Описание тура
Организационные детали
Багаж — чемодан до 10 кг; программа подходит для путешествия с лёгкими вещами (5–10 км пешком в день без рюкзаков).
Программа тура по дням
Прилёт в Бангкок и первое знакомство с городом
Встречаемся и отправляемся в современный район рядом с легендарным небоскрёбом Baiyoke Sky, где разместимся в отеле. Затем немного отдохнём после перелёта, а желающие смогут искупаться в бассейне, расположенном на 20-м этаже.
Вечером прогуляемся по центральным улицам многогранного мегаполиса, чьи небоскрёбы возвышаются над улочками, полными точек продаж уличной еды и ночных баров. Завершим день на смотровой площадке 84-го этажа отеля, откуда нам откроется потрясающий вид ночного города. При желании можно будет заказать ужин в ресторане башни.
Храмовые комплексы Бангкока
После завтрака мы погрузимся в мир древней буддийской архитектуры. Посетим роскошные сооружения Большого Королевского дворца, созданного королём Чулалонгкорном в 1882 году, а также древнейший храм столицы — Ват Пхо, где находится гигантская статуя лежащего Будды.
Вечером отправимся ужинать — возможно, на яхте с шоу-программой, если группа выберет такой вариант.
Аюттайя - древняя столица и руины Ванг Луанг
Сегодня отправимся в Аюттайю — древнюю столицу государства, основанную в 1350 году и разрушенную бирманцами спустя четыре века. Исторический центр города, внесённый в список ЮНЕСКО, поразит нас изящными храмами и руинами. Мы также посетим главное место Аюттайи — остатки дворца Ванг Луанг, где некогда жила королевская семья.
После прогулки будет спокойный вечер для отдыха.
Перелёт в Чианграй - начало приключений на севере страны
Рано утром мы вернёмся в Бангкок и вылетим в Чианграй — город 13 века, основанный королём Менграем и долгое время бывший столицей королевства Ланна. Здесь начнётся наше знакомство с районом Золотого треугольника.
Мы увидим знаменитый Ват Пхракэу-Донтау, где был найден Нефритовый Будда, и уникальный Белый храм (Ват Ронг Кхун) — фантазийное творение художника Чалермчая Каситпипата, вдохновлённого храмом Саграда Фамилия Гауди.
Мае Салонг - чайные плантации и китайская культура
Сегодня мы отправимся в Мае Салонг — чайную деревню на высоте около 1100 метров, известную выращиваемыми здесь улунами, занимающими 80% тайского чайного производства. Мы увидим плантации, познакомимся с традициями местных жителей, попробуем блюда китайской кухни и изучим архитектуру деревни, сохранившей яркое культурное наследие.
Чиангмай - северная столица и религиозные храмы
Утром на общественном транспорте мы отправимся в Чиангмай, сердце северного Таиланда. По приезде немного отдохнём и осмотрим центральные храмы города, наслаждаясь тихой атмосферой древней культурной столицы.
Дои Интханон - вершина Таиланда и водопады, возвращение в Чиангмай
Сегодня нас ждёт поездка к самой высокой точке страны — горе Дои Интханон. Мы посетим национальный парк, увидим водопады Вайтамао и Мэяраче, прогуляемся по тропическому лесу и по смотровым площадкам, откуда открываются панорамы долин и горных плантаций.
Устроим небольшую кофе-паузу на высоте, а вечером вернёмся в Чиангмай.
Перелёт в Бангкок, завершение тура
Утром совершим обратный перелёт в Бангкок и завершим тур. Те, у кого рейс вечером, смогут прогуляться по парку Люмпини или просто отдохнуть. До новых встреч!
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы и перемещения, включая внутренние авиаперелёты
- Сопровождение русскоговорящим инструктором
- Входные билеты по маршруту
- Все налоги и сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Бангкока и обратно (от 60 000 ₽ из Москвы)
- Обеды и ужины
- Медицинская туристическая страховка
- Алкоголь, услуги по желанию
- 1-местное проживание - $50/сутки