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1 чел. По популярности На машине 8 часов 30% Индивидуальная до 4 чел. Из Као Лака - к озеру Чео Лан Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли Начало: От вашего отеля $392 $560 за всё до 4 чел. На машине 10 часов 30% Индивидуальная до 4 чел. Из Као Лака - в Краби Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби Начало: У вашего отеля $392 $560 за всё до 4 чел. На машине 8 часов 30% Индивидуальная до 4 чел. Из Као-Лака - на Пхукет Познакомиться с историей, культурой и вкусами острова Начало: У вашего отеля $392 $560 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Као Лака

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