Водная прогулка
Путешествие к островам Пода, Хаи, Таб и Рейли
Отправляйтесь на увлекательное приключение к островам Краби. Вас ждут песчаные пляжи, уникальные скалы и незабываемый снорклинг среди морских обитателей
Начало: Ваш отель в провинции Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$40 за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Эко-путешествие в питомник слонов и к водопаду Хуай То
Познакомиться с добродушными животными и подняться на вершину красивейшего водопада Краби
Начало: У вашего отеля в Краби
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
$73 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на Краби: магия рассвета и пляжи
Погрузитесь в атмосферу Краби: рассвет на секретной смотровой площадке, храмы, пляжи и целебные источники. Два дня незабываемых впечатлений
11 дек в 04:00
12 дек в 04:00
$1798 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр19 января 2024Замечательно организованный тур, ребята привезли на все острова в лучшее время когда на них не было ожиотажа, единственно не смогли
- ИИгорь21 декабря 2023Незабываемая поездка! Прекрасно подобрано время и продуман маршрут таким образом что туристов и посетителей было мало и поэтому мы могли
- ККатерина26 июня 2023Отличная экскурсия, длительностью с 8:00 до 14:30 (с отеля до отеля). Красивейшие морские виды, теплая изумрудная вода и белый песок.
- ИИрина19 января 2019Очень приятное впечатление осталось после экскурсии. Отдельное спасибо гиду Сали и членам команды. Очень позитивные, внимательные ребята. Работают четко и
- ТТатьяна21 декабря 2018Все понравилось, большое спасибо!
