читать дальше определенный день, т. к. времени было мало и Дмитрий не только пошел нам на встречу, но и подготовил для нас индивидуальную программу. Получили яркие эмоции благодаря Вам! Однозначно рекомендуем Дмитрия, как отличного экскурсовода!

Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в