Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Групповая экскурсия в Паттайе

Побывать на смотровой МахаНакхон, в аутентичных храмах и проплыть на лайнере по вечерней столице

Эта насыщенная экскурсия идеально подходит тем, кто не любит рано вставать, но хочет за один день увидеть всё самое интересное.

300-метровая башня МахаНакхон со стеклянным полом на смотровой, Черепаший храм, Португальский квартал и исторический район Kudi Chin, вечерний круиз на лайнере и не только — в нашей программе.
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
Ближайшие даты:
8
янв
9
янв
10
янв
15
янв
16
янв
17
янв
18
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$110
Детский 4-13 лет (рост до 120 см)$90
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Удобный формат

Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.

День в Бангкоке

10:30-11:00 Сбор по отелям и выезд из Паттайи
13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу.
15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды.
15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin.
16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.

P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.

16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM.
17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в магазины или кафе.
18:30 Светомузыкальное шоу фонтанов.
19:15 Посадка на круизный корабль.
19:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов.
21:30 Отправление в Паттайю
23:30-00:00 Возвращение в отели Паттайи.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

В стоимость входит:

  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный ужин на лайнере

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Паттайи

ГрупповыеНа машинеЛетниеСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыПаркиПрирода и пейзажиТаиландСамое главноеПопулярные местаВечерниеОбзорныеСоборы и храмыНа микроавтобусе

Похожие туры из Паттайи

Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня / 1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
по месту вашего проживания в Паттайе
Завтра
23 дек
24 дек
25 дек
$1 480 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Ваш отель в Паттайе
Сегодня
Завтра
23 дек
24 дек
от 18 200฿ за человека
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
Исследовать колоритную тайскую столицу и посетить крупнейшие торговые центры
по месту проживания в Паттайе
Завтра
23 дек
24 дек
25 дек
$69 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ