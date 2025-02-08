Мои заказы

Бангкок Classic из Паттайи: однодневная экскурсия

Бангкок Classic из Паттайи
Бангкок – столица Таиланда и Юго-Восточной Азии, один из самых быстрорастущих и развивающихся городов мира.

Название Бангкока включено в Книгу рекордов Гиннеса как самое длинное в мире географическое название, состоящее из 168 букв.
168 букв. Самой популярной экскурсией Королевства, несомненно, является программа Бангкок Классик.

Всего за один день у вас есть возможность увидеть город контрастов, город Ангелов – Бангкок – с разных сторон. Экскурсия идеально подходит для отдыхающих в Таиланде впервые.

1 отзыв
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Вас ждет:

  • Посещение Храма лежачего Будды Ват По – одного из первых храмов в Бангкоке, построенного основателем династии Чакри Рамой Первым;
  • Прогулка по Королевскому дворцу – резиденции королей династии Чакри. В настоящее время на территории Королевского дворца проживает монарх Рама Десятый;
  • Посещение Ват Пракхеу или Храма Изумрудного Будды. Здесь хранится главная реликвия Королевства – статуя Изумрудного Будды;
  • Путешествие на длиннохвостой лодке по реке Чао Прайя: увидите историческую часть города с необычного ракурса, а также жилые кварталы бедных столичных жителей;
  • Обед в панорамном ресторане на 76-ом этаже небоскреба Байок Скай – весь город Ангелов как на ладони;

• Свободное время на городском рынке сувениров и местных товаров. Здесь можно приобрести все от тайского шелка до бальзамов, национальных костюмов и современной моды. Важная информация:

  • В случае добавления дополнительных локаций в программу, возвращение в Паттайю произойдет примерно на 1,5 часа позже;
  • Обязательно оденьтесь так: чтобы ваши плечи и колени были прикрыты (для посещения храмов);
  • Заранее разменяйте крупные купюры или возьмите с собой мелочь (для подаяний в храмах);
  • Возьмите головной убор или зонтик, а также солнцезащитный крем;
  • Не забудьте фотоаппарат и видеокамеру.

Ежедневно в 7:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм лежачего Будды Ват По
  • Королевский дворец
  • Ват Пракхеу или Храм Изумрудного Будды
  • Река Чао Прайя
  • Историческая часть города
  • Кварталы бедных столичных жителей
  • Небоскреб Байок Скай
  • Городской рынок
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Групповой трансфер (все отели Паттайи)
  • Страховка
  • Входные билеты
  • Обед
  • Катание на лодке.
Что не входит в цену
  • Океанариум (1200 бат с человека, при наборе группы от 4 человек)
  • Круиз по реке Чао Прайя (1200 бат).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • В случае добавления дополнительных локаций в программу, возвращение в Паттайю произойдет примерно на 1,5 часа позже
  • Обязательно оденьтесь так: чтобы ваши плечи и колени были прикрыты (для посещения храмов)
  • Заранее разменяйте крупные купюры или возьмите с собой мелочь (для подаяний в храмах)
  • Возьмите головной убор или зонтик, а также солнцезащитный крем
  • Не забудьте фотоаппарат и видеокамеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

"Наташа"
8 фев 2025
Выражаем огромное спасибо за интересную, позитивную и насыщенную экскурсию! Особенно интересны рассказы о буддизме от гида Василисы.

