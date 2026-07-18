Описание экскурсии
Водопад Вачиратхан — один из самых впечатляющих в стране. Его мощные потоки обрушиваются с высоты более 80 метров, создавая облака водяной пыли и почти всегда радугу на солнце.
Водопад Сиритхан — более тихий и медитативный, окружённый густыми джунглями и мхом. Здесь чувствуешь себя героем фильма о первозданной природе.
Рисовые террасы Мае Кланг Луанг — живописная деревня хмонгов, где можно остановиться на кофе, посмотреть, как выращивают рис, и увидеть пейзаж, напоминающий север Вьетнама или Бали, но с тайским шармом.
Дой Интханон — вершина Таиланда, 2565 метров над уровнем моря. Здесь царит прохлада, а воздух кристально чист. Облака часто стелются прямо под ногами.
Королевские ступы Кинг и Квин Пагодас — символ гармонии и уважения, построенные в честь короля и королевы. Они возвышаются над облаками, окружённые садами с панорамным видом.
Тропа Анг Ка Натур — короткий маршрут по мшистому лесу, где деревья будто покрыты изумрудным бархатом, а звуки природы заглушают все мысли.
Вы узнаете
- Как местные племена хмонгов и каренов живут среди террас и гор
- Почему климат и экосистема этой области уникальны для всей страны
- Как природа и буддизм соединяются в архитектуре королевских ступ
И многое другое!
Примерный тайминг
12:00 — выезд из отеля
13:30 — водопад Вачиратхан
14:00 — водопад Сиритхан
13:50–15:00 — рисовые террасы, дегустация кофе на кофейной плантации
15:00–15:30 — переезд до вершины Дой Интханон
15:30–16:00 — короткая прогулка по тропе среди облачного леса
16:00–17:00 — посещение ступ Короля и Королевы
17:00–18:30 — дорога обратно в отель
По желанию возможно выехать раньше, чтобы совершить треккинг на самой высокой точке по тропе Кью Мэ Пан, которая доступна с 1 ноября по 31 мая. Это живописный маршрут протяжённостью около 3 км, который проходит с местным проводником и занимает примерно 2–2,5 часа. По пути открываются одни из самых красивых видов на горы и долины.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном внедорожнике Toyota Fortuner
- Вход в национальный парк и пагоды включены в стоимость. Дополнительно оплачиваются обед и кофе (по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды