Мои заказы

Экскурсия на изумрудный остров Ко Кхам из Паттайи

Остров Ко Кхам получил название «изумрудный» благодаря прозрачной бирюзовой воде.

Вода на острове чистая, поэтому здесь особенно приятно заниматься снорклингом и смотреть на подводных обитателей. Также туристов радует белый, чистый песок и пологий вход в воду, без ила и камней.

Помимо насыщенного отдыха на острове вы побываете на Черепашьей ферме и на территории музея военной техники под открытым небом «Станция 331».
Экскурсия на изумрудный остров Ко Кхам из Паттайи
Экскурсия на изумрудный остров Ко Кхам из Паттайи
Экскурсия на изумрудный остров Ко Кхам из Паттайи
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя16
ноя18
ноя20
ноя23
ноя25
ноя
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Путь от Паттайи до острова занимает менее часа. Рекомендуем эту экскурсию для семейного отдыха с детьми от 7-8 лет. Остров не обитаем, на нём мало туристов, поэтому тут всегда тихо и спокойно. Для посещения и отдыха будет доступна большая лагуна без лодок и гидроциклов, где буквально в нескольких метрах от берега среди плантаций актиний плавают рыбки Немо. Всем посетителям бесплатно на выбор предоставляют каяки, маски и трубки для снорклинга, спасательные жилеты, коврики, гамаки и шезлонги. На изумрудном острове вы проведёте не меньше 5 часов, а после экскурсия продолжится посещением Военного центра разведения черепах, где вы посмотрите на черепах разных возрастов, от совсем маленьких до взрослых особей. Далее по дороге в Паттайю вас ждёт возможность выпить кофе в знаменитом «Coffee War» на территории музея военной техники под открытым небом «Станция 331». За дополнительную плату в 100 бат вы сможете сделать фотографии из кабины пилота в одном из трех списанных пассажирских лайнеров, стоящих на территории.

В летние месяца проводится не регулярно, уточняйте перед бронированием.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Групповой трансфер (все отели Пхукета)
  • Транспорт (большая деревянная лодка)
  • Оплата за въезд в национальный парк
  • Обед
  • Маски и трубки для снорклинга, циновки на пляже, детский инвентарь.
Что не входит в цену
  • Напитки в Coffee War.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В летние месяца проводится не регулярно, уточняйте перед бронированием.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Паттайи

Похожие экскурсии из Паттайи

Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
На машине
9 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
23 ноя в 07:30
24 ноя в 07:30
$57 за человека
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
6 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Паттайя - остров Ко Сак: индивидуальная прогулка на катамаране
Ваш личный luxury-путешествие по лазурному мору к белоснежным пляжам и дикой природе
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$750 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Прогулки на каяках
На микроавтобусе
10 часов
3 отзыва
Водная прогулка
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
Провести день на райском острове, поплавать на каяке и прокатиться на лодке с прозрачным дном
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
14 ноя в 07:30
18 ноя в 07:30
$87 за человека
У нас ещё много экскурсий в Паттайе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Паттайе