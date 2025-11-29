Мы покинем шумный город и отправимся в Ратчабури — любимое место отдыха тайцев.
Увидим мистическую пещеру с причудливыми образами и посетим зоопарк, где можно пообщаться с животными. После обеда с местной кухней нас ждёт прогулка к водопаду и отдых в термальных источниках. Завершим день незабываемым зрелищем — полётом миллионов летучих мышей на фоне закатного неба.
Описание экскурсии
Неизведанный Ратчабури: мистические пещеры, зоопарк и источники Мы с вами покинем шумные и многолюдные мегаполисы и отправимся в домашнюю провинцию Ратчабури, в которую очень охотно приезжает местное население, дабы там провести свои выходные дни. Весь наш день мы проведем в отдыхе и знакомстве с местными достопримечательностями, то есть на один день мы станем своим. На этом маршруте мы встретим минимум иностранных туристов. Что входит: Наше путешествие начнется с пещеры, в которой местные жители видят не только необычную красоту, но так же проявления различных мистических и божественных проявлений. Мы с вами познакомимся с белым монахом, девой Марией и Дедом, а так же на нас выглянет посмотреть сам бог горы, который удивительным образом напоминает гнома из властелина колец. Дальше еще один рывок — и мы в самом необычном зоопарке провинции, где находятся редкие для этой страны животные, многих животных можно потрогать, некоторых мы покормим. По пути к зоопарку нас ожидают величественные фигуры божеств, которые пришли в эту страну из других стран. После прогулки по зоопарку у нас предусмотрен обед — он возможен в европейском стиле в итальянском ресторане, так же можем посидеть по своему по-домашнему, пообедав местными блюдами. Будет прогулка по небольшому водопаду (в сезон дождей он красив), и усталые, но довольные мы отдохнем в термальных минеральных источниках. Потом последует переезд к кофейне с острова Пасхи. А на закате мы окажемся возле пещеры, в которой, по мнению местных монахов, проживает большая популяции в 100 миллионов летучих мышей, которые на закате полетят на свою охоту.
посещение мистической пещеры, • зоопарка с редкими животными, • живописного водопада, • термальных источников, • а также закат у пещеры с летучими мышами.
Выезд возможен каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещеры Као Бин
- Горный контактный зоопарк Alpaca Hill
- 8-уровневый водопад
- Термальные источники
- Кофейня с острова Пасхи
- Пещера с летучими мышами
- Статуи местных божеств
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный автомобиль
- Все входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры (по желанию)
- Подношение монахам (по желанию)
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в лобби вашего отеля
Завершение: Лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд возможен каждый день
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Поездка в провинцию Ратчабури предлагает уникальный отдых вдали от туристов:
- Посещение мистической пещеры
- Зоопарка с редкими животными
- Живописного водопада
- Термальных источников
- А также закат у пещеры с летучими мышами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Бангкока
