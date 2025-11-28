Бангкок поражает масштабом, и его главные святыни легко потеряться в суете города. На этой экскурсии я помогу вам увидеть их суть: вы не просто осмотрите Королевский дворец и храмы, но и поймёте их символику и историю. Получите целостный образ древнего Сиама, ощутите его духовную глубину и привезёте домой не только фотографии, но и понимание тайской культуры.

Ваш гид в Бангкоке

Раттанапхон Ваш гид в Бангкоке

Описание экскурсии

9:00 — Королевский дворец и храм Изумрудного Будды

Знакомство с величием Таиланда. Вы увидите главную святыню страны — легендарного Изумрудного Будды, а также узнаете историю зданий комплекса, включая резиденцию короля.

10:00 — храм Лежащего Будды (Ват Пхо)

Вас поразит грандиозная 46-метровая статуя Лежащего Будды. Вы прогуляетесь по одному из старейших храмовых комплексов Бангкока и узнаете, как именно здесь зародилось искусство традиционного тайского массажа.

12:00 — обед и перерыв

Вас ждёт отдых и полноценный обед в ресторане неподалёку от дворца.

13:00 — храм Зари (Ват Арун)

Вы увидите самую известную визитную карточку города — храм Утренней Зари, чьи шпили взмывают в небо. Услышите историю строгого королевского дворца эпохи Тхонбури и полюбуетесь панорамой реки Чаопрайя.

Организационные детали

Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет

Важно: в храмах и дворце действует строгий дресс-код. Пожалуйста, убедитесь, что ваши плечи и колени закрыты

Дополнительные расходы