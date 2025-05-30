Экскурсии со скидкой в Као Лаке до 30%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Као Лаке, цены от $392, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
На машине
8 часов
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
$392$560 за всё до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
На машине
10 часов
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
$392$560 за всё до 4 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
На машине
8 часов
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
Познакомиться с историей, культурой и вкусами острова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
$392$560 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Скидки»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Као Лака - к озеру Чео Лан
  2. Из Као Лака - в Краби
  3. Из Као-Лака - на Пхукет
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в мае 2025
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