Неизведанный Ратчабури: мистические пещеры, зоопарк и источники Мы с вами покинем шумные и многолюдные мегаполисы и отправимся в домашнюю провинцию Ратчабури, в которую очень охотно приезжает местное население, дабы там провести свои выходные дни. Весь наш день мы проведем в отдыхе и знакомстве с местными достопримечательностями, то есть на один день мы станем своим. На этом маршруте мы встретим минимум иностранных туристов. Что входит: Наше путешествие начнется с пещеры, в которой местные жители видят не только необычную красоту, но так же проявления различных мистических и божественных проявлений. Мы с вами познакомимся с белым монахом, девой Марией и Дедом, а так же на нас выглянет посмотреть сам бог горы, который удивительным образом напоминает гнома из властелина колец. Дальше еще один рывок — и мы в самом необычном зоопарке провинции, где находятся редкие для этой страны животные, многих животных можно потрогать, некоторых мы покормим. По пути к зоопарку нас ожидают величественные фигуры божеств, которые пришли в эту страну из других стран. После прогулки по зоопарку у нас предусмотрен обед — он возможен в европейском стиле в итальянском ресторане, так же можем посидеть по своему по-домашнему, пообедав местными блюдами. Будет прогулка по небольшому водопаду (в сезон дождей он красив), и усталые, но довольные мы отдохнем в термальных минеральных источниках. Потом последует переезд к кофейне с острова Пасхи. А на закате мы окажемся возле пещеры, в которой, по мнению местных монахов, проживает большая популяции в 100 миллионов летучих мышей, которые на закате полетят на свою охоту. Важная информация: Поездка в провинцию Ратчабури предлагает уникальный отдых вдали от туристов:

посещение мистической пещеры, • зоопарка с редкими животными, • живописного водопада, • термальных источников, • а также закат у пещеры с летучими мышами.