Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Краби в отель или обратно
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: У выхода из аэропорта
«Стоимость указана за трансфер в дневное время, в ночное — уточняйте цену в переписке»
Завтра в 00:00
28 окт в 00:00
$35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Небесные висячие пагоды Сурат Тхани
Пройди тропами монахов к храмам на вершинах холмов
Начало: У вашего отеля
«Ворота Пхутавади — девятипиковая арка, идеальная точка для созерцания заката»
Завтра в 09:00
28 окт в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Два дня в джунглях Пханг Нга и Сурат Тхани: путешествие в стиле люкс
Из прибрежных провинций - к пещерам, водопадам и небесным пагодам горного Таиланда
Начало: В вашем отеле
«Вечер отдыха под звуки джунглей»
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
$840 за всё до 2 чел.
