Остров Ко Кхам получил название «изумрудный» благодаря прозрачной бирюзовой воде.
Вода на острове чистая, поэтому здесь особенно приятно заниматься снорклингом и смотреть на подводных обитателей. Также туристов радует белый, чистый песок и пологий вход в воду, без ила и камней.
Помимо насыщенного отдыха на острове вы побываете на Черепашьей ферме и на территории музея военной техники под открытым небом «Станция 331».
Описание экскурсииПуть от Паттайи до острова занимает менее часа. Рекомендуем эту экскурсию для семейного отдыха с детьми от 7-8 лет. Остров не обитаем, на нём мало туристов, поэтому тут всегда тихо и спокойно. Для посещения и отдыха будет доступна большая лагуна без лодок и гидроциклов, где буквально в нескольких метрах от берега среди плантаций актиний плавают рыбки Немо. Всем посетителям бесплатно на выбор предоставляют каяки, маски и трубки для снорклинга, спасательные жилеты, коврики, гамаки и шезлонги. На изумрудном острове вы проведёте не меньше 5 часов, а после экскурсия продолжится посещением Военного центра разведения черепах, где вы посмотрите на черепах разных возрастов, от совсем маленьких до взрослых особей. Далее по дороге в Паттайю вас ждёт возможность выпить кофе в знаменитом «Coffee War» на территории музея военной техники под открытым небом «Станция 331». За дополнительную плату в 100 бат вы сможете сделать фотографии из кабины пилота в одном из трех списанных пассажирских лайнеров, стоящих на территории.
В летние месяца проводится не регулярно, уточняйте перед бронированием.
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Групповой трансфер (все отели Пхукета)
- Транспорт (большая деревянная лодка)
- Оплата за въезд в национальный парк
- Обед
- Маски и трубки для снорклинга, циновки на пляже, детский инвентарь.
Что не входит в цену
- Напитки в Coffee War.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберёт вас из места вашего проживания
Завершение: Гид привезёт вас к месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: В летние месяца проводится не регулярно, уточняйте перед бронированием.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
