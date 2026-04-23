Лёгкая и совершенно не утомительная экскурсия идеально подойдёт тем, кто не любит рано вставать и хочет посетить самые интересные локации города. Вы увидите Бангкок днём, а потом — во время круиза по реке — ещё раз полюбуетесь им ночью. В программе — буддийский храм, шоу фонтанов, знакомство с черепашками, смотровые площадки с потрясающими видами и многое другое!

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Описание экскурсии

13:00 — Встреча возле башни King Power Mahanakhon Skywalk.

13:30-15:00 — Посещение современной и самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока.

15:00-15:30 — Переезд в храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. По пути вы увидите Китайский квартал и узнаете его историю. Также гид расскажет о строительстве храма и объяснит, что он значит для тайского народа.

16:00 — Посещение храма Wat Kalayanamit Woramahawihan с сидячим Буддой. Также мы прогуляемся по Португальскому кварталу, заглянем в базилику Santa Cruz Church, посетим Черепашью гору и покормим черепашек.

16:30-17:00 — Переезд в КРЦ ICON Siam. По пути гид расскажет об этом комплексе и его особенностях.

17:00-17:30 — Посещение смотровой площадки, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.

17:30-18:30 — Свободное время в ICON Siam. Вы погуляете по территории и сможете приобрести что-нибудь на память о Таиланде.

18:30-19:00 — Светомузыкальное шоу фонтанов, где струи воды реагируют на ритм музыки, которая играет на улице.

19:15 — Посадка на круизный корабль.

19:30-21:30 — Круиз по реке Чао Прая на трёхпалубном лайнере с ужином (шведский стол). Вы полюбуетесь видами на вечерний Бангкок: его историческими и современными районами, освещёнными мостами, небоскрёбами, великолепным видом на Ват Арун в лучах прожекторов. А на верхней палубе вас будет ждать дискотека.

21:30 — Отправление в отель. Обратите внимание, что до отеля вы добираетесь самостоятельно, трансфер не предусмотрен. При необходимости мы можем помочь вам найти такси.

Организационные детали