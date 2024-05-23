1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7.5 часов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия по Бангкоку: круиз по Чао Прая, храмы и ICONSIAM
Погрузитесь в красоту Бангкока с нашей экскурсией. Вас ждут захватывающие виды, увлекательные истории и незабываемый круиз
Начало: Около небоскрёба King Power Mahanakhon
«Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$110 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
«В первой части программы вас ждёт обзорная экскурсия по вечернему Бангкоку»
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
от $280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
«Кроме того, я покажу вам светящийся трехэтажный комплекс Нана Плаза — еще один важнейший столп ночного города — самую большую игровую площадку для взрослых (как официально она здесь называется)»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ночная экскурсия по Бангкоку на тук-туке: личный гид
Погрузитесь в атмосферу ночного Бангкока на тук-туке. Увидите знаменитые достопримечательности, попробуете тайскую кухню и узнаете о культуре и быте тайцев
«Вечерняя прогулка на аутентичном транспорте»
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от $250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
«Завершим экскурсию прогулкой по развлекательному кварталу Soi Cowboy, где неоновые вывески и яркая ночная жизнь раскрывают совсем другую сторону Бангкока»
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вечерний Бангкок: храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
«Вечер — лучшее время для знакомства с Бангкоком»
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
$190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
«Район красных фонарей, в котором кипит ночная жизнь Бангкока»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей23 мая 2024Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
- ННаталья20 мая 2024Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
- ИИрина18 мая 2024Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
- ААлена13 мая 2024Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
- ДДенис5 мая 2024Елена! Огромное вам спасибо за такой многоликий ночной Бангкок🙏🔥мы в полном восторге от экскурсии и времени проведенного вместе!! обязательно вернемся👋
- ЕЕлена18 апреля 2024Отличная экскурсия! Дмитрий увлекательно рассказывает и адаптирует материал. За один вечер можно увидеть множество мест, многие из них скрыты от глаз туристов и дополняют колорит. Если хотите познакомиться с ночным Бангкоком самым приятным способом - эта экскурсия ваш выбор!
- ССергей14 апреля 2024Экскурсия "Знакомство с Бангкоком в мини-группе" была невероятным опытом! Мы познакомились с культурным наследием города, посетив его исторические достопримечательности и
- RRodion7 апреля 2024Все понравилось. В программе есть и небоскрёб, и храмы, и торговый центр, и круиз по вечерней реке.
- AAleksandr15 марта 2024Елена провела нас по разнообразным местам ночного города, показала как что и где происходит а так же много рассказала о самом городе, об истории и культуре. Нам очень понравилась экскурсия!
- ДДарья4 марта 2024Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Вечерние»
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