На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Дой Интанон - крыша Таиланда (из Чиангмая) Увидеть север страны с самой высокой точки и пройти по облачным тропам «Деревянные настилы среди мшистого леса и облаков, редкие для Таиланда пейзажи» от $515 за всё до 4 чел. На машине 11 часов Индивидуальная Хиты Чианграя за один день Храмы, традиции, ремёсла и вкус Севера Таиланда в одном маршруте - из Чиангмая «Прогулка по живописным чайным террасам, панорамные виды и дегустация свежесобранного чая» от $515 за человека На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Секреты Чиангмая: слоны, храмы и горные виды Эмоции и гармония в сердце Северного Таиланда «В этом путешествии вас ждёт баланс природы, духовности и традиций» от $515 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Чианга-Мая

