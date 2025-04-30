Водная прогулка
Тур на Симиланские острова из Као Лака
Путешествие на Симиланские острова подарит вам незабываемые впечатления: от снорклинга до отдыха на белоснежных пляжах и знакомства с морскими обитателями
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
$150 за человека
Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Посетите центр заботы о слонах в Као Лаке, где вы сможете покормить и искупать животных, а также насладиться отдыхом на уединённом пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
1 дек в 11:00
2 дек в 11:00
$129 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Незабываемый день на озере Чео Лан
Из Као-Лака - по заповедным местам в поисках тишины, умиротворения и отдыха для души
Начало: В вашем отеле
Расписание: в пятницу в 09:00
19 сен в 09:00
26 сен в 09:00
$117 за человека
- ППолина30 апреля 2025Спасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова одними из первых, и была возможность все сфотографировать без толпы туристов! Во время снорклинга нам даже черепаху смогли показать
- ННаталья17 марта 2025Симиланские острова (белый песок, лазурная вода, маленькие острова с дикими зарослями, кораллы с разноцветными рыбками) - это посещение мест, которые
- AAndrey16 марта 202515 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее проведения. Тимуру спасибо большое
- ННаталья25 февраля 2025Прекрасно организованная экскурсия. Все четко по времени, без заминок. Ожидания оправданы. Прекрасные Семиланские острова. Достаточно свободного времени, поездка не затянута,
- ВВиктор23 февраля 2025Ездили на данную экскурсию всей семьей во время пребывания в Као-Лаке. Все было хорошо организовано. Сабри интересно и на хорошем
- ООльга12 февраля 2025Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию! Все максимально комфортно, интересно и весело. Отличный трансфер! Комфортабельный автомобиль прибыл в отель в указанное
- ООльга9 февраля 2025Незабываемая восхитительная поездка, словами невозможно передать все восторженные эмоции и благодарность Сабри за такую великолепную экскурсию! Все очень хорошо организовано,
- ММарина14 января 2025Экскурсия, которая оставит самые теплые впечатления. Прекрасные животные, толковый экскурсовод, достаточное количество времени, проведенное со слонами.
- ООльга8 января 2025Вчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасно проведённое время.
Поездка оказалась просто
- ЕЕкатерина6 января 2025Экскурсия отличная. Удобный трансфер на красивом минивэне, в центре защиты слонов всё продумано - душевые, полотенца, вкусная еда. Сабри рассказал
- ЕЕвгений27 ноября 2024Большое спасибо хочется выразить Сабри, за прекрасно организованную экскурсию в слоновник! Сабри оказался глубоким знатоком как слонов, так и работы
- ДДмитрий21 ноября 2024После экскурсии, гид в добровольно-принудительной форме сказал что нужно всем скинуться по 100-120 бат на чаевые. С учётом того, что гид ничего не рассказывал, лично мне это очень не понравилось!
- РРоман6 ноября 2024Отлично организованная поездка. Не ждите долгих рассказов гида - либо вы едете на катамаране и моторы гудят так, что ничего
- ААйа26 октября 2024Все очень понравилось! Спасибо большое Сабри за индивидуальную экскурсию и дополнительную фотосессию и интересную информацию, а главное советы!
- ННаталия11 июня 2024Отличная экскурсия, хотя это и экскурсией не назовешь! Получили дикий восторг! Интересно всем и детям и взрослым. Узнали много интересной информации по слоников, накормили, накупали их! Столько положительный эмоций!
А после нас ждал очень вкусный обед.
