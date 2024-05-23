читать дальше

узнав интересные факты о местных традициях. Размер группы был идеальным - не слишком большой, чтобы каждый мог получить достаточно внимания, и не слишком маленький, чтобы обеспечить динамичное общение. Наш гид был профессиональным и знал все интересные места в городе. Он делился с нами удивительными историями и легко отвечал на все наши вопросы. Мы посетили знаменитые храмы, рынки, и даже попробовали местную кухню. Это было отличным способом погрузиться в атмосферу города и узнать его лучшие стороны. Я бы определенно порекомендовал эту экскурсию тем, кто хочет увидеть и почувствовать душу Бангкока, не тратя много времени на планирование. Благодаря мини-группе и внимательному гиду, это было незабываемое путешествие, которое я всегда буду вспоминать с удовольствием!