Встречаемся и отправляемся в современный район рядом с легендарным небоскрёбом Baiyoke Sky, где разместимся в отеле. Затем немного отдохнём после перелёта, а желающие смогут искупаться в бассейне, расположенном на 20-м этаже.

Вечером прогуляемся по центральным улицам многогранного мегаполиса, чьи небоскрёбы возвышаются над улочками, полными точек продаж уличной еды и ночных баров. Завершим день на смотровой площадке 84-го этажа отеля, откуда нам откроется потрясающий вид ночного города. При желании можно будет заказать ужин в ресторане башни.