Это путешествие — для тех, кто искренне считает, что видел в Таиланде всё. Мы откроем вам оазис духовности и архитектурных чудес, куда редко добираются туристы.
Треккинг через джунгли на высоту 300 метров к висячим пагодам, путешествие внутрь пещер и огромного храма в виде слона, знакомство с монахами-ремесленниками и их обрядами — всё это в нашей программе!
Описание экскурсии
Этот маршрут — результат многолетней работы и разведывательных экспедиций нашей команды во главе с руководителем, который не первый десяток лет живёт в Таиланде и изучает его.
Основные локации
- Девятипиковая арка* — идеальная точка для созерцания заката
- Пещерный комплекс с одной из крупнейших пещер юга Таиланда с залежами кварца
- Храм внутри слона — уникальное архитектурное сооружение, где можно зайти внутрь статуи
- Пагода из древнего латерита, добытого в Камфаенг Пхете
- Висячие пагоды — внутри хранятся реликвии Будды и позолоченные статуи
- Воздушные балюстрадные мосты соединяют пики парка, открывая панорамные виды на джунгли
Примерный тайминг
8:00 — выезд из вашего отеля (Пхукет, Пханг Нга, Као Лак, Краби)
11:30 — прибытие к началу маршрута. Вводный инструктаж и посещение храмогового комплекса
12:00 — начало трекинга через джунгли к пещерам и пагодам
15:00 — обед в традиционном тайском стиле
16:00 — посещение храма внутри слона, общение с монахами, участие в обрядах
17:00 — завершение маршрута, возвращение к транспорту
20:30 — примерное время возвращения в отель (возможны изменения в зависимости от трафика на дорогах)
Организационные детали
В стоимость путешествия входит:
- работа персонального гида-эксперта по ЮВА, постоянно проживающего и работающего в Таиланде, создателя более 75 авторских путешествий
- работа тайского гида
- трансфер на легковом автомобиле с кондиционером
- входные билеты в национальные парки и храмовые комплексы
- питьевая вода
В стоимость путешествия не входит:
- питание (предложим кафе для дополнительного завтрака, обеда, кофепаузы)
- пожертвование храму перед общением с монахами
- личные расходы
Ограничения по возрасту и физподготовке:
- к участию приглашаются дети от 5 лет, с пониманием о том, что подъём на пагоды не является лёгкой прогулкой по джунглям
- пожалуйста, обратите внимание, ступени к некоторым пагодам нестандартной высоты — рассчитывайте свои силы
- по независящим от нас причинам (погодные условия, большие религиозные праздники) режим работы храмов по программе может меняться
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов на Краби
Провели экскурсии для 186 туристов
Руководители собственной компании: Ростислав — журналист, инструктор по дайвингу и фридайвингу, Елена — доцент, кандидат наук. Много лет живём и работаем на Пхукете. В нашем профессиональном портфолио работа в Санкт-Петербурге, Норвегии, Индии, Непале, Китае, Тибете, Германии, Таиланде. Мы предлагаем десятки авторских маршрутов, экскурсий, сафари, дайвинг, продолжая совершенствовать содержательность и уникальность маршрутов.
