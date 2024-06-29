1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
7 июля в 18:30
8 июля в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 11:30
12 июля в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртур29 июня 2024Все Гуд!
- ССветлана27 июня 2024Спасибо большое Владимиру за экскурсию, благодаря объемной, интересной информации полученной во время нашего однодневного путешествия по Бангкоку, нам удалось немного
- SSergey26 июня 2024Это самая необычная и интересная экскурсия! С глубоким знанием культурных особенностей и интересных мест! Искренне рекомендую к посещению!
- ААлександр18 июня 2024Невероятно и очень познавательно, огромная благодарность Дмитрию за отличную компанию и приятную атмосферу Очень насыщен эмоциями, вернусь сам и буду советовать близким
- ИИнга17 июня 2024Прекрасный гид и рассказчик! Елена великолепно организовала наше знакомство с Бангкоком, показала самые интересные и вкусные места. Очень благодарны ей за сегодняшний вечер и рекомендуем с полной ответственностью
- ККонстантин13 июня 2024Экскурсия была просто супер! Мы были с маленькими детьми 8-9 лет, они остались прямо очень довольны. Раз довольны остались дети, то взрослые тем более!
- ССветлана31 мая 2024Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
- ИИрина18 мая 2024Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
- ИИлона9 мая 2024Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На выходные»
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