Рисование телом — это больше чем живопись. Это свобода творчества, где краска становится проводником на пути познании себя.
Это метод терапии, на которой можно прожить много состояний — с вами будет психолог-арт-терапевт, чтобы поддерживать и направлять. Это интересный процесс, который позволяет почувствовать себя здесь и сейчас.
Описание мастер-класса
Уютную творческую студию мы превратим в безопасную комнату психологической разгрузки — и вы:
- гармонизируете своё психоэмоциональное состояние
- улучшите связь с телом и своей самостью
- проявите внутренние архетипы и теневые стороны личности
Готовую картину вы заберёте с собой — как напоминание о пережитом опыте и личных открытиях.
Организационные детали
- Мастер-класс можно провести для компании до 15 чел. — детали уточчняйте в переписке
- Студию я подберу с учётом времени нашего мастер-класса, свободных помещений и удобства расположения — вам нужно будет добраться до неё самостоятельно
- С вами буду я и опытный психолог-арт-терапевт
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 107 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
