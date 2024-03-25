5 часов
Индивидуальная
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от $350 за человека
6 часов
Индивидуальная
Велотур по джунглям Банг Крачао: экзотика и традиции Бангкока
Погрузитесь в удивительный мир Банг Крачао: от плавучих рынков до встречи с буддистскими монахами - каждый момент этой экскурсии наполнен волшебством
11 авг в 08:30
18 авг в 08:30
от $220 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бангкоку: рынок амулетов, Большой дворец и цветочный рынок
Пешая экскурсия по нетуристическим местам Бангкока. Рынок амулетов, Большой дворец и цветочный рынок ждут вас. Уникальные впечатления гарантированы
Начало: В центральной части города
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
$110 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений25 марта 2024Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
- ллариса4 марта 2024Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.
- ИИнна2 октября 2023Дмитрий! Браво! Спасибо! Вы умеете рассказывать и показывать то что интересно😍именно простым человеческим языком и показываете изнутри интересные фишки 😍очень
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Нескучные экскурсии»
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