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столицы. Прежде чем заказывать экскурсию на этом ресурсе я посмотрела все предложения на этой платформе и остановилась на программе, которая предлагает Ольга. И не удивительно, что программа от этого гида показалась самой интересной, во время экскурсии мы узнали что Ольга прожила в Аюттае год, знает все достопримечательности и хорошо ориентируется в городе. Ольга очень клиентоориентированный гид, которая слышит все пожелания заказчика. Хочется выпить чашку кофе по дороге, ок, остановимся на кофе-брейк, жарко и хочется перевести дух в прохладе, Ольга предложит остановиться в кафе с видом на один из храмов и порекомендует, что из предлагаемых блюд стоит попробовать. Спасибо, Ольга, тебе большое за экскурсию. В следующую нашу поездку в Бангкок продолжим наше знакомство и обязательно поедем с тобой на экскурсию "Невероятные окрестности Бангкока"