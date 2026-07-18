Мы покажем вам другой Таиланд. Не пляжный, не туристический — а настоящий: горный, тихий, неспешный. Там, где вода очищает, воздух лечит, а природа обнимает со всех сторон. Вы посетите водопады, рисовые террасы, деревню хмонгов и облачные леса. Подниметесь к самой высокой точке королевства и увидите панорамы, от которых перехватывает дыхание.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Водопад Вачиратхан — один из самых впечатляющих в стране. Его мощные потоки обрушиваются с высоты более 80 метров, создавая облака водяной пыли и почти всегда радугу на солнце.

Водопад Сиритхан — более тихий и медитативный, окружённый густыми джунглями и мхом. Здесь чувствуешь себя героем фильма о первозданной природе.

Рисовые террасы Мае Кланг Луанг — живописная деревня хмонгов, где можно остановиться на кофе, посмотреть, как выращивают рис, и увидеть пейзаж, напоминающий север Вьетнама или Бали, но с тайским шармом.

Дой Интханон — вершина Таиланда, 2565 метров над уровнем моря. Здесь царит прохлада, а воздух кристально чист. Облака часто стелются прямо под ногами.

Королевские ступы Кинг и Квин Пагодас — символ гармонии и уважения, построенные в честь короля и королевы. Они возвышаются над облаками, окружённые садами с панорамным видом.

Тропа Анг Ка Натур — короткий маршрут по мшистому лесу, где деревья будто покрыты изумрудным бархатом, а звуки природы заглушают все мысли.

Вы узнаете

Как местные племена хмонгов и каренов живут среди террас и гор

Почему климат и экосистема этой области уникальны для всей страны

Как природа и буддизм соединяются в архитектуре королевских ступ

И многое другое!

Примерный тайминг

12:00 — выезд из отеля

13:30 — водопад Вачиратхан

14:00 — водопад Сиритхан

13:50–15:00 — рисовые террасы, дегустация кофе на кофейной плантации

15:00–15:30 — переезд до вершины Дой Интханон

15:30–16:00 — короткая прогулка по тропе среди облачного леса

16:00–17:00 — посещение ступ Короля и Королевы

17:00–18:30 — дорога обратно в отель

По желанию возможно выехать раньше, чтобы совершить треккинг на самой высокой точке по тропе Кью Мэ Пан, которая доступна с 1 ноября по 31 мая. Это живописный маршрут протяжённостью около 3 км, который проходит с местным проводником и занимает примерно 2–2,5 часа. По пути открываются одни из самых красивых видов на горы и долины.

Организационные детали