Приключение в Бангкоке Начните свое знакомство с Бангкоком с нами! Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто хочет за один день увидеть всё самое интересное. Взгляните на город глазами местного жителя с гидом-проводником, досконально знающим все грани Бангкока. Мы побываем в храме-корабле Ват Ян Нава, пройдемся по Португальскому и Индийскому кварталам, побываем в историческом районе Kudi Chin. Обратите внимание! На ваш выбор предоставляется две программы: с вечерним речным круизом и посещением ночного рынка. Внимательно читайте подробную программу. Организационные детали:

Возьмите с собой копию паспорта, одежду для посещения храмов (у вас должны быть прикрыты плечи и колени), фото/видео камеры и зарядные устройства, головные уборы и деньги на личные расходы.