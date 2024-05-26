1 чел.
По популярности
Мини-группа
9 часов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $400 за всё до 10 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
Мини-группа
8 часов
В мини-группе из Бангкока в Аюттайю: погружение в историю храмов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Аюттайи, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: У станции Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
$80 за человека
Индивидуальная
9 часов
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $375 за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда?
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Бангкока в Аюттайю: древняя столица Сиама во всей красе
Погрузитесь в историю древней Аюттайи, когда-то крупнейшего города мира, и откройте для себя её величественные руины и храмы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$390 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Паттайя и её чудеса: Небесный мост, фермы и храмы в одной экскурсии
Погрузитесь в мир тайских чудес и культурных сокровищ в рамках одной поездки. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$380 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 мая 2024Очень ремендую данную экскурсию,если сомневаетесь. Красиво, атмосферно,необычно.. Айюттая когда то была столицей Тайланда и пала в очередном сражении с бирманами, с
- ААлександр21 мая 2024Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
- ТТатьяна11 мая 2024Очень понравилась экскурсия в Аюттайю, спасибо Ольге за отличную организацию. Не смотря на жару удалось посмотреть все самые интересные места древней
- ККристина1 мая 2024Все понравилось, большой плюс, что на каждую локацию отведено четкое время которого как раз хватает посмотреть и пофотографировать, не нужно проводить там много времени))
- ЕЕлена24 апреля 2024Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
- ААртём20 апреля 2024Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
- ООльга11 апреля 2024Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
- ООльга10 апреля 2024Поездка была очень насыщенной и разнообразной, при этом мы, на удивление, не устали. Все четко и заботливо организовано - хороший
- ЛЛюбовь9 апреля 2024Нашим гидом в экскурсии "Многоликий Тайланд" был Фёдор. Отличная программа, достаточно насыщенная, но на каждом объекте было много времени на отдых. Всё было хорошо организовано, нам понравилось.
- ММарина5 апреля 2024Добрый день! Давно хотела посетить Аюттхая и очень осталась довольна экскурсией, не смотря на 38-градусную жару ☀️ Оля, очень позитивная
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Выездные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Экскурсии по окрестностям Бангкока и местам Таиланда в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август