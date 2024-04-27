Е Елена Знакомство с Бангкоком в мини-группе (из Паттайи) Экскурсия понравилась,от маршрута до организации. Михаил был внимателен ко всем туристам. Получила адреналин на смотровой площадке Skywalk со стеклянным полом,релакс при кормлении черепашек в храме. Прогулка по набережной порадовала.

Е Елена Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе Отличная экскурсия, четкая организация, замечательные гиды Людмила и тайский гид. Посмотрели основные достопримечательности, получили много информации об истории города, все в очень четкой и доступной форме. Замечательная экскурсия для первого знакомства с городом.

А Александра Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе читать дальше и ориентиры). Программа довольно насыщенная и включает в себя стандартный набор основных достопримечательностей, которые советуют в статьях, при этом к концу экскурсии не чувствуешь себя как выжатый лемон (у меня даже потом нашлись силы погулять по вечерней Паттайе). Ездили в комфортных прохладных минивэнах. Рекомендую! Отличная экскурсия, отличные гиды (отдельное спасибо Людмиле: с ней, мне кажется, невозможно потеряться, потому что она даже максимально чëткие инструкции

В Валентин Королевский Бангкок: большое путешествие в мини-группе читать дальше показыва и объяснял, что мы видим. Катание по реке и виды с небоскреба, ничего сверх выдающегося, но, в целом, понравилось. Океанариум за доп. плату, гиганские аквариумы в конце впечатляющие. . По дороге в Бангкок, гид Тимур интересно расскывал о Тайланде и его истории, на месте тайский гид, по сути, больше

А Артём Знакомство с Бангкоком в мини-группе из Паттайи Отличная экскурсия, во всем благодарность гиду Доре, все рассказала, отвечала на все вопросы! Приятно, когда с вами едет жизнерадостный человек особенно в отпуске! Банкок - очень удивительное место, но 1 дня мало, чтобы оценить все великолепие, советую брать 2 дня.

В Волнушка Фототур: Паттайя Поездка с Дельфин-тур понравилось, все вовремя, гиды хорошие.

E El_lka Фототур: Паттайя Дельфин-тур, у которого мы брали все экскурсии, очень порадовал ценами и качеством обслуживания! Мы остались довольны.

К Ксения Фототур: Паттайя Мы брали экскурсии в Дельфин-Тур, отличные ребята, все хорошо организовали!

Ю Юлия «Шоу Тиффани» в Паттайе: входной билет на травести-шоу в кабаре Хорошее шоу, но фотографировать нельзя. После этого вы сможете сфотографироваться с исполнителями, но правда за доп. плату