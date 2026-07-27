Провинция Пхангнга — это совсем другой Таиланд: спокойный, зелёный и неторопливый. Вы увидите самый высокий водопад региона, проплывёте по реке на бамбуковом плоту, познакомитесь со слонами в этичном центре, прогуляетесь по Старому городу с сино-португальской архитектурой и завершите путешествие отдыхом в термах у моря. А по пути послушаете об истории, культуре и повседневной жизни Таиланда.

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Описание экскурсии

8:00–9:00 — выезд из Као Лака

Заберу вас из отеля, и мы отправимся в путешествие по живописным дорогам Пханг Нга, окружённым тропическим лесом и карстовыми скалами.

10:00–11:00 — водопад Лампи

Побываем у самого высокого водопада провинции. При желании вы сможете искупаться в прохладной природной лагуне.

11:00–13:00 — бамбуковые плоты и слоновий центр

Сплавимся по спокойной реке среди джунглей, а затем посетим этичный центр, где слоны живут в естественных условиях. Вы понаблюдаете за животными и пообщаетесь с ними без представлений и принуждения.

13:00–14:00 — Старый город Пханг Нга

Прогуляемся по историческому центру, сохранившему атмосферу времён оловянного бума. Вы увидите сино-португальские шопхаусы, китайские святыни, уличные росписи и узнаете, как формировался этот необычный город. Здесь же сделаем остановку на обед.

14:00–16:00 — горячие источники на пляже Натай

Завершим путешествие отдыхом в минеральных бассейнах с видом на Андаманское море. Можно чередовать тёплые источники с прохладными бассейнами или прогуляться по малолюдному пляжу.

16:00–17:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

как китайские переселенцы и европейские торговцы сформировали архитектуру и культуру Старого города Пханг Нга

во что верят тайцы и как буддизм переплетается с древними представлениями о духах природы

как устроена повседневная жизнь в провинции: образование, традиции, семейные ценности и особенности местной экономики

что означают тайские понятия санук и сабай и почему они помогают лучше понять характер страны

Организационные детали