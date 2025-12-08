Это двухдневное путешествие — встреча с природой и собой. Оно понравится тем, кто мечтает ощутить дыхание джунглей, ночуя в обстановке «дикого люкса» на вилле у берега озера. Барбекю под звёздами, прогулки по тропическому лесу и пробуждение среди гор — всё это станет частью вашего приключения.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Путешествие разработано нашей командой под руководством эксперта по Юго-Восточной Азии, который живёт и работает в Таиланде уже более 10 лет. Благодаря многолетним экспедициям и личным контактам мы открыли маршруты, недоступные массовому туристу. И предлагаем формат отдыха, где продумано всё: логистика, комфорт, безопасность и забота о ваших эмоциях.

День 1

Путешествие пройдёт по живописным местам вдоль реки — через горы, озёра и водопады провинций Пханг Нга и Сурат Тхани, куда редко добираются туристы. Природа здесь остаётся первозданной, а ландшафты поражают даже тех, кто был в Таиланде десятки раз.

План дня

Заселение на виллу среди гор (~2 часа)

Купание в бассейне с видом на озеро (~2 часа)

Вечер отдыха под звуки джунглей

День 2

После неспешного завтрака отправляемся навстречу новым впечатлениям. Покидаем провинцию Краби и оказываемся на материковой части Королевства. Здесь, среди пышных лесов Сурат Тхани, скрыт оазис, где архитектура и природа существуют в едином ритме.

План дня

Утреннее купание в водопаде — среди скал и тропических зарослей (~2 часа)

Посещение храмовых комплексов, парков и пещер (~4 часа)

Обед (~1 час)

Треккинг по джунглям к уникальным висячим пагодам, парящим на высоте более 300 метров (~5 часов)

Возвращение в отель

Организационные детали

Что включено

Трансфер на индивидуальном авто

Входные билеты: видовые площадки, парки, храмы

Одна ночь в отеле 5* (вилла с бассейном)

Индивидуальное сопровождение русскоговорящего гида с журналистским образованием, постоянно проживающего на Пхукете

Снаряжение для треккинга, фонари

Питьевая вода

Дополнительные расходы

Обеды и ужины (кафе предложим). На территории, где расположена вилла, есть ресторан

Подношения монахам (например, за участие в церемониях), пожертвования храмам

Обязательная медицинская страховка

Условия брониования