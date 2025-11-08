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проводил авторские экскурсии лично, но со временем вокруг меня собралась команда надёжных гидов, каждый из которых прошёл личный отбор и разделяет мой подход к путешествиям. Путешествие с нами — это возможность ощутить дух первооткрывателя в локациях, недоступных для массового туризма. Независимо от того, выбираетесь ли вы в приключение по джунглям или на обзорную экскурсию по знаковым достопримечательностям, наш маршрут будет спланирован так, чтобы избежать больших скоплений людей, насколько это возможно. Будем рады помочь с любыми вопросами, связанными с пребыванием в Таиланде, — от трансферов из аэропорта до приобретения недвижимости. До встречи на Самуи!