Путешествие охватывает главное в регионе Золотого треугольника.
Вы окажетесь у сияющего Белого храма, погрузитесь в историю опиума и проплывёте по Меконгу между Лаосом, Мьянмой и Таиландом.
Маршрут выстроен так, чтобы день прошёл насыщенно, но без спешки: с паузами на фотографию, беседу, отдых и наблюдение.
Вы окажетесь у сияющего Белого храма, погрузитесь в историю опиума и проплывёте по Меконгу между Лаосом, Мьянмой и Таиландом.
Маршрут выстроен так, чтобы день прошёл насыщенно, но без спешки: с паузами на фотографию, беседу, отдых и наблюдение.
Описание экскурсии
- Белый храм (Wat Rong Khun) — культовое современное святилище, созданное тайским художником, символ очищения и перерождения
- Чайная плантация
- Смотровая площадка с видом на Лаос, Мьянму и Таиланд — точка, где физически ощущается многослойность границ
- Древний храм Phra That Doi Pu Khao — 8 век, по преданию здесь покоятся мощи Будды
- Hall of Opium — современный музей, посвящённый роли опиума в истории региона. С интерактивной подачей и документальной точностью
- Меконг — прогулка вдоль трёх границ и Лаоса, где за сиянием казино скрывается настоящая экономика Золотого треугольника.
Вы узнаете:
- Почему Белый храм украшен сценами из «Матрицы», «Звёздных войн» и портретом Майкла Джексона
- Как формировался образ Золотого треугольника — от наркотрафика до культурного символа
- Как сегодня живут приграничные регионы Таиланда
Примерный тайминг
8:00 — выезд из Чиангмая
9:00 — Белый храм
11:30–12:30 — чайная плантация
13:30–14:00 — древний храм Phra That Doi Pu Khao
15:30–16:30 — музей опиума
17:00–17:30 — лодочная прогулка по Меконгу
19:00–23:00 — возвращение в Чиангмай
Кому подойдёт экскурсия
Этот маршрут — для тех, кто хочет увидеть реальный север Таиланда, а не туристические штампы. Вас ждут длительные переезды и насыщенный темп, поэтому любителям активного отдыха или расслабления в отеле может не зайти.
Организационные детали
- С вами поедет один из тайских водителей нашей команды
- Возможно проведение экскурсии на русском языке — $600 за группу (подробности в переписке)
- Поедем на внедорожнике Toyota Fortuner
- Для посещения храмов необходимо покрывать плечи и колени. Если у вас нет подходящей одежды, на месте можно взять накидки в аренду
- Завтрак, обед, ужин оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Чианге-Мае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 737 туристов
Добро пожаловать в Таиланд, который стал моим домом в 2018 году. Я Сергей. Увлекаюсь поиском новых мест, исследованием разных культур и народов, а также музыкой и спортом. Несколько лет я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия-путешествие 🤗 Сергей скорректировал маршрут под погоду, обстоятельства и наше настроение) все было вовремя, очень комфортно и завораживающе красиво 😍 Сергей, спасибо за прекрасные воспоминания 🌴⛰️❤️
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А
Этот день был одним из самых ярких за наше 9-ти дневное путешествие по Таиланду 🥰 Мы были с гидом Андреем вместе на протяжении 16-ти часов! Андрей был очень лоялен и
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