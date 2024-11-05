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Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)

Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице
Это лёгкая обзорная программа, которая подойдёт тем, кто хочет за один день насладиться лучшими видами на Бангкок, а также великолепным ужином и вечерней подсветкой города во время круиза на лайнере по реке Чао Прайя.
4.6
5 отзывов
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком (экскурсия из Паттайи)

Описание экскурсии

Удобный формат

Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.

День в Бангкоке

10:30-11:00 Сбор по отелям и выезд из Паттайи
13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу.
15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды.
15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin.
16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.

P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.

16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM.
17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в кафе, магазины, а также полюбоваться инсталляциями и фонтанами.
19:15 Посадка на круизный корабль.
19:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов.
21:30 Отправление в Паттайю
23:30-00:00 Возвращение в отели Паттайи.

Организационные детали

В стоимость включено:

  • Полное трансферное обслуживание (мы заберём вас из отеля и после экскурсии привезём обратно)
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный ужин на лайнере

Особенности формата

  • Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до программы или ранее
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$129
Детский 2-11 лет (рост до 120 см)$116
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — Организатор в Паттайе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 20 минут
Провёл экскурсии для 3180 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Н
Отличная экскурсия. Удобный и интересный маршрут. Гид Алиса во время поездки рассказывала интересные вещи из истории Тайланда, их культурных и религиозных обычаях. Потом она же постоянно внимательно следила за всеми членами группы. чтобы не потерялись, отвечала на все вопросы и помогала во всем.
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Е
Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
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И
Впечатления фифти/фифти. Башня отлично, но и без помощников она была бы отлично. Не обо всем рассказала гид, например про сетки, атракционы и т. д. Это за отдельную плату, но раз
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уж приехали, вдруг кто-то захочет.
Провели нас по португальскому кварталу за 2 минуты, одна улица, даже не сразу и поняла-то, что это был он. Водили в 2 храма, ну как храма, что-то среднее. . Мало того, что пешком по жаре 1,5 км, так еще и половина закрыто было. То нельзя туда сегодня, то там реставрация. . Короче,"шляпа" полная. Всех мокрых, уставших привезли в торговый центр, дали времени час, зачем?! Не понятно. Пошопиться, так времени совсем мало. Посмотреть на город со смотровой в кафе, так там кофе стоит как крыло самолета, не каждый может себе позволить! Фонтаны мы не видели от слова совсем! Гид сказала, после прогулки на корабле, но потом сказала, не успели. . Короче. . Не видитесь, фигня полная!
А, и самое главное, через трипстер экскурсии гораздо дороже! В самой Паттайе гораздо дешевле. Люди были с нами в группе, просто на улице взяли буклетик с экскурсиями, у них то же самое вышло в разы дешевле.
Разочарована!

Иван
Иван
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Мы сожалеем, что некоторые моменты в программы не принесли вам удовлетворения. Постараемся исправить, то, что зависит от нас, в частности,
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чтобы гид давал полную информацию.
Шоу фонтанов, всегда начинается в одно и то же время, жаль, что в ваш день оно началась с задержкой, но фонтанами управляет муниципалитет и гид не в силах был, что-то сделать.

С уважением Иван

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Наталья
День пролетел незаметно! Много интересных
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А
Всё хорошо!)
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