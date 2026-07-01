Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Ланны: путешествие по Чиангмаю (всё включено)
Серебряный храм, золотая чеди, легенды о белом слоне и главное блюдо северной кухни
«А кульминацией станет священная гора Дой Сутхеп — золотая чеди и панорама, открывающая сердце северного Таиланда»
16 июл в 09:00
17 июл в 09:00
от $515 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дой Интанон - крыша Таиланда (из Чиангмая)
Увидеть север страны с самой высокой точки и пройти по облачным тропам
«12:45 — тропа Kew Mae Pan (по желанию, с 1 ноября по 31 мая): 3 км, 2–2,5 часа с местным проводником, лучшие панорамы гор и долин»
17 июл в 08:30
18 июл в 08:30
от $600 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Облачные леса и вершина Таиланда - Дой Интханон
Из Чиангмая - к водопадам, пагодам и деревне хмонгов
Начало: У вашего отеля
«Подниметесь к самой высокой точке Таиланда и увидите панорамы, от которых перехватывает дыхание»
16 июл в 05:00
17 июл в 05:00
от $550 за всё до 4 чел.
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