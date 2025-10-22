Экскурсия в Паттайю Паттайя — курортный город на юго-востоке Таиланда, расположенный на побережье Сиамского залива, примерно в 165 км. от Бангкока. Многие слышали об этом удивительном месте и мечтают здесь побывать или снова вернуться. На нашей экскурсии вы увидите все самые популярные достопримечательности города и посетите его живописные знаковые места. Что вас ожидает:

Самый большой наскальный Будда в мире, выложенный на горе Кхао Чи Чан золотыми пластинами и известный Большой Будда Паттайи, где по желанию вы можете получить благословение на удачу от буддиских монахов;

Вместе мы прокатимся на лодках по каналам города и увидим тот самый плавучий рынок;

Дворец Бан Сукхавади — роскошное место, где архитектурная изысканность сочетается с зелеными садами. В вечернее время здесь включается подсветка, иллюминация и музыка. При желании можно приобрести билет на ужин (шведский стол) и на тайское шоу;

• Атмосфера Таиланда с его культурой, традициями и историей. Важная информация:

Доплата за программу осуществляется рублевым переводом за день до экскурсии или ранее.