями и храмами в смешении тайского, китайского и европейского стилей. Увидите знаменитый золотой павильон на озере, китайский дворец, готический храм и сделаете красивые фотографии.

Храм Ват Чайваттханарам

Это одно из самых посещаемых исторических мест в Аюттайе. Вы узнаете, в честь кого создал эту постройку король Прасат Тонг и под влиянием какого другого храма выстроился её архитектурный стиль.

Храм Ват Пхра Си Санпхет

Здесь до сих пор виден фундамент Большого дворца, которого нет уже много веков. Мы расскажем, как использовался храм раньше и что было найдено при раскопках на его территории в 19 веке. И «Смертельную битву» здесь тоже снимали.

Храм Ват Махатхат

Один из старейших храмов в истории Аюттайи, где проводились важные королевские церемонии. Вы увидите оставшиеся после пожара пагоды, королевский зал, фрески под деревом Бодхи и знаменитую голову Будды, вросшую в корень дерева.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном кроссовере, внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от количества путешественников

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды вместе с тайским русскоговорящим гидом

Дополнительные расходы (по желанию):