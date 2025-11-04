Откройте для себя очарование двух ярчайших городов Азии за три дня! Совершите увлекательное путешествие из Таиланда в Сингапур и Гонконг с комфортом и заботой о деталях.
Вы будете очарованы ультрасовременной атмосферой Сингапура, его футуристическими садами и насыщенной культурой, а также энергией Гонконга с его неповторимыми небоскребами и чарующим видом на Викторию Харбор.
Описание тураЧто вас ждёт? Этот уникальный тур перенесёт вас в сердце Азии, где роскошь встречается с традициями, а современные технологии гармонируют с природными красотами. Вас ждёт комфортабельный перелёт в Сингапур и отдых в центре города. После насыщенного дня и ночи в городе будущего вас ждёт Гонконг — город, живущий на границе культур, с его знаменитым горизонтом, викторианской архитектурой и бескрайними возможностями для шопинга. Погрузитесь в атмосферу двух самых впечатляющих мегаполисов Азии всего за три дня!
Ежедневно в 05:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сингапур:
- Городские небоскребы и знаменитые Сады у залива
- Национальный музей Сингапура
- Удобный фудкорт с местной кухней недалеко от отеля
- Улицы города
- Гонконг:
- Виктория Харбор
- Пешеходные районы с бутиками и ресторанами
- Виды на остров Гонконг и небоскрёбы
Что включено
- Авиабилеты
- Проживание в отелях 4*
- Завтраки
- Трансфер
Что не входит в цену
- Обеды, ужины
- Доплата за одноместное размещение в отеле - ฿7500
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:00.
Экскурсия длится около 2 дней 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
