Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя очарование двух ярчайших городов Азии за три дня! Совершите увлекательное путешествие из Таиланда в Сингапур и Гонконг с комфортом и заботой о деталях.



Вы будете очарованы ультрасовременной атмосферой Сингапура, его футуристическими садами и насыщенной культурой, а также энергией Гонконга с его неповторимыми небоскребами и чарующим видом на Викторию Харбор.

Ян Ваш гид в Бангкоке Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня 16 часов Как проходит Пешком Когда Ежедневно в 05:00. 54 000 ฿ за человека

Описание тура Что вас ждёт? Этот уникальный тур перенесёт вас в сердце Азии, где роскошь встречается с традициями, а современные технологии гармонируют с природными красотами. Вас ждёт комфортабельный перелёт в Сингапур и отдых в центре города. После насыщенного дня и ночи в городе будущего вас ждёт Гонконг — город, живущий на границе культур, с его знаменитым горизонтом, викторианской архитектурой и бескрайними возможностями для шопинга. Погрузитесь в атмосферу двух самых впечатляющих мегаполисов Азии всего за три дня!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Сингапур:

Городские небоскребы и знаменитые Сады у залива

Национальный музей Сингапура

Удобный фудкорт с местной кухней недалеко от отеля

Улицы города

Гонконг:

Виктория Харбор

Пешеходные районы с бутиками и ресторанами

Виды на остров Гонконг и небоскрёбы Что включено Авиабилеты

Проживание в отелях 4*

Завтраки

Трансфер Что не входит в цену Обеды, ужины

Доплата за одноместное размещение в отеле - ฿7500

Что не входит в цену Обеды, ужины

Доплата за одноместное размещение в отеле - ฿7500

Личные расходы Место начала и завершения? Ваше место пребывания Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 05:00. Экскурсия длится около 2 дней 16 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться