Город без цензуры: скрытые бары, тайны леди-боев и правила выживания в городе греха
Откройте для себя другую сторону Бангкока — ту, что просыпается после заката! Вместе с гидом вы исследуете самые яркие локации: от шумных баров и неоновых улиц до известных развлекательных комплексов.
Вас ждёт откровенный рассказ о культуре и традициях тайской столицы, истории о секс-туризме, а также советы, как наслаждаться атмосферой ночного города, сохраняя безопасность.
6 отзывов
Описание экскурсии
Нана Плаза — вы отправитесь в сердце ночных развлечений Бангкока, где десятки заведений открывают свои двери после заката. Мы посетим 2–3 из них на выбор.
Улицы красных фонарей — прогуляетесь по самым знаменитым кварталам, включая Cowboy Street — с неоновыми огнями, барами и вечерними шоу. И узнаете, как отличить девушек от леди-боев и почему именно в Таиланде их так много.
Патпонг — на тук-туке переместитесь на легендарную улицу, где развлечения становятся более роскошными, а атмосфера — ещё ярче. Здесь вы услышите истории о развитии секс-туризма и скрытой стороне Бангкока, о которой обычно не пишут в путеводителях.
Необычные бары и салоны — по пути гид покажет вам интересные места и расскажет о скрытых уловках для туристов, чтобы вы в дальнейшем могли уверенно ориентироваться в ночной жизни города.
Вы узнаете:
почему Бангкок называют столицей азиатской ночной жизни и как сложилась его репутация
чем различаются разные районы развлечений: Нана Плаза, Cowboy Street и Патпонг
как избежать лишних расходов в ночных заведениях
как возник и развивался феномен секс-туризма в Таиланде
какие негласные правила поведения действуют в барах, клубах и салонах
Организационные детали
Программа строго 21+. Возьмите с собой паспорт
В стоимость включено: передвижение на тук-туке и услуги русскоговорящего гида
Отдельно оплачивается пиво в заведениях — от 220 батов. Чтобы зайти внутрь и посидеть, нужно купить хотя бы один бокал
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29569 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны, читать дальше
а не только популярные туристические локации.
Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.
Отзывы и рейтинг
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Айрат
24 ноя 2025
Отличная экскурсия, стоящая своей цены. 👍👍👍 Гид Роза-очень общительная, дружелюбная🤗❤️ и мастер своего дела 👍 Мы довольны на все 💯 Было интересно, остренько😊 и познавательно!
Марина
19 ноя 2025
Кто готов к чему то новому и неожиданному рекомендуем! Супруг не ожидал такого содержания экскурсии как и я собственно хоть и выбирала сама 🤣 Интересно, необычно и откровенно!
Алена
25 окт 2025
Просто поситите и все поймете!!!
Александр
21 окт 2025
Сказать, что это было «Супер!!!» значит не выразить и доли процента приятных впечатлений, оставшихся после посещения экскурсии «ночной Бангкок» Если вам нужен ментор и учитель, то вы не найдете лучше чем Сабри. Можете спокойно ему вверять себя, свои деньги, время и все сокровенные мечты!!!! И он, как истинный восточный джин воплотит все ваши желания в реальность Спасибо тебе, учитель! Мы обязательно еще увидимся!!!
Альфия
16 окт 2025
Прожила свою one night in Bangkok при бережном сопровождении Сабри! Одной было бы страшно и тоооочно не так феерически интересно. Увидела практически всё что хотела - Нана, Сой Ковбой, Патонг. читать дальше
Почувствовала пульс города, посмотрела на мужиков-клиентов со стороны. Девочки танцевали и на столе, и в пене и в ванне! Категорически рекомендую девушкам. Секси пацанов нет, но танцующие голые пупсы - это ооооочень смешно, пестики на изготове)))
oleg
4 окт 2025
Это было великолепно!
Я приехал в Бангкок не за ночной жизнью, но хотел увидеть и эту грань города. Поэтому обратился к специалистам. Путешествие было очень информативным и развлекательным! Если же вы турист, читать дальше
который охотится именно за ночной жизнью - это, однозначно, то что вам нужно. Вы узнаете где искать развлечения и получите ценный практический опыт. В дальнейшем, это сэкономит вам время на поиски того, что нужно именно вам. Вы узнаете как получить максимум и не платить больше, чем нужно. И получите инструкции по безопасность, которые избавят вас от возможных неприятностей в будущем. Настоятельно рекомендую учиться у профессионалов:) Приятного вам путешествия в ночной мир Бангкока!