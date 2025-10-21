Б Борис Тимур отличный гид, эрудирован, умен, обходителен, старался уделить внимание каждому из гостей. Группа была маленькой, всего 7 человек. По дороге Тимур достаточно много и интересно рассказал как о Таиланд еде, так и о столице — Бангкоке. Локации интересные. Лайнер с ужином — топ, сад тоже очень понравился, небоскреб тоже зашел на ура. Огромное спасибо организаторам.

М Михаил Все понравилось, Александр рассказал много интересного о Таиланде по дорогое в Бангкок. Особо хотел отметить небоскреб и поездку на лайнере с ужином, который был великолепен. Спасибо