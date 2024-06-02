1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$145 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
от $280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$230 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 июня 2024Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and
- ААлександр20 мая 2024Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15
- ООльга3 мая 2024Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….
- ЕЕвгений25 марта 2024Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
- ллариса4 марта 2024Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.
- ДДарья4 марта 2024Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Уникальный опыт»
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