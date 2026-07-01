Найдено 3 экскурсии в категории « Панорамы » в Чианге-Мае, цены от $515. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 6.5 часов Индивидуальная до 4 чел. Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено) Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни «А кульминацией станет священная гора Дой Сутхеп — золотая чеди и панорама, открывающая сердце северного Таиланда» от $515 за всё до 2 чел. На машине 9 часов Индивидуальная до 4 чел. Дой Интанон - крыша Таиланда (из Чиангмая) Увидеть север страны с самой высокой точки и пройти по облачным тропам «12:45 — тропа Kew Mae Pan (по желанию, с 1 ноября по 31 мая): 3 км, 2–2,5 часа с местным проводником, лучшие панорамы гор и долин» от $600 за всё до 2 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 4 чел. Облачные леса и вершина Таиланда - Дой Интханон Из Чиангмая - к водопадам, пагодам и деревне хмонгов Начало: У вашего отеля «Подниметесь к самой высокой точке Таиланда и увидите панорамы, от которых перехватывает дыхание» от $550 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Чианга-Мая

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