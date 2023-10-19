Открыть исторический и современный Бангкок и забраться на самую высокую башню Таиланда в группе
В программе — буддийский храм, шоу фонтанов, знакомство с черепашками, смотровые площадки с потрясающими видами и многое другое!
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даты
Описание
Что вас ожидает
13:00 — Встреча возле башни King Power Mahanakhon Skywalk.
13:30-15:00 — Посещение современной и самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока.
15:00-15:30 — Переезд в храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. По пути вы увидите Китайский квартал и узнаете его историю. Также гид расскажет о строительстве храма и объяснит, что он значит для тайского народа.
16:00 — Посещение храма Wat Kalayanamit Woramahawihan с сидячим Буддой. Также мы прогуляемся по Португальскому кварталу, заглянем в базилику Santa Cruz Church, посетим Черепашью гору и покормим черепашек.
16:30-17:00 — Переезд в КРЦ ICON Siam. По пути гид расскажет об этом комплексе и его особенностях.
17:00-17:30 — Посещение смотровой площадки, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
17:30-18:30 — Свободное время в ICON Siam. Вы погуляете по территории и сможете приобрести что-нибудь на память о Таиланде.
18:30-19:00 — Светомузыкальное шоу фонтанов, где струи воды реагируют на ритм музыки, которая играет на улице.
19:15 — Посадка на круизный корабль.
19:30-21:30 — Круиз по реке Чао Прая на трёхпалубном лайнере с ужином (шведский стол). Вы полюбуетесь видами на вечерний Бангкок: его историческими и современными районами, освещёнными мостами, небоскрёбами, великолепным видом на Ват Арун в лучах прожекторов. А на верхней палубе вас будет ждать дискотека.
21:30 — Отправление в отель.
Организационные детали
- Для посещения храма необходима подходящая одежда: футболка по локоть и шорты ниже колен либо штаны
- В стоимость включено всё. Отдельно оплачивается корм для черепах (по желанию)
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у башни МахаНакхон
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 13:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.