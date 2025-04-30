Мои заказы

Групповые экскурсии Као Лака

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Као Лаке, цены от $117. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
10 часов
8 отзывов
Водная прогулка
Тур на Симиланские острова из Као Лака
Путешествие на Симиланские острова подарит вам незабываемые впечатления: от снорклинга до отдыха на белоснежных пляжах и знакомства с морскими обитателями
Начало: Возле вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
15 окт в 08:00
16 окт в 08:00
$150 за человека
В гости к слонам (из Као Лака)
На автобусе
7 часов
7 отзывов
Групповая
до 15 чел.
В гости к слонам (из Као Лака)
Посетите центр заботы о слонах в Као Лаке, где вы сможете покормить и искупать животных, а также насладиться отдыхом на уединённом пляже
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
1 дек в 11:00
2 дек в 11:00
$129 за человека
Незабываемый день на озере Чео Лан
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Незабываемый день на озере Чео Лан
Из Као-Лака - по заповедным местам в поисках тишины, умиротворения и отдыха для души
Начало: В вашем отеле
Расписание: в пятницу в 09:00
19 сен в 09:00
26 сен в 09:00
$117 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    30 апреля 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Спасибо большое за эту экскурсию! Нам очень повезло с гидом! Мы приплывали на все острова одними из первых, и была возможность все сфотографировать без толпы туристов! Во время снорклинга нам даже черепаху смогли показать
  • Н
    Наталья
    17 марта 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Симиланские острова (белый песок, лазурная вода, маленькие острова с дикими зарослями, кораллы с разноцветными рыбками) - это посещение мест, которые
    принято называть баунти. Кто любит такую природу, тем обязательно ехать к Симиланам.
    По организации тура - все достойно: трансфер из/в отель на комфортабельных минивенах, завтрак-перекус до отправления с пирса, ужин после возвращения, обед на одном из островов, плывем на быстром катамаране (нет ощущения, что впустую тратится время), трубка+маска выдается на катамаране (отдельно выдается одноразовый загубник для трубки, это про гигиену), ласты нужно брать в аренду за 200 бат (если кому нужны), аренда полотенца - бесплатно (не надо брать из отеля).
    Личные впечатления - так как я люблю такую природу, мне было в кайф. Я хорошо поснорклила, увидела черепаху под водой, разных рыбок, что живут возле кораллов. Сгорели задние поверхности ног, хотя и мазалась кремом. Солнце здесь безумное, лучше перебдеть с кремом, чем недобдеть.
    Я хорошо плаваю, мне помощь в этом не нужна, но меня впечатлило, что гиды с катамарана каждый раз, когда был снорклинг, таскали за собой в воде пластину из пеносласта, чтобы тот, кто плохо плавает, но хочет поснорклить, мог это сделать, ухватившись руками за эту пластину. Забота, однако. Приятно.
    Единственный минус тура - надо рано проснуться. Мне пришлось встать в 6 утра, мой отель был в районе Као Лак. А тем, кто едет из Пхукета, забирают в районе 5 утра. Если готовы на это, не пожалеете.

  • A
    Andrey
    16 марта 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    15 марта 2025 съездили на экскурсию Семиланские острова. Все очень понравилось, от организации экскурсии до ее проведения. Тимуру спасибо большое
    за организацию, все быстро, четко, по делу, получили все ответы на уточняющие вопросы. По прибытии в пункт отправления лёгкий завтрак, чай, кофе, полотенца выдают, кто хочет может взять ласты в аренду. Маски для снорклинга выдают на кораблике. Скоростной катамаран, час 20 в пути и вы на потрясающем острове. Во время пути, снеки, фрукты, вода и прохладительные напитки в неограниченном количестве. Организаторы молодцы привезли нас пораньше, была возможность подняться и пофоткать до толпы прибывающих корабликов. Далее 2 остановки на снорклинг
    Подводный мир прекрасен, с черепахой не повезло, не успели увидеть, ее спугнул наш турист прыгнув в воду рядом с ней😀. Обед на острове неожиданно достойный, не как обычно бутерброды/ пиццы. Том ям, курица,креветки, рис, овощи. Ну и красоту природы словами не передать, надо видеть. Однозначно рекомендуем!! Спасибо всем организаторам!

  • Н
    Наталья
    25 февраля 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Прекрасно организованная экскурсия. Все четко по времени, без заминок. Ожидания оправданы. Прекрасные Семиланские острова. Достаточно свободного времени, поездка не затянута,
    то что нужно.
    Питание достаточно приличное. Завтрак и ужин без изысков, но все свежее и вполне сытное. Очень понравился обед.
    Поездкой остались довольны, рекомендуем.

  • В
    Виктор
    23 февраля 2025
    В гости к слонам (из Као Лака)
    Ездили на данную экскурсию всей семьей во время пребывания в Као-Лаке. Все было хорошо организовано. Сабри интересно и на хорошем
    русском языке рассказывал о слонах, фотографировал нас и хорошо ориентировался в данном слоновнике, так что мы могли покормить слонов и пофоткаться в своей мини-группе без других групп. Остались очень довольны поездкой.

  • О
    Ольга
    12 февраля 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Спасибо организаторам за прекрасную экскурсию! Все максимально комфортно, интересно и весело. Отличный трансфер! Комфортабельный автомобиль прибыл в отель в указанное
    время, в порту нас ждал гид которая рассказала о предстоящей поездке, нас покормили завтраком и на скоростном катере мы отправились к островам! Первая остановка было пляжная на острове «Парус» с великолепными видами и белоснежным песком, вторая и третья была в море где мы плавали с масками и видели множество морских рыбок! Четвертая остановка была на пляже где нас покормили вкусным обедом и было еще наше время, покупаться, позагорать и поплавать с маской. По возвращению в порт был предложен перекус и обратный трансфер к нашему отелю. Все максимально организовано и комфортно! Мы получили очень яркие незабываемые впечатления ❤️

  • О
    Ольга
    9 февраля 2025
    В гости к слонам (из Као Лака)
    Незабываемая восхитительная поездка, словами невозможно передать все восторженные эмоции и благодарность Сабри за такую великолепную экскурсию! Все очень хорошо организовано,
    комфортный трансфер до слоновника и обратно, все предусмотрено: и вода, и рукомойники, и шкафы для вещей, и зоны отдыха, и сама территория со слонами. Мы сомневались ехать ли, очень не хотелось увидеть несчастных замученных животных, а тут настоящий рай для слонов. Сабри рассказал нам много интересного и про сам слоновник и про слонов. Нам выдали ведерки с угощением для слоников и кормить их было очень здорово! Потом была организованна программа с уходом за слонами которая включала в себя обработку слонов целебной грязью, купанием в озере и мойкой их в душе. Это очень весело и интересно! В конце было небольшое развлечение где все желающие могли попробовать приготовить себе еду и вкусный обед в конце программы. Мы остались в полном восторге от такого близкого и комфортного общения с этими прекрасными животными ❤️

  • М
    Марина
    14 января 2025
    В гости к слонам (из Као Лака)
    Экскурсия, которая оставит самые теплые впечатления. Прекрасные животные, толковый экскурсовод, достаточное количество времени, проведенное со слонами.
  • О
    Ольга
    8 января 2025
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Вчера вернулась из увлекательного путешествия, организованного Тимуром. Хочу поделиться своими впечатлениями и выразить благодарность за прекрасно проведённое время.
    Поездка оказалась просто
    замечательной! Всё было организовано на высшем уровне. Мы приезжали на локации рано, когда ещё не было большого количества туристов, что позволяло насладиться красотой мест без суеты и толкотни.
    Гиды, сопровождавшие нас, были очень приветливыми и дружелюбными. Они доступно и интересно объясняли информацию о каждой локации, отвечали на все наши вопросы и давали ценные советы. Благодаря им, поездка стала ещё более познавательной и увлекательной.
    Особенно порадовало то, что нам давали много свободного времени для самостоятельного отдыха. Мы могли гулять по окрестностям, фотографироваться, наслаждаться природой и просто отдыхать. Это было замечательно!
    В целом, поездка оставила самые положительные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет провести незабываемый отпуск!

    P.s: 1. Нам повезло поплавать с черепахой, вернее к нам приплыло сразу две черепахи во время снорклинга, мы имели уникальную возможность увидеть черепах в их естественной среде обитания. И рядом поплавать буквально меньше, чем в полу метре. Это было незабываемое зрелище!
    2. Так же по дороге на острова на мы заметили дельфинов, капитан судна немедленно принял решение остановиться, чтобы мы могли насладиться этим удивительным моментом.
    Он заглушил мотор, и судно плавно остановилось. Мы все собрались у борта, чтобы лучше рассмотреть дельфинов. Они подплывали совсем близко, выпрыгивали из воды и резвились на поверхности. Это было невероятно красиво и захватывающе!

  • Е
    Екатерина
    6 января 2025
    В гости к слонам (из Као Лака)
    Экскурсия отличная. Удобный трансфер на красивом минивэне, в центре защиты слонов всё продумано - душевые, полотенца, вкусная еда. Сабри рассказал
    очень много интересного про слонов, сопровождал по всему маршруту, фотографировал. Слоники очень милые. Купание со слонами, конечно, не для слабонервных, особенно смотреть как твой ребёнок ныряет в эту лужу и попробуй останови:)) Но впечатления незабываемые:)

  • Е
    Евгений
    27 ноября 2024
    В гости к слонам (из Као Лака)
    Большое спасибо хочется выразить Сабри, за прекрасно организованную экскурсию в слоновник! Сабри оказался глубоким знатоком как слонов, так и работы
    слоновников. Мы провели прекрасный день с этими чудесными животными, удалось и покормить их и поухаживать за ними. Вся семья, включая десятилетнего ребёнка в восторге от столь близкого контакта с огромными животными, который предоставляется именно на таком формате экскурсии. И наконец, после общения со слонами, нам доверили приготовить (и потом отведать) настоящий традиционный тайский обед! Мы провели отличный день, все перемещения были хорошо организованы, транспорт был комфортабельным.

  • Д
    Дмитрий
    21 ноября 2024
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    После экскурсии, гид в добровольно-принудительной форме сказал что нужно всем скинуться по 100-120 бат на чаевые. С учётом того, что гид ничего не рассказывал, лично мне это очень не понравилось!
  • Р
    Роман
    6 ноября 2024
    Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
    Отлично организованная поездка. Не ждите долгих рассказов гида - либо вы едете на катамаране и моторы гудят так, что ничего
    и не было бы слышно, либо вы уже на острове и ныряете и смотрите рыбок или отдыхаете на прекрасном пляже. А вот организация супер. Полотенца, маски с собой брать не нужно - выдадут. А вот коралловые тапочки - рекомендую

  • А
    Айа
    26 октября 2024
    В гости к слонам (из Као Лака)
    Все очень понравилось! Спасибо большое Сабри за индивидуальную экскурсию и дополнительную фотосессию и интересную информацию, а главное советы!
  • Н
    Наталия
    11 июня 2024
    В гости к слонам (из Као Лака)
    Отличная экскурсия, хотя это и экскурсией не назовешь! Получили дикий восторг! Интересно всем и детям и взрослым. Узнали много интересной информации по слоников, накормили, накупали их! Столько положительный эмоций!
    А после нас ждал очень вкусный обед.
Ответы на вопросы от путешественников по Као Лаку в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Као Лаке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Као Лака в группе - к Симиланским островам на целый день (всё включено!)
  2. В гости к слонам (из Као Лака)
  3. Незабываемый день на озере Чео Лан
Сколько стоит экскурсия по Као Лаку в сентябре 2025
Сейчас в Као Лаке в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 117 до 150. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Као Лаке из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Као Лака по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь