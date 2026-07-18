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Облачные леса и вершина Таиланда - Дой Интханон

Из Чиангмая - к водопадам, пагодам и деревне хмонгов
Мы покажем вам другой Таиланд. Не пляжный, не туристический — а настоящий: горный, тихий, неспешный. Там, где вода очищает, воздух лечит, а природа обнимает со всех сторон. Вы посетите водопады, рисовые террасы, деревню хмонгов и облачные леса. Подниметесь к самой высокой точке королевства и увидите панорамы, от которых перехватывает дыхание.
Облачные леса и вершина Таиланда - Дой Интханон
Облачные леса и вершина Таиланда - Дой Интханон
Облачные леса и вершина Таиланда - Дой Интханон

Описание экскурсии

Водопад Вачиратхан — один из самых впечатляющих в стране. Его мощные потоки обрушиваются с высоты более 80 метров, создавая облака водяной пыли и почти всегда радугу на солнце.

Водопад Сиритхан — более тихий и медитативный, окружённый густыми джунглями и мхом. Здесь чувствуешь себя героем фильма о первозданной природе.

Рисовые террасы Мае Кланг Луанг — живописная деревня хмонгов, где можно остановиться на кофе, посмотреть, как выращивают рис, и увидеть пейзаж, напоминающий север Вьетнама или Бали, но с тайским шармом.

Дой Интханон — вершина Таиланда, 2565 метров над уровнем моря. Здесь царит прохлада, а воздух кристально чист. Облака часто стелются прямо под ногами.

Королевские ступы Кинг и Квин Пагодас — символ гармонии и уважения, построенные в честь короля и королевы. Они возвышаются над облаками, окружённые садами с панорамным видом.

Тропа Анг Ка Натур — короткий маршрут по мшистому лесу, где деревья будто покрыты изумрудным бархатом, а звуки природы заглушают все мысли.

Вы узнаете

  • Как местные племена хмонгов и каренов живут среди террас и гор
  • Почему климат и экосистема этой области уникальны для всей страны
  • Как природа и буддизм соединяются в архитектуре королевских ступ

И многое другое!

Примерный тайминг

12:00 — выезд из отеля
13:30 — водопад Вачиратхан
14:00 — водопад Сиритхан
13:50–15:00 — рисовые террасы, дегустация кофе на кофейной плантации
15:00–15:30 — переезд до вершины Дой Интханон
15:30–16:00 — короткая прогулка по тропе среди облачного леса
16:00–17:00 — посещение ступ Короля и Королевы
17:00–18:30 — дорога обратно в отель

По желанию возможно выехать раньше, чтобы совершить треккинг на самой высокой точке по тропе Кью Мэ Пан, которая доступна с 1 ноября по 31 мая. Это живописный маршрут протяжённостью около 3 км, который проходит с местным проводником и занимает примерно 2–2,5 часа. По пути открываются одни из самых красивых видов на горы и долины.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном внедорожнике Toyota Fortuner
  • Вход в национальный парк и пагоды включены в стоимость. Дополнительно оплачиваются обед и кофе (по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 754 туристов
Добро пожаловать в Таиланд, который стал моим домом в 2018 году. Я Сергей. Увлекаюсь поиском новых мест, исследованием разных культур и народов, а также музыкой и спортом. Несколько лет я
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проводил авторские экскурсии лично, но со временем вокруг меня собралась команда надёжных гидов, каждый из которых прошёл личный отбор и разделяет мой подход к путешествиям. Путешествие с нами — это возможность ощутить дух первооткрывателя в локациях, недоступных для массового туризма. Независимо от того, выбираетесь ли вы в приключение по джунглям или на обзорную экскурсию по знаковым достопримечательностям, наш маршрут будет спланирован так, чтобы избежать больших скоплений людей, насколько это возможно. Будем рады помочь с любыми вопросами, связанными с пребыванием в Таиланде, — от трансферов из аэропорта до приобретения недвижимости. До встречи на Самуи!

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