Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Паттайе, где мы посетим все самые известные достопримечательности в пределах города, увидим потрясающие живописные места и смотровые площадки и, конечно же, окунёмся в культуру и традиции Таиланда.
Описание экскурсии
Экскурсия в Паттайю Паттайя — курортный город на юго-востоке Таиланда, расположенный на побережье Сиамского залива, примерно в 165 км. от Бангкока. Многие слышали об этом удивительном месте и мечтают здесь побывать или снова вернуться. На нашей экскурсии вы увидите все самые популярные достопримечательности города и посетите его живописные знаковые места. Что вас ожидает:
- Самый большой наскальный Будда в мире, выложенный на горе Кхао Чи Чан золотыми пластинами и известный Большой Будда Паттайи, где по желанию вы можете получить благословение на удачу от буддиских монахов;
- Вместе мы прокатимся на лодках по каналам города и увидим тот самый плавучий рынок;
- Дворец Бан Сукхавади — роскошное место, где архитектурная изысканность сочетается с зелеными садами. В вечернее время здесь включается подсветка, иллюминация и музыка. При желании можно приобрести билет на ужин (шведский стол) и на тайское шоу;
• Атмосфера Таиланда с его культурой, традициями и историей. Важная информация:
Ежедневно в 12:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наскальный Будда
- Плавучий рынок
- Большой Будда Паттайи
- Смотровая площадка Паттайи
- Логотип Паттайи
- Маяк и культовая улица Уокинг стрит
- Смотровая площадка Храма Истины
- Дворец Бан Сукхавади
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
Что не входит в цену
- По желанию ужин во дворце Бан Сукхавади
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
22 окт 2025
Е
Екатерина
19 сен 2025
Достаточно скучная экскурсия
А
Анжелика
10 авг 2025
Экскурсия была замечательная. Приятный и интересный гид Евгений. Мы посетили самые нужные локации, для первичного понимания города Паттайя. Дворец куриного короля Сукхавади произел на нас всех самые восторженные впечатления! Очень понравился шашлык из крокодила на плавучем рынке. Спасибо Женя!
А
Альфия
14 июл 2025
Экскурсия очень понравилась. Прекрасные локации, гид увлекательно и информативно рассказал о каждой из них. Рекомендую!
Входит в следующие категории Паттайи
