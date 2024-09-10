читать дальше поэтому местный колорит можно прочувствовать во всей полноте. Июнь - не лучшее время для посещения, поскольку океан "цветет". В общем, это скорее не экскурсия, а поездка на пляж с посещением по пути локальных точек интереса, поэтому главное - выбрать правильный сезон.

Этот вариант подойдет тем, кто уже достаточно времени провел в Бангкоке и ищет новых впечатлений. Остров не избалован вниманием туристов,