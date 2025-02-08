Бангкок – столица Таиланда и Юго-Восточной Азии, один из самых быстрорастущих и развивающихся городов мира.
Название Бангкока включено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное в мире географическое название, состоящее из
Название Бангкока включено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное в мире географическое название, состоящее из
Описание экскурсии
Вас ждет:
- Посещение Храма лежачего Будды Ват По – одного из первых храмов в Бангкоке, построенного основателем династии Чакри Рамой Первым;
- Прогулка по Королевскому дворцу – резиденции королей династии Чакри. В настоящее время на территории Королевского дворца проживает монарх Рама Десятый;
- Посещение Ват Пракхеу или Храма Изумрудного Будды. Здесь хранится главная реликвия Королевства – статуя Изумрудного Будды;
- Путешествие на длиннохвостой лодке по реке Чао Прайя: увидите историческую часть города с необычного ракурса, а также жилые кварталы бедных столичных жителей;
- Обед в панорамном ресторане на 76-ом этаже небоскреба Байок Скай – весь город Ангелов как на ладони;
• Свободное время на городском рынке сувениров и местных товаров. Здесь можно приобрести все от тайского шелка до бальзамов, национальных костюмов и современной моды. Важная информация:
- В случае добавления дополнительных локаций в программу, возвращение в Паттайю произойдет примерно на 1,5 часа позже;
- Обязательно оденьтесь так: чтобы ваши плечи и колени были прикрыты (для посещения храмов);
- Заранее разменяйте крупные купюры или возьмите с собой мелочь (для подаяний в храмах);
- Возьмите головной убор или зонтик, а также солнцезащитный крем;
- Не забудьте фотоаппарат и видеокамеру.
Ежедневно в 7:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм лежачего Будды Ват По
- Королевский дворец
- Ват Пракхеу или Храм Изумрудного Будды
- Река Чао Прайя
- Историческая часть города
- Кварталы бедных столичных жителей
- Небоскреб Байок Скай
- Городской рынок
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Групповой трансфер (все отели Паттайи)
- Страховка
- Входные билеты
- Обед
- Катание на лодке.
Что не входит в цену
- Океанариум (1200 бат с человека, при наборе группы от 4 человек)
- Круиз по реке Чао Прайя (1200 бат).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- В случае добавления дополнительных локаций в программу, возвращение в Паттайю произойдет примерно на 1,5 часа позже
- Обязательно оденьтесь так: чтобы ваши плечи и колени были прикрыты (для посещения храмов)
- Заранее разменяйте крупные купюры или возьмите с собой мелочь (для подаяний в храмах)
- Возьмите головной убор или зонтик, а также солнцезащитный крем
- Не забудьте фотоаппарат и видеокамеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
"
"Наташа"
8 фев 2025
Выражаем огромное спасибо за интересную, позитивную и насыщенную экскурсию! Особенно интересны рассказы о буддизме от гида Василисы.
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Групповая
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг и пятницу в 07:00
14 ноя в 06:30
15 дек в 06:30
$124 за человека
Групповая
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00
23 ноя в 11:00
24 ноя в 11:00
$128 за человека
-
25%
Круиз
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз по реке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
12 ноя в 10:30
$67
$89 за человека