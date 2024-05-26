Выездные экскурсии из Бангкока

Найдено 10 экскурсий в категории «Выездные» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $400 за всё до 10 чел.
Многоликий Таиланд - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
11 отзывов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $375 за всё до 10 чел.
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Прогулка по Старому Сиаму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда?
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
8 в 1: лучшие места в районе Паттайи (из Бангкока)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Паттайя и её чудеса: Небесный мост, фермы и храмы в одной экскурсии
Погрузитесь в мир тайских чудес и культурных сокровищ в рамках одной поездки. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 2 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
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    которыми находилась в постоянном конфликте. На данный момент сохранились полуразрушенные а так же действующие кремовые комплексы. Один раз увидеть точно стоит . В Бангкоке нас забрал гид русскоговорящий, далее в пути к нам присоединился тайский гид,который очень мило на забавном русском языке собственно и вёл экскурсию (в Тайланде право на лицензию имеют только местные,мы так поняли). В конце у нас был довольно вкусный поздний тайский обед Из минусов - было очень очень жарко, практически хаммам,поэтому надевайте всё максимально впитывающее,закрывайте плечи,голову и запасайтесь водой и не забудьте внешнюю подзарядку для вашего телефона или камер. Снимать действительно есть что.

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию. Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней
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    столицы. Прежде чем заказывать экскурсию на этом ресурсе я посмотрела все предложения на этой платформе и остановилась на программе, которая предлагает Ольга. И не удивительно, что программа от этого гида показалась самой интересной, во время экскурсии мы узнали что Ольга прожила в Аюттае год, знает все достопримечательности и хорошо ориентируется в городе. Ольга очень клиентоориентированный гид, которая слышит все пожелания заказчика. Хочется выпить чашку кофе по дороге, ок, остановимся на кофе-брейк, жарко и хочется перевести дух в прохладе, Ольга предложит остановиться в кафе с видом на один из храмов и порекомендует, что из предлагаемых блюд стоит попробовать. Спасибо, Ольга, тебе большое за экскурсию. В следующую нашу поездку в Бангкок продолжим наше знакомство и обязательно поедем с тобой на экскурсию "Невероятные окрестности Бангкока"

    Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организациюОчень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию
  • К
    Кристина
    1 мая 2024
    В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
    Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
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    очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо. Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую. Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые. Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях. Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.

  • А
    Артём
    20 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
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    на русском знает крайне мало, информации почти ноль. Оценка 4 только благодаря сопровождающему и маршруту. Жаль что русским гидам нельзя работать, а местные не могут дать полноценной инфы

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Поездка была очень насыщенной и разнообразной, при этом мы, на удивление, не устали. Все четко и заботливо организовано - хороший
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    транспорт, остановки, локации, тайминг. Действительно, как и обещали, очень яркая и запоминающаяся экскурсия, щедрая на информацию и впечатления. Рекомендую этого организатора и маршрут.

  • Л
    Любовь
    9 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Нашим гидом в экскурсии "Многоликий Тайланд" был Фёдор. Отличная программа, достаточно насыщенная, но на каждом объекте было много времени на отдых. Всё было хорошо организовано, нам понравилось.
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттайю - древнюю столицу Сиама
    Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару ☀️ Оля, очень позитивная
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    и энергичная девушка, которая достаточно давно проживает в Тайланде и рассказывает легко и увлекательно! Не смотря на жару, посетили практически все локации Аюттхая. А индивидуальный трансфер от отеля и обратно вообще сказка! Бонусом Оля показала ночную жизнь Бангкока, сходив совместно в пару очень классных баров! Теперь Бангкок в моем сердце навсегда! ❤️

    Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жаруДобрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
  2. Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
  3. Многоликий Таиланд - в мини-группе
  4. В мини-группе из Бангкока в Аюттайю - изучать храмы
  5. Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии по окрестностям Бангкока и местам Таиланда в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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