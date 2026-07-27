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День в провинции Пханг Нга - из Као Лака

Водопад Лампи, Старый город, этичный слоновий центр и горячие источники - за 1 день
Провинция Пхангнга — это совсем другой Таиланд: спокойный, зелёный и неторопливый.

Вы увидите самый высокий водопад региона, проплывёте по реке на бамбуковом плоту, познакомитесь со слонами в этичном центре, прогуляетесь по Старому городу с сино-португальской архитектурой и завершите путешествие отдыхом в термах у моря. А по пути послушаете об истории, культуре и повседневной жизни Таиланда.
День в провинции Пханг Нга - из Као Лака
День в провинции Пханг Нга - из Као Лака
День в провинции Пханг Нга - из Као Лака

Описание экскурсии

8:00–9:00 — выезд из Као Лака

Заберу вас из отеля, и мы отправимся в путешествие по живописным дорогам Пханг Нга, окружённым тропическим лесом и карстовыми скалами.

10:00–11:00 — водопад Лампи

Побываем у самого высокого водопада провинции. При желании вы сможете искупаться в прохладной природной лагуне.

11:00–13:00 — бамбуковые плоты и слоновий центр

Сплавимся по спокойной реке среди джунглей, а затем посетим этичный центр, где слоны живут в естественных условиях. Вы понаблюдаете за животными и пообщаетесь с ними без представлений и принуждения.

13:00–14:00 — Старый город Пханг Нга

Прогуляемся по историческому центру, сохранившему атмосферу времён оловянного бума. Вы увидите сино-португальские шопхаусы, китайские святыни, уличные росписи и узнаете, как формировался этот необычный город. Здесь же сделаем остановку на обед.

14:00–16:00 — горячие источники на пляже Натай

Завершим путешествие отдыхом в минеральных бассейнах с видом на Андаманское море. Можно чередовать тёплые источники с прохладными бассейнами или прогуляться по малолюдному пляжу.

16:00–17:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • как китайские переселенцы и европейские торговцы сформировали архитектуру и культуру Старого города Пханг Нга
  • во что верят тайцы и как буддизм переплетается с древними представлениями о духах природы
  • как устроена повседневная жизнь в провинции: образование, традиции, семейные ценности и особенности местной экономики
  • что означают тайские понятия санук и сабай и почему они помогают лучше понять характер страны

Организационные детали

  • Едем на Toyota Camry (до 4 участников)
  • Отдельно оплачивается: горячие источники — 450 батов ($13) взрослый, 400 батов ($11,8) детский, сплав на плотах — 720 батов ($21,4) взрослый, 520 батов ($15,4) детский, общение со слонами — 600 батов ($17,8) взрослый, 500 батов ($14,8) детский, детям до 3 лет везде бесплатно
  • Подача машины из Пхукета — 1500 батов ($44) за автомобиль
  • Обед — отдельно по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$342
Для бронирования достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Као Лаке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 320 туристов
Я посетил много стран, но всегда возвращаюсь на Пхукет — самое красивое место на земле. Живу здесь уже много лет. Исходил пешком, изъездил на машине и мотобайке весь остров. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.

Входит в следующие категории Као Лака

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