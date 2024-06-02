Уникальный опыт – экскурсии в Бангкоке

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Бангкоке, цены от $145. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
Посетите Большой Королевский дворец и отправьтесь на лодочную прогулку по каналам Тхонбури. Узнайте секреты королевской семьи и насладитесь видами на храмы
Начало: У Королевского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$145 за всё до 4 чел.
Другой Таиланд
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Экскурсия Другой Таиланд: уникальные места и традиции Бангкока
Погрузитесь в атмосферу настоящего Таиланда: от рынков на железной дороге и воде до секретов кокосового сахара и соли
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $350 за всё до 10 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
от $280 за всё до 10 чел.
Бангкок на монетах
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Историческое путешествие по Бангкоку: от Храма Изумрудного Будды до Мраморного дворца
Погрузитесь в уникальный мир древних храмов и величественных дворцов Бангкока, каждый из которых украшен на тайских монетах
Начало: У Королевского дворца
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $250 за всё до 10 чел.
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Некультурная жизнь ночного Бангкока (18+)
Заглянуть на тёмную сторону города, чтобы потом рассказывать друзьям тако-о-ое
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$230 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga spoke very interestingly and
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    lightly about the most iconic places in Bangkok, the history of the royal family and the difficult life of ordinary people. We took the best photos in crowded places, but without people, thanks to Olga. We received not only a guide for the excursion, but also a consultant and advisor on all everyday issues, this was very nice of Olga. For which we are especially grateful, we felt cared for by Olga 24/7. Next time, we will stay longer and be sure to be accompanied by Olga. It was interesting for everyone, both adults and children.

    Thank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. OlgaThank you Olga for a pleasant time spent in Bangkok and its most beautiful places. Olga
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Ольга превзошла все ожидания. Она подорвалась в воскресенье по моей просьбе, я связался с ней в районе 11, в 15
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    она уже встречала меня в аэропорту с согласованной программой моего визита. Ольга опрятна, компетентна, знает город, знает историю, интересный собеседник, имеет постоянных подрядчиков. У меня было немного времени, но ей удалось продумать маршрут таким образом, что мы много всего успели. Ей можно смело доверять в планировании маршрута. Крайне доволен, рекомендую

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  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
    Если соберетесь плыть по реке, берите одноразовые маски для защиты носа и рта от попадания воды. Все сточные воды из домов прям в реку и туалеты у них тоже над рекой….
  • Е
    Евгений
    25 марта 2024
    Другой Таиланд
    Дмитрий, хотим поблагодарить Вас за проведенную экскурсию по ночному Бангкоку на тук туке! Для нас было очень важно посетить экскурсию в
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    определенный день, т. к. времени было мало и Дмитрий не только пошел нам на встречу, но и подготовил для нас индивидуальную программу. Получили яркие эмоции благодаря Вам! Однозначно рекомендуем Дмитрия, как отличного экскурсовода!

  • л
    лариса
    4 марта 2024
    Другой Таиланд
    Дмитрий огромное спасибо за удивительный, яркий день. Рекомендую всем, кто хочет узнать Бангкок.
  • Д
    Дарья
    4 марта 2024
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Уникальный опыт»

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  1. Бангкок: Королевский дворец + прогулка на лодке
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  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 145 до 400. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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