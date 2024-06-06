Экскурсии на автобусе в Паттайе

Найдено 14 экскурсий в категории «На автобусе» в Паттайе, цены от $57. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
28 отзывов
Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
Окунитесь в атмосферу Кхмерской империи: экскурсия из Паттайи в Камбоджу с посещением Ангкор-Вата и Та-Прома
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Расписание: во вторник в 08:00
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$220 за человека
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
Завораживающее путешествие по историческим и культурным местам Таиланда ждет вас! Вас ждут храмы, монастыри и удивительный рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 06:30
11 июня в 06:30
13 июня в 06:30
$100 за человека
Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия в Паттайе: Лучшие места Чонбури
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по живописным уголкам Паттайи с эксклюзивным доступом к уникальным местам
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$58 за человека
Бангкок классический
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
8 отзывов
Классический Бангкок: экскурсия из Паттайи с посещением храмов
Исследуйте культурное богатство Бангкока: от Королевского дворца до древних храмов в удобной однодневной поездке
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
3 500฿ за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 875฿ за человека
Madagascar Экспресс
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Madagascar Экспресс: групповая экскурсия по островам Паттайи
Проведите незабываемый день, путешествуя по трём живописным островам Паттайи с Madagascar Экспресс
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: с 23 ноября, ежедневно
1 окт в 07:30
5 окт в 07:30
2 400฿ за человека
Открытый зоопарк «Као-Кео»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
13 отзывов
Визит в зоопарк Као-Кео: незабываемое приключение в Паттайе
Проведите день среди диких животных в просторном зоопарке Као-Кео. Идеальное развлечение для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
950฿ за человека
Тропический сад Нонг Нуч
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Тропический сад Нонг Нуч - природное чудо Паттайи
Откройте мир тропической флоры: редкие орхидеи, величественные кактусы и античные скульптуры в садах Нонг Нуч
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
1 000฿ за человека
Голубая лагуна - уединённый пляж
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Голубая лагуна Паттайя: эксклюзивный отдых на уединённом пляже
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и чистоты на эксклюзивном пляже Голубая лагуна, окружённом живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600฿ за человека
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальный тур из Паттайи в Камбоджу (2 дня/1 ночь)
Увидеть «сердце» древнего королевства: знаменитые храмы, джунгли и плавучие деревни
Начало: По месту вашего проживания в Паттайе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$1 480 за всё до 2 чел.
Трансфер в развлекательный комплекс Columbia Pictures Aquaverse + билет
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Трансфер + билет в аквапарк Columbia Pictures Aquaverse
Забудьте о заботах с трансфером в Columbia Pictures Aquaverse - аквапарк с голливудскими шоу
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$57 за человека
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Паттайи в Бангкок: культура и шопинг
Вас ждет захватывающее путешествие из Паттайи в Бангкок с обзорной экскурсией и уникальным шопингом в лучших торговых центрах
Начало: По месту проживания в Паттайе
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$69 за человека
Из Паттайи - на поиски сапфиров. Самоцвет в подарок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Паттайя: Поиски сапфиров с экскурсией - Самоцвет в подарок каждому участнику
Возьмите уникальный шанс добыть сапфиры своими руками и исследовать сокровища Паттайи в одной захватывающей экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: в субботу в 06:30 и 20:30
15 июня в 06:30
22 июня в 06:30
$120 за человека
Новый вечерний Бангкок
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
3 500฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Спасибо организатору! Программа в целом традиционная для Камбоджи: храм, озеро, летучие собачки,кофейный магазин… Главное - гиды и организационные детали. Все
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    мои оценки максимальные! Группа была маленькая, всего 11 человек, но в низкий сезон набрать и столько - это победа! А нам, туристам, было в такой небольшой компании очень комфортно. Гиды Оскар-первый день и Лин- второй день. Профессионалы своего дела! Молодцы! По времени - всё четко по плану, практически минута в минуту. Вернулись только позже, чем планировали на час, но нас высаживали почти последних и были пробки, простительно… Из замечаний или вернее пожеланий к организаторам. На озеро, возможно, не стоит возить туристов, когда вода такая мелкая или брать более мобильную легкую лодку… в принципе мы ничего не увидели. . я второй раз была здесь, есть с чем сравнить.. этот пункт программы в вашем исполнении разочаровал, но не испортил общего впечатления. Итого: ЭКСКУРСИЮ И ОРГАНИЗАТОРА РЕКОМЕНДУЮ!

  • А
    Артем
    29 мая 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    Цена качество полностью отвечает. Маршрут построен хорошо, трансфер вполне комфортабельных машинах, местная еда выбрано под нас, так что все вкусно
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    и никакого дискомфорта нет. Отдельно хотел упомянуть наших гидов Оскара и Лин-а очень хорошо рассказывают про быт и жизнь в Камбоджи.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Бангкок классический
    Очень интересная экскурсия, включающая в себя всё: и впечатления от уникальных и красивейших храмовых комплексов, дворца, и отдых на лодке,
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    и удовольствие от кормления рыбок и восхитительные виды на незабываемые панорамы Бангкока с высоты птичьего полёта, и вкуснейший обед, который понравится всем посетителям, с любыми вкусовыми пристрастиями. Главное - это прекрасная организация и замечательные гиды, которые смогут ответить на любой вопрос. Осталась очень довольна! Рекомендую!

  • О
    Оксана
    30 апреля 2024
    Madagascar Экспресс
    Ребята Айдар и Куршет просто лучшие!!! Они сделали невозможное). Айдар прирождённый дрессировщик обезьян… это было круто и очень чёткая организация с их стороны! Спасибо
  • В
    Виктория
    18 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Все понравилось, было хорошо организовано и внимательно со стороны гида
  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил, за всю экскурсию мы так не устали как на обратном пути. Спасибо большое за экскурсию и особенно нашему гиду Доре!!!!!!
    Спасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомилСпасибо, было все отлично, вот только дождик нам подпортил концовку и обратный путь до отеля утомил
  • Е
    Екатерина
    13 апреля 2024
    Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
    В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться всей красотой Анкора тк
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    вся поездка бегом. Но обо все по порядку: 1. Время в пути между Тайландом и Камбоджей где-то часов 8, водитель останавливается несколько раз, можно сходить в туалет или перекусить. 2. Минвен, на котором нас везли вполне комфортабельный, нам повезло и в группе было всего 9 чел. 3. Границу прошли быстро, паспорта забрал гид, сразу, как перешли границу и вернул на след день, для проставления визы в паспорте, так что не переживайте, на обратном пути вам его вернут. 4. По дороге с границы до обеда (ресторана) гид в минивене рассказывал про историю Камбоджи. Сразу хочу сказать, мое субъективное мнение, вся программа немного скомкана (рассказ гида), все очень быстро, не успеваешь насладиться и проникнуться. 5. Обеды 2 (два) дня вполне себе нормальные, голодными не останетесь, на столе несколько блюд: суп, салаты, закуски, рестораны хорошие, чистые, можно заказать напитки, в тч алкогольные. Пиво 2 $. 6. Далее нас разместили в отеле, расположение шикарное, недалеко от ночного рынка, на троих тук тук 3$. Отель хороший, соответствует 4*, халаты, полотенца, мыльные принадлежности, питьевую воду выдают, чисто и уютно. 6. Посещение озера, это прогулка на лодке, с остановкой в магазине на озере, очень колоритно, ничего особенно кто-то скажет, но я однозначно рекомендую! 7. Затем быстрый заезд на рынок, кофейный магазин, кто не покупал кофе, рядом кафе, мы пили пиво 20 Батт. 8. Далее мы отправились на ужин, шикарный ресторан, шведский стол, даже самый большой привереда найдет чем полакомиться, выбор блюд огромный, есть уголок блюд для веганов. Пиво в баре 4$. Программа с танцами отличная, очень понравилась, все красочно. 9. Далее нас отвезли в отель и мы самостоятельно отправились погуляли по городу. 10. Подъем на след день ранний, тк программа большая и днём по жаре передвигаться просто невозможно. 11. Ребята, не отставайте от группы, дают немного времени погулять, но если не успеешь подойти в обозначенное время к автобусу, могут там и оставить, единственный плюс, что все локации недалеко друг от друга и можно доехать на тук-туке. А вот к чему я это: у нас в группе парень опоздал и его оставили на первой локации, он самостоятельно добирался в отель. 12. Анкор впечатлил своим величием, когда находишься там, там такая энергетика сумасшедшая, я до сих пор под огромным впечатлением. Еще кормили мартышек на последней локации, не переживайте, они очень милые, не агрессивные. 13. И да, что хотела еще отметить, стоимость данной экскурсии в Тайланде (на улице) дешевле, чем на данном сайте. Причем все покупали через разные источники и абсолютно у каждого разная стоимость, но на данном сайте дороже всего. 14. Вся экскурсия построена плотно, я бы даже согласилась пусть стоимость была бы подороже, но 3 дня для посещения всех достопримечательностей и побольше времени на Анкор, потому что его масштабами и красотой невозможно налюбоваться. 15. Как итог, Камбоджа в моем сердечке заняла свое особенное место, эта страна, ее колорит, впечатляет.

    В целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладитьсяВ целом масштаб данной экскурсии на 5+, рекомендую однозначно к посещению, но не хватило времени насладиться
  • А
    Александр
    10 апреля 2024
    Открытый зоопарк «Као-Кео»
    Экскурсия на 4, за лемуров плюс балл
  • Е
    Екатерина
    17 марта 2024
    Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд". Хотели сказать огромное спасибо гиду Михаилу за интересный и познавательный рассказ о религии, культуре и традициях
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    Таиланда. Экскурсия организована очень грамотно, на всех точках маршрута достаточно времени чтобы все осмотреть в комфортном темпе. Интересно было увидеть, такие отдаленные и самобытные, не туристические места Таиланда. Особенно понравилась встреча заката на лодке в городе Ампхава (тайская Венеция), это точно то, что стоит увидеть в жизни)

    Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"Были на экскурсии "Многоликий Таиланд"
  • Е
    Елена
    14 марта 2024
    Тропический сад Нонг Нуч
    Были на экскурсии в тропический сад мадам Нонг Нуч. Очень понравилось, сад красивый, много локаций, огромная территория впечатляет. Маловато свободного времени, нашли такие красивые локации, что захотелось приехать ещё раз самостоятельно.

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Из Паттайи в Камбоджу: по следам Лары Крофт в мини-группе
  2. Многоликий Таиланд: групповое путешествие из Паттайи
  3. Всё включено! Лучшие места в районе Паттайи
  4. Бангкок классический
  5. Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "На автобусе" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 57 до 3 875. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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