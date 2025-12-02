Мои заказы

По Таиланду в мини-группе: 4 города, высокогорная деревня и национальный парк

Исследовать храмы Бангкока, Аюттайи, Чианграя и Чиангмая и полюбоваться водопадами и плантациями
Это путешествие по Таиланду подарит целое ожерелье впечатлений: от огней ночного Бангкока, вида с 84-го этажа Baiyoke Sky и Большого Королевского дворца до мистической атмосферы Аюттайи, где среди руин оживает
история. Мы осмотрим архитектуру фантастического Белого храма, сияющего среди тропической природы.

Побываем в чайных горах Мае Салонга, известных плантациями улуна, и почувствуем дух «страны миллиона рисовых полей».

В Чиангмае нас встретят старинные храмы, а в национальном парке Дои Интханон мы вдохнём горный воздух, пройдёмся по джунглям и увидим водопады у самой высшей точки страны.

Описание тура

Организационные детали

Багаж — чемодан до 10 кг; программа подходит для путешествия с лёгкими вещами (5–10 км пешком в день без рюкзаков).

Программа тура по дням

1 день

Прилёт в Бангкок и первое знакомство с городом

Встречаемся и отправляемся в современный район рядом с легендарным небоскрёбом Baiyoke Sky, где разместимся в отеле. Затем немного отдохнём после перелёта, а желающие смогут искупаться в бассейне, расположенном на 20-м этаже.

Вечером прогуляемся по центральным улицам многогранного мегаполиса, чьи небоскрёбы возвышаются над улочками, полными точек продаж уличной еды и ночных баров. Завершим день на смотровой площадке 84-го этажа отеля, откуда нам откроется потрясающий вид ночного города. При желании можно будет заказать ужин в ресторане башни.

2 день

Храмовые комплексы Бангкока

После завтрака мы погрузимся в мир древней буддийской архитектуры. Посетим роскошные сооружения Большого Королевского дворца, созданного королём Чулалонгкорном в 1882 году, а также древнейший храм столицы — Ват Пхо, где находится гигантская статуя лежащего Будды.

Вечером отправимся ужинать — возможно, на яхте с шоу-программой, если группа выберет такой вариант.

3 день

Аюттайя - древняя столица и руины Ванг Луанг

Сегодня отправимся в Аюттайю — древнюю столицу государства, основанную в 1350 году и разрушенную бирманцами спустя четыре века. Исторический центр города, внесённый в список ЮНЕСКО, поразит нас изящными храмами и руинами. Мы также посетим главное место Аюттайи — остатки дворца Ванг Луанг, где некогда жила королевская семья.

После прогулки будет спокойный вечер для отдыха.

4 день

Перелёт в Чианграй - начало приключений на севере страны

Рано утром мы вернёмся в Бангкок и вылетим в Чианграй — город 13 века, основанный королём Менграем и долгое время бывший столицей королевства Ланна. Здесь начнётся наше знакомство с районом Золотого треугольника.

Мы увидим знаменитый Ват Пхракэу-Донтау, где был найден Нефритовый Будда, и уникальный Белый храм (Ват Ронг Кхун) — фантазийное творение художника Чалермчая Каситпипата, вдохновлённого храмом Саграда Фамилия Гауди.

5 день

Мае Салонг - чайные плантации и китайская культура

Сегодня мы отправимся в Мае Салонг — чайную деревню на высоте около 1100 метров, известную выращиваемыми здесь улунами, занимающими 80% тайского чайного производства. Мы увидим плантации, познакомимся с традициями местных жителей, попробуем блюда китайской кухни и изучим архитектуру деревни, сохранившей яркое культурное наследие.

6 день

Чиангмай - северная столица и религиозные храмы

Утром на общественном транспорте мы отправимся в Чиангмай, сердце северного Таиланда. По приезде немного отдохнём и осмотрим центральные храмы города, наслаждаясь тихой атмосферой древней культурной столицы.

7 день

Дои Интханон - вершина Таиланда и водопады, возвращение в Чиангмай

Сегодня нас ждёт поездка к самой высокой точке страны — горе Дои Интханон. Мы посетим национальный парк, увидим водопады Вайтамао и Мэяраче, прогуляемся по тропическому лесу и по смотровым площадкам, откуда открываются панорамы долин и горных плантаций.

Устроим небольшую кофе-паузу на высоте, а вечером вернёмся в Чиангмай.

8 день

Перелёт в Бангкок, завершение тура

Утром совершим обратный перелёт в Бангкок и завершим тур. Те, у кого рейс вечером, смогут прогуляться по парку Люмпини или просто отдохнуть. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы и перемещения, включая внутренние авиаперелёты
  • Сопровождение русскоговорящим инструктором
  • Входные билеты по маршруту
  • Все налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Бангкока и обратно (от 60 000 ₽ из Москвы)
  • Обеды и ужины
  • Медицинская туристическая страховка
  • Алкоголь, услуги по желанию
  • 1-местное проживание - $50/сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бангкок, 13:00 (возможно любое время в течение дня по договорённости)
Завершение: Бангкок, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 142 туристов
В нашей команде работают опытные инструкторы, желающие поделиться своими знаниями и помогать всем участникам. Более 116 авторских путешествий. Мы сами разрабатываем и организовываем маршруты путешествий, исходя из своего опыта и разведочных поездок по всему миру.

