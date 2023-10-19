Это Бангкок

Открыть исторический и современный Бангкок и забраться на самую высокую башню Таиланда в группе

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Ответы на вопросы
Лёгкая и совершенно не утомительная экскурсия идеально подойдёт тем, кто не любит рано вставать и хочет посетить самые интересные локации города. Вы увидите Бангкок днём, а потом — во время круиза по реке — ещё раз полюбуетесь им ночью.

В программе — буддийский храм, шоу фонтанов, знакомство с черепашками, смотровые площадки с потрясающими видами и многое другое!
Это Бангкок
Это Бангкок
Это Бангкок
Это Бангкок
Это Бангкок
Это Бангкок
Это Бангкок
Это Бангкок
Это Бангкок
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

13:00 — Встреча возле башни King Power Mahanakhon Skywalk.

13:30-15:00 — Посещение современной и самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока.

15:00-15:30 — Переезд в храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. По пути вы увидите Китайский квартал и узнаете его историю. Также гид расскажет о строительстве храма и объяснит, что он значит для тайского народа.

16:00 — Посещение храма Wat Kalayanamit Woramahawihan с сидячим Буддой. Также мы прогуляемся по Португальскому кварталу, заглянем в базилику Santa Cruz Church, посетим Черепашью гору и покормим черепашек.

16:30-17:00 — Переезд в КРЦ ICON Siam. По пути гид расскажет об этом комплексе и его особенностях.

17:00-17:30 — Посещение смотровой площадки, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.

17:30-18:30 — Свободное время в ICON Siam. Вы погуляете по территории и сможете приобрести что-нибудь на память о Таиланде.

18:30-19:00 — Светомузыкальное шоу фонтанов, где струи воды реагируют на ритм музыки, которая играет на улице.

19:15 — Посадка на круизный корабль.

19:30-21:30 — Круиз по реке Чао Прая на трёхпалубном лайнере с ужином (шведский стол). Вы полюбуетесь видами на вечерний Бангкок: его историческими и современными районами, освещёнными мостами, небоскрёбами, великолепным видом на Ват Арун в лучах прожекторов. А на верхней палубе вас будет ждать дискотека.

21:30 — Отправление в отель.

Организационные детали

  • Для посещения храма необходима подходящая одежда: футболка по локоть и шорты ниже колен либо штаны
  • В стоимость включено всё. Отдельно оплачивается корм для черепах (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у башни МахаНакхон
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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