Лучшее предложение для активного морского отдыха из Бангкока — остров Kо Лан — кристальная вода, активности каждую минуту, веселье, вкусный ланч, незабываемые фото на дрон.
Описание экскурсииОрганизационные детали * В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности * Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты * При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей.
* Размер группы:
- на пляже от 40 (не сезон) до 200 чел. (на Новый год);
- в скоростном катере 15-25 чел.;
* В стоимость пакета Стандарт включены:
- англоязычный сопровождающий;
- трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;
- активности и фото в соответствии с описанием пакета;
- обед на пляже;
- полотенце, вода, SUB-доска, каяки с прозрачным дном;
* В стоимость пакета Премиум включены:
- англоязычный сопровождающий;
- трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;
- активности и фото в соответствии с описанием пакета;
- обед на пляже;
- полет на парашюте, катание на банане, катание на гидроцикле, снорклинг, водная горка, полотенце, вода, каяки с прозрасныи дном, SUP-доска, фотосессия на дрон;
* В стоимость пакетов НЕ включены:
- шезлонги (~100 бат, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 бат);
- трансфер от отеля Бангкока до пирса Паттайи и обратно +900бат с чел., вы можете также доехать до пирса или любого отеля Паттайи на такси и мы заберем вас от туда;
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно
- Работа англоязычного сопровождающего
- Активности и фото в соответствии с описанием пакета
- Обед
- Полотенце, вода
Что не входит в цену
- Шезлонги (~100 бат, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 бат)
- Трансфер от отеля Бангкока до пирса Паттайи и обратно +900бат с чел.
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 160 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
