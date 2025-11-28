Мои заказы

Сердце Бангкока: легенды Королевского дворца и древних храмов

Увидеть резиденцию тайских правителей, храм Золотого Будды, храм Лежащего Будды и храм Зари
Бангкок поражает масштабом, и его главные святыни легко потеряться в суете города.

На этой экскурсии я помогу вам увидеть их суть: вы не просто осмотрите Королевский дворец и храмы, но и поймёте их символику и историю.

Получите целостный образ древнего Сиама, ощутите его духовную глубину и привезёте домой не только фотографии, но и понимание тайской культуры.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

9:00 — Королевский дворец и храм Изумрудного Будды

Знакомство с величием Таиланда. Вы увидите главную святыню страны — легендарного Изумрудного Будды, а также узнаете историю зданий комплекса, включая резиденцию короля.

10:00 — храм Лежащего Будды (Ват Пхо)

Вас поразит грандиозная 46-метровая статуя Лежащего Будды. Вы прогуляетесь по одному из старейших храмовых комплексов Бангкока и узнаете, как именно здесь зародилось искусство традиционного тайского массажа.

12:00 — обед и перерыв

Вас ждёт отдых и полноценный обед в ресторане неподалёку от дворца.

13:00 — храм Зари (Ват Арун)

Вы увидите самую известную визитную карточку города — храм Утренней Зари, чьи шпили взмывают в небо. Услышите историю строгого королевского дворца эпохи Тхонбури и полюбуетесь панорамой реки Чаопрайя.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Важно: в храмах и дворце действует строгий дресс-код. Пожалуйста, убедитесь, что ваши плечи и колени закрыты

Дополнительные расходы

  • Королевский дворец — 500 батов (~$15)
  • Храм Ват Пхо — 300 батов (~$10)
  • Храм Ват Арун — 200 батов (~$6)
  • Обед — по меню

ежедневно в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Бангкока
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раттанапхон
Раттанапхон — ваш гид в Бангкоке
Я профессиональный гид, лицензированный отделом туризма Таиланда. Изучал русский язык в РУДН, получил степень магистра по лингвистике. С 2017 по 2019 год жил в Москве. Работа гидом для меня не хобби, а профессия. Я горжусь своей страной и буду рад показать вам Страну улыбок.

Отзывы и рейтинг

S
Skakunov
28 ноя 2025
Все супер!!!
Все супер!!!Все супер!!!Все супер!!!Все супер!!!Все супер!!!Все супер!!!Все супер!!!Все супер!!!Все супер!!!

