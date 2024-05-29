А Артем Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе читать дальше и никакого дискомфорта нет. Отдельно хотел упомянуть наших гидов Оскара и Лин-а очень хорошо рассказывают про быт и жизнь в Камбоджи. Цена качество полностью отвечает. Маршрут построен хорошо, трансфер вполне комфортабельных машинах, местная еда выбрано под нас, так что все вкусно

И Ирина Аютайя - древняя столица Сиама из Паттайи Это незабываемая экскурсия, которая никого не оставит равнодушным. Эти древние, ни с чем не сравнимые строения, впечатляют своей самобытностью и оригинальностью, выстраиваясь в красивые пейзажи. Отличная организация, очень интересный рассказ гида, незабываемые локации, вкусный обед. Хочется эту экскурсию повторить. Рекомендую!

И Ирина Бангкок классический читать дальше и удовольствие от кормления рыбок и восхитительные виды на незабываемые панорамы Бангкока с высоты птичьего полёта, и вкуснейший обед, который понравится всем посетителям, с любыми вкусовыми пристрастиями. Главное - это прекрасная организация и замечательные гиды, которые смогут ответить на любой вопрос. Осталась очень довольна! Рекомендую! Очень интересная экскурсия, включающая в себя всё: и впечатления от уникальных и красивейших храмовых комплексов, дворца, и отдых на лодке,

И Инна Храмовый комплекс Пном Рунг: двухдневное путешествие из Паттайи Ездили в храмовый комплекс, получилась индивидуальна экскурсия, только мы втроем и наш гид Анатолий. Нам очень понравилось,Анатолий очень хороший рассказчик, все спокойно рассказал, объяснил, ответил на все вопросы!!!

О Оксана Тайский Мадагаскар: активный день в формате «всё включено» Все было супер! Отличный сопровождающий Айдар! Всем рекомендую мероприятие!

И Ирина Из Паттайи - в открытый зоопарк Кхао Кхео Очень понравилась пунктуальность сотрудников и то,что все постоянно были на связи. Зоопарк интересный,мы,двое взрослых людей,наслаждались общением с животными не меньше,чем дети! А лемурчики вне конкуренции!!! Только из-за них стоит поехать! Спасибо за все!

Е Елена Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи) Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.

В Виктория Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида

А Алексей Тропический сад Нонг Нуч Спасибо за отличную экскурсию, Домиру большое спасибо, молодец отлично, всё и интересно и позновательно, узнали много интересного, нам понравилось, очень красиво. Спасибо большое вам всем, мы были на трех экскурсиях, все на высшем уровне, так держать!!!!