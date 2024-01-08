Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
300-метровая башня МахаНакхон со стеклянным полом на смотровой, Черепаший храм, Португальский квартал и исторический район Kudi Chin, вечерний круиз на лайнере и не только — в нашей программе.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$110
|Детский 4-13 лет (рост до 120 см)
|$90
Описание
Что вас ожидает
Удобный формат
Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.
День в Бангкоке
10:30-11:00 Сбор по отелям и выезд из Паттайи
13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу.
15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды.
15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin.
16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.
P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.
16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM.
17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в магазины или кафе.
18:30 Светомузыкальное шоу фонтанов.
19:15 Посадка на круизный корабль.
19:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов.
21:30 Отправление в Паттайю
23:30-00:00 Возвращение в отели Паттайи.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
В стоимость входит:
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный ужин на лайнере
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ресепшен вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.