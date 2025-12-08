Два дня в джунглях Пханг Нга и Сурат Тхани: путешествие в стиле люкс
Из прибрежных провинций - к пещерам, водопадам и небесным пагодам горного Таиланда
Это двухдневное путешествие — встреча с природой и собой.
Оно понравится тем, кто мечтает ощутить дыхание джунглей, ночуя в обстановке «дикого люкса» на вилле у берега озера.
Барбекю под звёздами, прогулки по тропическому лесу и пробуждение среди гор — всё это станет частью вашего приключения.
Описание экскурсии
Путешествие разработано нашей командой под руководством эксперта по Юго-Восточной Азии, который живёт и работает в Таиланде уже более 10 лет. Благодаря многолетним экспедициям и личным контактам мы открыли маршруты, недоступные массовому туристу. И предлагаем формат отдыха, где продумано всё: логистика, комфорт, безопасность и забота о ваших эмоциях.
День 1
Путешествие пройдёт по живописным местам вдоль реки — через горы, озёра и водопады провинций Пханг Нга и Сурат Тхани, куда редко добираются туристы. Природа здесь остаётся первозданной, а ландшафты поражают даже тех, кто был в Таиланде десятки раз.
План дня
Заселение на виллу среди гор (~2 часа)
Купание в бассейне с видом на озеро (~2 часа)
Вечер отдыха под звуки джунглей
День 2
После неспешного завтрака отправляемся навстречу новым впечатлениям. Покидаем провинцию Краби и оказываемся на материковой части Королевства. Здесь, среди пышных лесов Сурат Тхани, скрыт оазис, где архитектура и природа существуют в едином ритме.
План дня
Утреннее купание в водопаде — среди скал и тропических зарослей (~2 часа)
Посещение храмовых комплексов, парков и пещер (~4 часа)
Обед (~1 час)
Треккинг по джунглям к уникальным висячим пагодам, парящим на высоте более 300 метров (~5 часов)
Возвращение в отель
Организационные детали
Что включено
Трансфер на индивидуальном авто
Входные билеты: видовые площадки, парки, храмы
Одна ночь в отеле 5* (вилла с бассейном)
Индивидуальное сопровождение русскоговорящего гида с журналистским образованием, постоянно проживающего на Пхукете
Снаряжение для треккинга, фонари
Питьевая вода
Дополнительные расходы
Обеды и ужины (кафе предложим). На территории, где расположена вилла, есть ресторан
Подношения монахам (например, за участие в церемониях), пожертвования храмам
Обязательная медицинская страховка
Условия брониования
Остаток за это двухдневное путешествие необходимо внести в два этапа — оплатить проживание в отеле онлайн (возможен перевод с карты Сбербанка на тайскую карту), а вторую часть суммы передать гиду при встрече в тайских батах
Обратите внимание: в случае вашей неявки на путешествие стоимость проживания в отеле не возвращается (мы оплачиваем отель по тарифу «невозвратный»)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 186 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу и фридайвингу, Елена — доцент, кандидат наук.
Много лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде.
Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.