Эта лёгкая программа подходит для первого знакомства с Бангкоком.
Вы сможете получить первоначальное представление о столице Таиланда осматривая храмы, гуляя по саду камней и любуясь видами на город с лучших смотровых площадок. Сделаете классные фото и завершите день круизом по реке Чао Прайя (ужин уже включён в стоимость!).
Описание круиза
- Панорамная площадка со стеклянным полом на небоскрёбе «Кинг Пауэр Маханакхон» — вторая по высоте в Бангкоке. Отсюда открываются лучшие виды на город!
- «Маханакхон Оазис» — футуристический виртуальный зоопарк из девяти залов, наполненных дикой природой и разнообразными обитателями морей и суши. С ними можно взаимодействовать в специальных интерактивных зонах
- Чеди Пхра Боромматхат Маха 19 века, внесённая в список ЮНЕСКО. Осматриваем снаружи, внутрь не заходим
- Сад камней «Кхао Мо». Вы посмотрите на точную копию горы Меру, считающуюся центром Вселенной в буддийской мифологии
- Пешая прогулка к храму через мультикультурный квартал. По дороге вы увидите базилику Сантакруз (только внешний осмотр)
- Храм, построенный известной китайской семьёй, на территории которого находится самый большой колокол в Таиланде. По поверьям, он приносит удачу, если в него ударить
- Торговый центр «Айкон Сиам». У вас будет около 2 часов, чтобы самостоятельно его исследовать. Вы сможете подняться на смотровую площадку с видом на реку Чао Прайя, понаблюдать, как готовят тайскую еду, сфотографироваться с множеством инсталляций, полюбоваться фонтанами
- Круиз по реке через центральную часть Бангкока (1,5 часа) на шикарном лайнере с включённым в стоимость ужином. Вас ждёт шведский стол с превосходным выбором блюд, в том числе из морепродуктов. Во время прогулки вы полюбуетесь памятниками архитектуры Бангкока при ночном освещении
У каждой достопримечательности, кроме небоскрёба, гид будет ориентировать вас по локации, затем будет свободное время, чтобы сделать фотографии на память — в этот промежуток рассказы и сопровождение не предусмотрены. В небоскрёбе наверх вас сопроводит сотрудник, гид внутрь не заходит.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Toyota или аналогичном, услуги русскоговорящего сопровождающего, ужин на круизном лайнере.
- Отдельно оплачиваются все билеты — 1200 батов
- Доплата за экскурсию осуществляется в день проведения только в тайских батах или заранее рублёвым переводом
- Программа будет интересна взрослым и детям с 6 лет
- С вами поеду я или другой сопровождающий из нашей команды
Особенности программы
- Обратите внимание: программа ориентирована на фотографирование. Это не информационно-историческая экскурсия
- Если вы остановились в Паттайе, мы заберём вас из отеля. Путешественники из Бангкока могут присоединиться к группе в районе небоскрёба «Маханакон»
- Не допускается частичное посещение программы за неполную оплату
- Места на лайнере распределяют сотрудниками лайнера, поэтому мы не можем гарантировать или выбрать конкретный стол для вас
ежедневно в 10:30
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$67
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Паттайе
Провели экскурсии для 772 туристов
Здравствуйте! Наша команда специализируется на проведении обзорных, исторических и аутентичных программ по территории центрального Таиланда. Некоторые из членов команды прожили в Таиланде более 15 лет и свободно говорят на тайском
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Б
Борис
21 окт 2025
Тимур отличный гид, эрудирован, умен, обходителен, старался уделить внимание каждому из гостей. Группа была маленькой, всего 7 человек. По дороге Тимур достаточно много и интересно рассказал как о Таиланд еде, так и о столице — Бангкоке. Локации интересные. Лайнер с ужином — топ, сад тоже очень понравился, небоскреб тоже зашел на ура. Огромное спасибо организаторам.
М
Михаил
7 сен 2025
Все понравилось, Александр рассказал много интересного о Таиланде по дорогое в Бангкок. Особо хотел отметить небоскреб и поездку на лайнере с ужином, который был великолепен. Спасибо
Д
Даниил
17 июн 2025
Гид Александр, много рассказывал, отвечал на вопросы, было интересно. Программа понравилась, хотя с погодой немного не повезло. Круиз с ужином шикарен, ради него уже стоило поехать. Хоть и не любитель небоскребов, но смотровая с кофе тоже зашла. Спасибо.
