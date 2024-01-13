Бангкок — город, где древние традиции и индустриальный прогресс сплетаются в единый узел. К подножию шикарных офисов-небоскребов прижимаются кварталы бедных лачуг.
По берегам речек и каналов, среди тропической растительности, ютятся старинные дома, а рядом с шумными многоэтажными торговыми центрами спокойно существуют древние буддистские монастыри. Приглашаем вас взглянуть на Бангкок глазами местного жителя во время нашей экскурсии в мини-группе!
По берегам речек и каналов, среди тропической растительности, ютятся старинные дома, а рядом с шумными многоэтажными торговыми центрами спокойно существуют древние буддистские монастыри. Приглашаем вас взглянуть на Бангкок глазами местного жителя во время нашей экскурсии в мини-группе!
Ближайшие даты:
27
янв
янв
28
янв
янв
29
янв
янв
30
янв
янв
31
янв
янв
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фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 800 ฿
|Взрослый
|3 875 ฿
|Детский (2-11 лет, до 120 см)
|3 125 ฿
Что вас ожидает:
- Индийский квартал
- Храм Мариаманн
- Храм-корабль
- Португальский квартал
- Исторический район Kudi Chin
- Черепашья горка
- Река Чао Прайя
Описание
Приключение в Бангкоке Начните свое знакомство с Бангкоком с нами! Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто хочет за один день увидеть всё самое интересное. Взгляните на город глазами местного жителя с гидом-проводником, досконально знающим все грани Бангкока. Мы побываем в храме-корабле Ват Ян Нава, пройдемся по Португальскому и Индийскому кварталам, побываем в историческом районе Kudi Chin. Обратите внимание! На ваш выбор предоставляется две программы: с вечерним речным круизом и посещением ночного рынка. Внимательно читайте подробную программу. Организационные детали:
Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы и деньги на личные расходы.
ежедневно в 11.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Круиз с ужином (если вы выбрали тур с круизом)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11.00Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии и сообщит точку сбора около небоскрёба King Power Mahanakhon. Пожалуйста, будьте на связи в это время.
- Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы и деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Артём
13 янв 2024
Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы!
Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске!
Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.
Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске!
Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.
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