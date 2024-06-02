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она уже встречала меня в аэропорту с согласованной программой моего визита. Ольга опрятна, компетентна, знает город, знает историю, интересный собеседник, имеет постоянных подрядчиков. У меня было немного времени, но ей удалось продумать маршрут таким образом, что мы много всего успели. Ей можно смело доверять в планировании маршрута. Крайне доволен, рекомендую