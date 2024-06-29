Экскурсии выходного дня в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Бангкоке, цены от $220. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночной Бангкок
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
19 отзывов
Ночной Бангкок
Познакомиться со знаменитой ночной жизнью тайской столицы и раскрыть ее секреты
Начало: В вашем отеле
7 июля в 18:30
8 июля в 18:30
от $220 за всё до 3 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
173 отзыва
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 11:30
12 июля в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
115 отзывов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артур
    29 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Все Гуд!
  • С
    Светлана
    27 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Спасибо большое Владимиру за экскурсию, благодаря объемной, интересной информации полученной во время нашего однодневного путешествия по Бангкоку, нам удалось немного
    читать дальше

    прикоснуться именно к жизни города и его жителей, а также составить план на дальнейшие дни. Во время экскурсии мы получили ответы на все наши вопросы!)

  • S
    Sergey
    26 июня 2024
    Ночной Бангкок
    Это самая необычная и интересная экскурсия! С глубоким знанием культурных особенностей и интересных мест! Искренне рекомендую к посещению!
  • А
    Александр
    18 июня 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Невероятно и очень познавательно, огромная благодарность Дмитрию за отличную компанию и приятную атмосферу Очень насыщен эмоциями, вернусь сам и буду советовать близким
  • И
    Инга
    17 июня 2024
    Ночной Бангкок
    Прекрасный гид и рассказчик! Елена великолепно организовала наше знакомство с Бангкоком, показала самые интересные и вкусные места. Очень благодарны ей за сегодняшний вечер и рекомендуем с полной ответственностью
  • К
    Константин
    13 июня 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Экскурсия была просто супер! Мы были с маленькими детьми 8-9 лет, они остались прямо очень довольны. Раз довольны остались дети, то взрослые тем более!
  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
    читать дальше

    Бангкоку. Дима показал мне совершенно другой, аутентичный Бангкок, который я, вероятно, никогда бы не увидела без его помощи. Мы прогулялись с ним по местным лавочкам, где цены ориентированы на местных жителей, я купила всякую всячину по «тайским ценам для тайцев». Я увидела индустрию цветочных рынков, предназначенных именно для местных жителей, одним словом я окунулась в атмосферу подлинного Бангкока. Дима также познакомил меня с культурой китайцев, проживающих в China Town, что было очень интересно и познавательно. Мы насладились вкусным мороженым и прокатились с ветерком на лодке, предназначенный для общественного транспорта. Отдельное спасибо Диме за фото и видео (в этом он тоже профессионал) и советы: как ориентироваться в метро, куда сходить завтра и куда не нужно идти, это очень человечно и бесценно. Я желаю Диме и компании Трипстер процветания и побольше хороших туристов

    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Ночной Бангкок
    Бангкок с необычного ракурса. Проехали с гидом по трём локациям ночного города. Гид упомянул о том, что программа несколько отличается от
    читать дальше

    опубликованной на сайте (потому как, кое какие места недоступны или закрыты). Кроме стоимости экскурсии, надо оплатить 1500 батт на разные платные проезды, парковки и тд. В период поездки, мы ни разу не вносили плату за проезд по платной трассе.

  • И
    Илона
    9 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
    читать дальше

    другой стороны, глубже окунуться и понять его. Дмитрий до экскурсии был на связи, приехал за нами в отель заранее, быстро понял наши интересы, очень комфортно простроил маршрут с отдыхом, увлекательно рассказывал историю Таиланда и интересные факты. Однозначно рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ночной Бангкок
  2. Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
  3. Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июле 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 220 до 295. Туристы уже оставили гидам 307 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Бангкоке на 2024 год на выходные, 307 ⭐ отзывов, цены от $220. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам