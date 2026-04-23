Открыть исторический и современный Бангкок и забраться на самую высокую башню Таиланда в группе
Лёгкая и совершенно не утомительная экскурсия идеально подойдёт тем, кто не любит рано вставать и хочет посетить самые интересные локации города. Вы увидите Бангкок днём, а потом — во время круиза по реке — ещё раз полюбуетесь им ночью.
В программе — буддийский храм, шоу фонтанов, знакомство с черепашками, смотровые площадки с потрясающими видами и многое другое!
13:00 — Встреча возле башни King Power Mahanakhon Skywalk.
13:30-15:00 — Посещение современной и самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока.
15:00-15:30 — Переезд в храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. По пути вы увидите Китайский квартал и узнаете его историю. Также гид расскажет о строительстве храма и объяснит, что он значит для тайского народа.
16:00 — Посещение храма Wat Kalayanamit Woramahawihan с сидячим Буддой. Также мы прогуляемся по Португальскому кварталу, заглянем в базилику Santa Cruz Church, посетим Черепашью гору и покормим черепашек.
16:30-17:00 — Переезд в КРЦ ICON Siam. По пути гид расскажет об этом комплексе и его особенностях.
17:00-17:30 — Посещение смотровой площадки, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
17:30-18:30 — Свободное время в ICON Siam. Вы погуляете по территории и сможете приобрести что-нибудь на память о Таиланде.
18:30-19:00 — Светомузыкальное шоу фонтанов, где струи воды реагируют на ритм музыки, которая играет на улице.
19:15 — Посадка на круизный корабль.
19:30-21:30 — Круиз по реке Чао Прая на трёхпалубном лайнере с ужином (шведский стол). Вы полюбуетесь видами на вечерний Бангкок: его историческими и современными районами, освещёнными мостами, небоскрёбами, великолепным видом на Ват Арун в лучах прожекторов. А на верхней палубе вас будет ждать дискотека.
21:30 — Отправление в отель. Обратите внимание, что до отеля вы добираетесь самостоятельно, трансфер не предусмотрен. При необходимости мы можем помочь вам найти такси.
Организационные детали
Для посещения храма необходима подходящая одежда: футболка по локоть и шорты ниже колен либо штаны
В стоимость включено всё. Отдельно оплачивается корм для черепах (по желанию), нет обратного трансфера
Остаток оплаты производится в тайский батах
Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе на 12 мест. В храмах наша группа присоединится к другим участникам (нас будет до 36 человек)
С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$100
Дети до 12 лет
$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башни МахаНакхон
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — Организатор в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 503 туристов
Наша команда в сфере туризма уже 14 лет. Занимаемся организацией экскурсий по территории всего Таиланда. В нашей команде собраны люди, которые готовы рассказать и поделится таинствами Таиланда в своих рассказах, а также показать лучшие места этого чудесного Королевства.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Артем
Это было просто невероятно. Тур на целый день по культурной, религиозной, современной жизни Бангкока. Небоскребы, храмы, тц, круиз — все безумно красиво и очень интересно
С нами был русскоязычный гид Валерия читать дальшеуменьшить
- необычные истории и рассказы, чувствуется что человек тут живет и понимает страну, как житель, а не турист. Часть тура была с тайским русскоговорящим гидом, смешной, душевный, тоже в восторге
Спасибо за это погружение в такую разную жизнь Тайланда, запомнится надолго!
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Р
Рогова
Огромное спасибо Александру и гиду с тайской стороны
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М
Мария
21.10.25 Нас было всего 12 человек, среди которых подростки 15 лет, вся экскурсия прошла хорошо, лайтово, не было перегруза с информацией, очень хотим похвалить гида нашего Дашу, девушка нас очаровала, очень мило и при этом все организованно Смело рекомендуем 👍
+2
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М
Марина
В целом, очень красивая экскурсия. Не было чайн-тауна, но зато было зачем-то много ТЦ. Все остальное понравилось. Возможно, тем, кто ехал из Паттайи что-то рассказывали, тем, кто из Бангкока ничего. Был читать дальшеуменьшить
замечательный гид по храмам, хорошо говорящий на русском языке. Обратите внимание, что тем, кто из Бангкока, добираться самим!!! Проложите путь заранее. потому что в экскурсии об этом говорится не в «ВАЖНО ЗНАТЬ», а где-то в описании между строк. Сaму экскурсию рекомендую❤️
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И
Ирина
Все было хорошо спланировано, прогулка по реке на круизе оставила приятные воспоминания. Было очень вкусно.
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О
Ольга
24.10.2024 ходили на экскурсию "Это Бангкок". Экскурсию вел Александр. Нам он очень понравился, общался просто, как с друзьями. Помимо рассказа о Бангкоке делился с нами своими впечатлениями о Тайланде, отвечал читать дальшеуменьшить
на все вопросы, был постоянно на связи, потеряться мы не боялись. Подсказывал удобные маршруты до отеля. Сама экскурсия прошла замечательно. Мы выспались и пошли гулять. На экскурсии не устали и не зажарились на солнце. Были на самой высокой смотровой со стеклянным полом, смотрели храмы, ходили по улочкам города. Посетили большой торговый центр, там каждый нашёл себе занятие по душе, далее пошли смотреть красивое шоу фонтанов. Вечером зажигали на корабле. Александр забронировал для нас удобные места рядом со сценой и шведским столом. Еда очень вкусная и разнообразная. Шоу зажигательное. Мы танцевали вместе с артистами. Когда корабль причалил к берегу никто не думал расходиться, и мы еще минут 10 пели и танцевали всем кораблём. В общем было весело!