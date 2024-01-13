Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи

Групповая экскурсия в Паттайе
5
1 отзыв
Бангкок — город, где древние традиции и индустриальный прогресс сплетаются в единый узел. К подножию шикарных офисов-небоскребов прижимаются кварталы бедных лачуг.

По берегам речек и каналов, среди тропической растительности, ютятся старинные дома, а рядом с шумными многоэтажными торговыми центрами спокойно существуют древние буддистские монастыри. Приглашаем вас взглянуть на Бангкок глазами местного жителя во время нашей экскурсии в мини-группе!
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
Ближайшие даты:
27
янв
28
янв
29
янв
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 800 ฿
Взрослый3 875 ฿
Детский (2-11 лет, до 120 см)3 125 ฿

Что вас ожидает:

  • Индийский квартал
  • Храм Мариаманн
  • Храм-корабль
  • Португальский квартал
  • Исторический район Kudi Chin
  • Черепашья горка
  • Река Чао Прайя

Описание

Приключение в Бангкоке Начните свое знакомство с Бангкоком с нами! Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто хочет за один день увидеть всё самое интересное. Взгляните на город глазами местного жителя с гидом-проводником, досконально знающим все грани Бангкока. Мы побываем в храме-корабле Ват Ян Нава, пройдемся по Португальскому и Индийскому кварталам, побываем в историческом районе Kudi Chin. Обратите внимание! На ваш выбор предоставляется две программы: с вечерним речным круизом и посещением ночного рынка. Внимательно читайте подробную программу. Организационные детали:
Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы и деньги на личные расходы.

ежедневно в 11.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Круиз с ужином (если вы выбрали тур с круизом)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11.00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • С вами свяжется гид накануне выезда с 21:00 до 22:00 и уточнит время начала экскурсии и сообщит точку сбора около небоскрёба King Power Mahanakhon. Пожалуйста, будьте на связи в это время.
  • Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы и деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
13 янв 2024
Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы!
Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске!
Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

ГрупповыеНа автобусеСвятые местаВыездныеНа весь деньОбзорныеМонастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Паттайи

Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Прикоснуться к священным местам кхмерского королевства и его современной культуре за 2 дня
по месту вашего проживания в Паттайе
Завтра
30 янв
1 фев
3 фев
$230 за человека
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия Бангкока + башня Маханакхон из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от величественных храмов до захватывающих высот башни Маханакхон
Ваш отель в Паттайе
Сегодня
Завтра
28 янв
29 янв
от 18 200฿ за человека
Полёт на мотопараплане над Паттайей
Индивидуальная
25 минут 48 секунд
Эксклюзивный полёт на мотопараплане над Паттайей с инструктором
Почувствуйте волшебство полёта и насладитесь великолепными видами Паттайи с высоты птичьего полёта
Paramotor & Flying Activity by TSA Thailand
Сегодня
Завтра
28 янв
29 янв
5 999฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ