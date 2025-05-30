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30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - к озеру Чео Лан
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: утёсы, фруктовые сады и озеро Чео Лан. Уникальные тайские ритуалы и отдых в ресторане с видом на джунгли
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 07:00
$392
$560 за всё до 4 чел.
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30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као Лака - в Краби
Погрузитесь в атмосферу южного Таиланда: мангровые леса, буддийские храмы и уединённые пляжи. Незабываемое путешествие из Као Лака в Краби
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
$392
$560 за всё до 4 чел.
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30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Као-Лака - на Пхукет
Познакомиться с историей, культурой и вкусами острова
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
1 июн в 07:00
$392
$560 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Скидки»
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