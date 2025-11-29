Это путешествие — для тех, кто искренне считает, что видел в Таиланде всё. Мы откроем вам оазис духовности и архитектурных чудес, куда редко добираются туристы. Треккинг через джунгли на высоту 300 метров к висячим пагодам, путешествие внутрь пещер и огромного храма в виде слона, знакомство с монахами-ремесленниками и их обрядами — всё это в нашей программе!

Описание экскурсии

Этот маршрут — результат многолетней работы и разведывательных экспедиций нашей команды во главе с руководителем, который не первый десяток лет живёт в Таиланде и изучает его.

Основные локации

Девятипиковая арка* — идеальная точка для созерцания заката

Пещерный комплекс с одной из крупнейших пещер юга Таиланда с залежами кварца

Храм внутри слона — уникальное архитектурное сооружение, где можно зайти внутрь статуи

Пагода из древнего латерита, добытого в Камфаенг Пхете

Висячие пагоды — внутри хранятся реликвии Будды и позолоченные статуи

Воздушные балюстрадные мосты соединяют пики парка, открывая панорамные виды на джунгли

Примерный тайминг

8:00 — выезд из вашего отеля (Пхукет, Пханг Нга, Као Лак, Краби)

11:30 — прибытие к началу маршрута. Вводный инструктаж и посещение храмогового комплекса

12:00 — начало трекинга через джунгли к пещерам и пагодам

15:00 — обед в традиционном тайском стиле

16:00 — посещение храма внутри слона, общение с монахами, участие в обрядах

17:00 — завершение маршрута, возвращение к транспорту

20:30 — примерное время возвращения в отель (возможны изменения в зависимости от трафика на дорогах)

Организационные детали

В стоимость путешествия входит:

работа персонального гида-эксперта по ЮВА, постоянно проживающего и работающего в Таиланде, создателя более 75 авторских путешествий

работа тайского гида

трансфер на легковом автомобиле с кондиционером

входные билеты в национальные парки и храмовые комплексы

питьевая вода

В стоимость путешествия не входит:

питание (предложим кафе для дополнительного завтрака, обеда, кофепаузы)

пожертвование храму перед общением с монахами

личные расходы

Ограничения по возрасту и физподготовке: