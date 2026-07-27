Вы увидите самый высокий водопад региона, проплывёте по реке на бамбуковом плоту, познакомитесь со слонами в этичном центре, прогуляетесь по Старому городу с сино-португальской архитектурой и завершите путешествие отдыхом в термах у моря. А по пути послушаете об истории, культуре и повседневной жизни Таиланда.
Описание экскурсии
8:00–9:00 — выезд из Као Лака
Заберу вас из отеля, и мы отправимся в путешествие по живописным дорогам Пханг Нга, окружённым тропическим лесом и карстовыми скалами.
10:00–11:00 — водопад Лампи
Побываем у самого высокого водопада провинции. При желании вы сможете искупаться в прохладной природной лагуне.
11:00–13:00 — бамбуковые плоты и слоновий центр
Сплавимся по спокойной реке среди джунглей, а затем посетим этичный центр, где слоны живут в естественных условиях. Вы понаблюдаете за животными и пообщаетесь с ними без представлений и принуждения.
13:00–14:00 — Старый город Пханг Нга
Прогуляемся по историческому центру, сохранившему атмосферу времён оловянного бума. Вы увидите сино-португальские шопхаусы, китайские святыни, уличные росписи и узнаете, как формировался этот необычный город. Здесь же сделаем остановку на обед.
14:00–16:00 — горячие источники на пляже Натай
Завершим путешествие отдыхом в минеральных бассейнах с видом на Андаманское море. Можно чередовать тёплые источники с прохладными бассейнами или прогуляться по малолюдному пляжу.
16:00–17:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- как китайские переселенцы и европейские торговцы сформировали архитектуру и культуру Старого города Пханг Нга
- во что верят тайцы и как буддизм переплетается с древними представлениями о духах природы
- как устроена повседневная жизнь в провинции: образование, традиции, семейные ценности и особенности местной экономики
- что означают тайские понятия санук и сабай и почему они помогают лучше понять характер страны
Организационные детали
- Едем на Toyota Camry (до 4 участников)
- Отдельно оплачивается: горячие источники — 450 батов ($13) взрослый, 400 батов ($11,8) детский, сплав на плотах — 720 батов ($21,4) взрослый, 520 батов ($15,4) детский, общение со слонами — 600 батов ($17,8) взрослый, 500 батов ($14,8) детский, детям до 3 лет везде бесплатно
- Подача машины из Пхукета — 1500 батов ($44) за автомобиль
- Обед — отдельно по желанию
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$342