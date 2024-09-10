13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
«Курорт Си Рача и переправа на остров Ко Си Чанг»
3 янв в 07:00
4 янв в 07:00
от $400 за всё до 2 чел.
8 часов
Водная прогулка
Отдых на острове Ко Лан - из Бангкока
Сбежать из каменных джунглей в настоящий тропический рай
Начало: На ресепшене вашего отеля
«6:00-7:00 — встреча в отеле Бангкока и трансфер на комфортабельном автомобиле в Паттайю9:00 — встреча с гидом на пирсе и трансфер на скоростном катере на остров Ко Лан9:30-9:40 — прибытие на остров, свободное время»
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
20 дек в 06:15
$88 за человека
8 часов
Групповая
до 20 чел.
Отдых на острове Ко Лан
Проведите день на острове Ко Лан, наслаждаясь морем и активностями. Групповая экскурсия из Бангкока подарит незабываемые впечатления и яркие фото
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
20 дек в 06:00
от 1900฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна10 сентября 2024Отличная экскурсия, прекрасный гид. Информативно и не скучно. Точно рекомендую. Спасибо!
- ООльга3 июля 2024Этот вариант подойдет тем, кто уже достаточно времени провел в Бангкоке и ищет новых впечатлений. Остров не избалован вниманием туристов,
- ССветлана6 января 2024Спасибо за очень интересную экскурсию! Нам очень понравилось - рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На острова»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в декабре 2024
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