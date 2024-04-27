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Мини-группа
13 часов
Королевский Бангкок: экскурсия из Паттайи в мини-группе
Погрузитесь в величие Бангкока с экскурсией в мини-группе. История, культура и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: На ресепшене вашего отеля
«Приглашаем вас на экскурсию, чтобы всего за 1 день увидеть главные достопримечательности Бангкока и узнать историю королевства»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$110 за человека
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Бангкок из Паттайи: вечерний круиз и храмы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку из Паттайи! Откройте для себя величие города на речном круизе
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Это легкая обзорная программа, которая подойдет тем, кто хочет за один день насладиться лучшими видами на Бангкок, а также великолепным ужином и вечерней подсветкой города во время круиза на лайнере по реке Чао Прайя»
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$110 за человека
Мини-группа
12 часов
Увлекательная экскурсия в Бангкок из Паттайи: мини-группа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в Бангкок из Паттайи. Узнайте город глазами местного жителя, посетите храмы, кварталы и ночной рынок
Начало: Ресепшен вашего отеля
«Приключение в Бангкоке Начните свое знакомство с Бангкоком с нами»
Расписание: ежедневно в 11.00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
3 875฿ за человека
Индивидуальная
11 часов
Обзорная экскурсия Бангкока + башня Маханакхон из Паттайи
Погрузитесь в атмосферу Бангкока: от величественных храмов до захватывающих высот башни Маханакхон
Начало: Ваш отель в Паттайе
«После знакомства с храмом Вы отправитесь в Чайнотаун, в котором куча магазинов, лавок, кафе»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 200฿ за человека
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Паттайи в Бангкок: культура и шопинг
Вас ждет захватывающее путешествие из Паттайи в Бангкок с обзорной экскурсией и уникальным шопингом в лучших торговых центрах
Начало: По месту проживания в Паттайе
«На обзорной экскурсии вы погрузитесь в повседневную жизнь столицы и проникнетесь её яркими контрастами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$69 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 апреля 2024Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.
- ЕЕлена7 марта 2024Отличная экскурсия, четкая организация, замечательные гиды Людмила и тайский гид. Посмотрели основные достопримечательности, получили много информации об истории города, все в очень четкой и доступной форме. Замечательная экскурсия для первого знакомства с городом.
- ААлександра22 февраля 2024Отличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что она даже максимально чëткие инструкции
- ВВалентин8 февраля 2024По дороге в Бангкок, гид Тимур интересно расскывал о Тайланде и его истории, на месте тайский гид, по сути, больше
- ААртём13 января 2024Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы! Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске! Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.
- ВВолнушка28 декабря 2022Фототур: ПаттайяПоездка с Дельфин-тур понравилось, все вовремя, гиды хорошие.
- EEl_lka23 декабря 2022Фототур: ПаттайяДельфин-тур, у которого мы брали все экскурсии, очень порадовал ценами и качеством обслуживания! Мы остались довольны.
- ККсения22 декабря 2022Фототур: ПаттайяМы брали экскурсии в Дельфин-Тур, отличные ребята, все хорошо организовали!
- ЮЮлия6 декабря 2022«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабареХорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату
- ММарта1 декабря 2022«Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабареВы должны увидеть это
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Обзорные»
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