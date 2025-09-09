Мои заказы

Отдых на острове Ко Лан из Бангкока

Лучшее предложение для активного морского отдыха из Бангкока — остров Kо Лан — кристальная вода, активности каждую минуту, веселье, вкусный ланч, незабываемые фото на дрон.
Отдых на острове Ко Лан из Бангкока
Отдых на острове Ко Лан из Бангкока
Отдых на острове Ко Лан из Бангкока
Ближайшие даты:
10
сен11
сен12
сен13
сен14
сен15
сен16
сен
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Организационные детали * В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности * Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты * При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей.

* Размер группы:

  • на пляже от 40 (не сезон) до 200 чел. (на Новый год);
  • в скоростном катере 15-25 чел.;

* В стоимость пакета Стандарт включены:

  • англоязычный сопровождающий;
  • трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;
  • активности и фото в соответствии с описанием пакета;
  • обед на пляже;
  • полотенце, вода, SUB-доска, каяки с прозрачным дном;

* В стоимость пакета Премиум включены:

  • англоязычный сопровождающий;
  • трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно;
  • активности и фото в соответствии с описанием пакета;
  • обед на пляже;
  • полет на парашюте, катание на банане, катание на гидроцикле, снорклинг, водная горка, полотенце, вода, каяки с прозрасныи дном, SUP-доска, фотосессия на дрон;

* В стоимость пакетов НЕ включены:

  • шезлонги (~100 бат, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 бат);
  • трансфер от отеля Бангкока до пирса Паттайи и обратно +900бат с чел., вы можете также доехать до пирса или любого отеля Паттайи на такси и мы заберем вас от туда;

Ежедневно в 06:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от пирса Паттайи до острова и обратно
  • Работа англоязычного сопровождающего
  • Активности и фото в соответствии с описанием пакета
  • Обед
  • Полотенце, вода
Что не входит в цену
  • Шезлонги (~100 бат, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 бат)
  • Трансфер от отеля Бангкока до пирса Паттайи и обратно +900бат с чел.
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 160 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии из Бангкока

Бангкок - город контрастов
Пешая
5.5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
Путешествие по старому городу Бангкока
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бангкока: от величественных варанов в парке Люмпини до изысканного падтая в мишленовском ресторане
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 сен в 09:30
от $250 за человека
Бангкок на ваших кадрах
На машине
8 часов
-
25%
17 отзывов
Круиз
Бангкок на ваших кадрах
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз пореке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: У небоскреба МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:30
10 сен в 13:30
11 сен в 13:30
$67$89 за человека
Вечерний Бангкок
Пешая
3.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бангкоку
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
10 сен в 15:30
$257 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке