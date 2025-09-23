В пределах Бангкока нет пляжей, поэтому поездка на остров Ко Лан — это отличная возможность отдохнуть вдали от суеты и искупаться в море. Здесь невероятная тропическая природа, чистые пляжи, бирюзовая вода, коралловые рифы. У вас будет время, чтобы позагорать, погулять, поплавать на прозрачном каяке или доске для сёрфинга. Вкусный обед и съёмка на дрон также входят в стоимость!
Описание водной прогулки
6:00-7:00 — встреча в отеле Бангкока и трансфер на комфортабельном автомобиле в Паттайю
9:00 — встреча с гидом на пирсе и трансфер на скоростном катере на остров Ко Лан
9:30-9:40 — прибытие на остров, свободное время. В ваш пакет входит:
— купание на пляже. Здесь есть как оживлённые, так и малолюдные. Пляж Тьен с 500-метровой береговой линией, белоснежным песком, нетронутой природой и красивым видом на горы — один из таких
— плавание на доске для сёрфинга и прозрачном каяке
— фотографирование и видеосъёмка на дрон
— обед
— кормление гусей
15:00 — отплытие с острова и возвращение в Паттайю
15:30 — трансфер в отель Бангкока
17:30-18:00 — прибытие в отель
Организационные детали
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности, всем пассажирам выдаются спасательные жилеты
- В стоимость включено: трансфер на седане или минивэне из Бангкока и обратно, англоговорящий сопровождающий, трансфер на катере до острова и обратно, обед на пляже, аренда доски для сёрфинга и прозрачного каяка, фото- и видеосъёмка на дрон, полотенце, вода
- Отдельно по желанию оплачиваются: шезлонги — 100 батов, по праздникам и выходным цена может быть 150-200 батов, дополнительный пакет для активного отдыха (полёт на парашюте, катание на банане, катание на гидроцикле, комплекты для снорклинга, водная горка) — 650 батов
- Вас будет сопровождать англоговорящий гид-инструктор из нашей команды
Особенности программы
- Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до экскурсии или ранее
- При посещении острова рекомендуем брать с собой тапочки-коралки или шлёпанцы, чтобы не поранится о кораллы или морских ежей
- В программе не могут участвовать женщины на поздних сроках беременности
ежедневно в 06:15
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$88
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ресепшене вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 2726 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
23 сен 2025
Организовано все хорошо. Но будьте готовы, что ваши сопровождающие буду говорить на очень плохом английском. На катере ехать до острова быстро. Самое долгое путь из Бангкока. Группа из разных стран, собирают на микроавтобус с разных отелей. Наша поездка пришлась на день, когда в Бангкоке случилось землетрясение в марте 25 года, поэтому мы ей были рады и довольны на все 100%.
Евгения
19 июл 2025
Транзит до Паттайи в обе стороны удручил. Сам пляж и эмоции там - впечатлили. Итого на нейтрале после дня на море
Ю
Юлия
4 янв 2025
Организация супер! Консультирование, помощь в выборе и сопровождение в туре супер! Спасибо!
