Описание экскурсии
Удобный формат
Эта экскурсия проходит в небольшой группе на комфортабельном транспорте — автомобиле или минивэне в зависимости от количества путешественников. Мы будем делать остановки в ключевых локациях, прогуливаться, фотографироваться. Гид поделится с вами любопытными фактами из прошлого столицы и из современной жизни тайцев.
День в Бангкоке
10:30-11:00 Сбор по отелям и выезд из Паттайи
13:00 Встреча и посещение Mahanakhon Skywalk — самой высокой (314 метров) панорамной площадки Бангкока. Вы насладитесь обзором 360 и пройдёте по прозрачному полу.
15:00 Переезд в буддийский храм Wat Prayun Wongsawat Worawihan. Полюбуемся его белоснежной архитектурой и золотыми статуями Будды.
15:30 Черепашья горка. Уникальный парк при храме Wat Prayun с бонсаями и живыми черепахами, которых можно покормить. Затем прогуляемся по Португальскому кварталу, увидим базилику Santa Cruz Church и исторический район Kudi Chin.
16:00 Храм Wat Kalayanamit Woramahawihan. Здесь вас ждёт самый большой сидящий Будда столицы.
P.S. Все храмы будут прекрасно освещены вечером, и вы увидите их снова на вечернем речном круизе.
16:30 Переезд в ультрасовременный торгово-развлекательный центр ICONSIAM.
17:00 Смотровая площадка в ICONSIAM, откуда открываются потрясающие виды на реку Чао Прая и Бангкок.
17:30 Cвободное время в ICONSIAM: вы можете заглянуть в кафе, магазины, а также полюбоваться инсталляциями и фонтанами.
19:15 Посадка на круизный корабль.
19:30 Речной круиз на шикарном трёхпалубном лайнере. Вы поужинаете в формате шведского стола (превосходный выбор блюд) и при желании потанцуете на дискотеке на верхней палубе. Круиз пройдёт по реке Чао Прая по историческом и современным районам. Вы оцените вечерний Бангкок, его мосты с подсветкой, вид на храм Ват Арун и сотни небоскрёбов.
21:30 Отправление в Паттайю
23:30-00:00 Возвращение в отели Паттайи.
Организационные детали
В стоимость включено:
- Полное трансферное обслуживание (мы заберём вас из отеля и после экскурсии привезём обратно)
- Работа профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный ужин на лайнере
Особенности формата
- Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до программы или ранее
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$129
|Детский 2-11 лет (рост до 120 см)
|$116
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
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