Бангкок поражает масштабом, и его главные святыни легко потеряться в суете города.
На этой экскурсии я помогу вам увидеть их суть: вы не просто осмотрите Королевский дворец и храмы, но и поймёте их символику и историю.
Получите целостный образ древнего Сиама, ощутите его духовную глубину и привезёте домой не только фотографии, но и понимание тайской культуры.
Описание экскурсии
9:00 — Королевский дворец и храм Изумрудного Будды
Знакомство с величием Таиланда. Вы увидите главную святыню страны — легендарного Изумрудного Будды, а также узнаете историю зданий комплекса, включая резиденцию короля.
10:00 — храм Лежащего Будды (Ват Пхо)
Вас поразит грандиозная 46-метровая статуя Лежащего Будды. Вы прогуляетесь по одному из старейших храмовых комплексов Бангкока и узнаете, как именно здесь зародилось искусство традиционного тайского массажа.
12:00 — обед и перерыв
Вас ждёт отдых и полноценный обед в ресторане неподалёку от дворца.
13:00 — храм Зари (Ват Арун)
Вы увидите самую известную визитную карточку города — храм Утренней Зари, чьи шпили взмывают в небо. Услышите историю строгого королевского дворца эпохи Тхонбури и полюбуетесь панорамой реки Чаопрайя.
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Важно: в храмах и дворце действует строгий дресс-код. Пожалуйста, убедитесь, что ваши плечи и колени закрыты
Дополнительные расходы
- Королевский дворец — 500 батов (~$15)
- Храм Ват Пхо — 300 батов (~$10)
- Храм Ват Арун — 200 батов (~$6)
- Обед — по меню
ежедневно в 08:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Бангкока
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раттанапхон — ваш гид в Бангкоке
Я профессиональный гид, лицензированный отделом туризма Таиланда. Изучал русский язык в РУДН, получил степень магистра по лингвистике. С 2017 по 2019 год жил в Москве. Работа гидом для меня не хобби, а профессия. Я горжусь своей страной и буду рад показать вам Страну улыбок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Skakunov
28 ноя 2025
Все супер!!!
