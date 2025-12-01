-
Путешествие на реку Квай и водопад Эраван - из Бангкока
Начало: 13°38’15.9 «N 100°24’20.7» E
«Два дня в сердце Таиланда: река Квай и водопад Эраван Приглашаем вас в уникальное двухдневное путешествие на реку Квай — удивительное место с живописными тропическими джунглями, крутыми горами и захватывающими водопадами»
Расписание: Ежедневно в 06:00
26 дек в 06:00
27 дек в 06:00
2325 ฿
3300 ฿ за человека
Затерянная столица Лаоса: Луанг Прабанг, водопады и пещеры Будд
Начало: Бангкок, ваш отель
«🌿 Природа, культура и редкие места Недалеко от города находятся знаменитые водопады Kuang Si Falls — каскады с нереально бирюзовой водой»
31 000 ฿ за человека
По Таиланду в мини-группе: 4 города, высокогорная деревня и национальный парк
Исследовать храмы Бангкока, Аюттайи, Чианграя и Чиангмая и полюбоваться водопадами и плантациями
Начало: Бангкок, 13:00 (возможно любое время в течение дня...
«В Чиангмае нас встретят старинные храмы, а в национальном парке Дои Интханон мы вдохнём горный воздух, пройдёмся по джунглям и увидим водопады у самой высшей точки страны»
29 дек в 13:00
10 янв в 13:00
180 000 ₽ за человека
