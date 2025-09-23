В пределах Бангкока нет пляжей, поэтому поездка на остров Ко Лан — это отличная возможность отдохнуть вдали от суеты и искупаться в море. Здесь невероятная тропическая природа, чистые пляжи, бирюзовая вода, коралловые рифы. У вас будет время, чтобы позагорать, погулять, поплавать на прозрачном каяке или доске для сёрфинга. Вкусный обед и съёмка на дрон также входят в стоимость!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

6:00-7:00 — встреча в отеле Бангкока и трансфер на комфортабельном автомобиле в Паттайю

9:00 — встреча с гидом на пирсе и трансфер на скоростном катере на остров Ко Лан

9:30-9:40 — прибытие на остров, свободное время. В ваш пакет входит:

— купание на пляже. Здесь есть как оживлённые, так и малолюдные. Пляж Тьен с 500-метровой береговой линией, белоснежным песком, нетронутой природой и красивым видом на горы — один из таких

— плавание на доске для сёрфинга и прозрачном каяке

— фотографирование и видеосъёмка на дрон

— обед

— кормление гусей

15:00 — отплытие с острова и возвращение в Паттайю

15:30 — трансфер в отель Бангкока

17:30-18:00 — прибытие в отель

Организационные детали

Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты

В стоимость включено: трансфер на седане или минивэне из Бангкока и обратно, англоговорящий сопровождающий, трансфер на катере до острова и обратно, обед на пляже, аренда доски для сёрфинга и прозрачного каяка, фото- и видеосъёмка на дрон, полотенце, вода

Отдельно по желанию оплачиваются: шезлонги — 100 батов, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 батов, дополнительный пакет для активного отдыха (полёт на парашюте, катание на банане, катание на гидроцикле, комплекты для снорклинга, водная горка) — 650 батов

Вас будет сопровождать англоговорящий гид-инструктор из нашей команды

