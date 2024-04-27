Обзорные и познавательные экскурсии Паттайи

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Паттайе, цены от $69. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
6 отзывов
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Приглашаем вас на экскурсию, чтобы всего за 1 день увидеть главные достопримечательности Бангкока и узнать историю королевства»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$110 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Это легкая обзорная программа, которая подойдет тем, кто хочет за один день насладиться лучшими видами на Бангкок, а также великолепным ужином и вечерней подсветкой города во время круиза на лайнере по реке Чао Прайя»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Приключение в Бангкоке Начните свое знакомство с Бангкоком с нами»
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 875฿ за человека
Обзорная экскурсия по Бангкоку + башня Маханакхон
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Обзорная экскурсия Бангкока + башня Маханакхон из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от величественных храмов до захватывающих высот башни Маханакхон
Начало: Ваш отель в Паттайе
«После знакомства с храмом Вы отправитесь в Чайнотаун, в котором куча магазинов, лавок, кафе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 200฿ за человека
Из Паттайи - в Бангкок: обзорная экскурсия + шопинг в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Паттайи в Бангкок: культура и шопинг
Вас ждет захватывающее путешествие из Паттайи в Бангкок с обзорной экскурсией и уникальным шопингом в лучших торговых центрах
Начало: По месту проживания в Паттайе
«На обзорной экскурсии вы погрузитесь в повседневную жизнь столицы и проникнетесь её яркими контрастами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$69 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи)
    Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
  • Е
    Елена
    7 марта 2024
    Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
    Отличная экскурсия, четкая организация, замечательные гиды Людмила и тайский гид. Посмотрели основные достопримечательности, получили много информации об истории города, все в очень четкой и доступной форме. Замечательная экскурсия для первого знакомства с городом.
  • А
    Александра
    22 февраля 2024
    Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
    Отличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что она даже максимально чëткие инструкции
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    и ориентиры). Программа довольно насыщенная и включает в себя стандартный набор основных достопримечательностей, которые советуют в статьях, при этом к концу экскурсии не чувствуешь себя как выжатый лемон (у меня даже потом нашлись силы погулять по вечерней Паттайе). Ездили в комфортных прохладных минивэнах. Рекомендую!

    Отличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что онаОтличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что она
  • В
    Валентин
    8 февраля 2024
    Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе
    По дороге в Бангкок, гид Тимур интересно расскывал о Тайланде и его истории, на месте тайский гид, по сути, больше
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    показыва и объяснял, что мы видим. Катание по реке и виды с небоскреба, ничего сверх выдающегося, но, в целом, понравилось. Океанариум за доп. плату, гиганские аквариумы в конце впечатляющие. .

  • А
    Артём
    13 января 2024
    Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи
    Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы! Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске! Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.
  • В
    Волнушка
    28 декабря 2022
    Фототур: Паттайя
    Поездка с Дельфин-тур понравилось, все вовремя, гиды хорошие.
  • E
    El_lka
    23 декабря 2022
    Фототур: Паттайя
    Дельфин-тур, у которого мы брали все экскурсии, очень порадовал ценами и качеством обслуживания! Мы остались довольны.
  • К
    Ксения
    22 декабря 2022
    Фототур: Паттайя
    Мы брали экскурсии в Дельфин-Тур, отличные ребята, все хорошо организовали!
  • Ю
    Юлия
    6 декабря 2022
    «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабаре
    Хорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату
  • М
    Марта
    1 декабря 2022
    «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабаре
    Вы должны увидеть это

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 69 до 18 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Изучение достопримечательностей города Паттайи нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Паттайе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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