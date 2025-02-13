12 дней
Тур по странам: Таиланд,Камбоджа,Сингапур, Малайзия
Начало: Аэропорт в г. Бангкок
13 фев в 09:00
15 фев в 09:00
76 390฿ за человека
3 дня
Удивительный тур в Сингапур
Начало: Бангкок
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
105 000฿ за человека
2 дня 16 часов
Сингапур и Гонконг: восточные сокровища (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 05:00.
Завтра в 05:00
23 ноя в 05:00
54 000฿ за человека
2 дня 16 часов
Два королевства: Сингапур и Бруней (3 дня и 2 ночи)
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 05:00.
Завтра в 05:00
23 ноя в 05:00
84 000฿ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Сингапур»
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