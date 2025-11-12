Откройте для себя величие древнего Сиама, погрузившись в мир истории и культуры через посещение знаковых мест, хранящих тайны прошлого.
Экскурсия завершится неспешным круизом с обедом, где вы сможете насладиться видами на живописные берега и прочувствовать дух традиционного Таиланда.
Описание экскурсииОткройте для себя величие древнего Сиама, погрузившись в мир истории и культуры через посещение знаковых мест, хранящих тайны прошлого. В завершение экскурсии по желанию можно отправиться в круиз с шведским столом — чтобы расслабиться, насладиться видами и прочувствовать атмосферу настоящего Таиланда. Это приключение оставит яркие впечатления и глубокую связь с культурным наследием страны. Важная информация: В храмах действует строгий дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты (не платком). Мужчинам рекомендуется брюки, женщинам — юбку ниже колен или длинные брюки. Фотографирование разрешено почти везде, но в некоторых храмах могут быть ограничения — уточняйте на месте.
Вы можете выбрать удобный вам день недели, начало экскурсии 6:45 по местному времени.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ват Яй Чай Монгхон
- Ват Махатхат
- Ват Пхра Си Санпхет
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Круиз по реке Чао Прайя 1200 бат
- Входные билеты в храмы 120 бат
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я встречу вас в лобби вашего отеля
Завершение: Верну вас в отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В храмах действует строгий дресс-код: плечи и колени должны быть прикрыты (не платком). Мужчинам рекомендуется брюки, женщинам - юбку ниже колен или длинные брюки
- Фотографирование разрешено почти везде, но в некоторых храмах могут быть ограничения - уточняйте на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бангкока
