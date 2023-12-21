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Индивидуальная
13 часов
Большой двухдневный тур в Краби из Пхукета
Открыть живой и искренний Таиланд в одной из красивейших провинций страны
10 июня в 04:00
11 июня в 04:00
$1 798 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дайвинг для новичков: пробное погружение
Увидеть, кто проживает на дне океана, встретить рассвет и услышать сюжеты об Андаманском море
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
$162 за человека
Индивидуальная
9 часов
Озеро Чео Лан и лес Та Пом: открыть заповедный Таиланд
Увидеть красивейшие творения тайской природы и побывать в грандиозном храме Ват Банг Рианг
11 июня в 11:00
12 июня в 08:00
$294 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь21 декабря 2023Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
Ответы на вопросы от путешественников по Краби в категории «Летние»
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