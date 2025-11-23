Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Остров Ко Кхам получил название «изумрудный» благодаря прозрачной бирюзовой воде.



Вода на острове чистая, поэтому здесь особенно приятно заниматься снорклингом и смотреть на подводных обитателей. Также туристов радует белый, чистый песок и пологий вход в воду, без ила и камней.



Помимо насыщенного отдыха на острове вы побываете на Черепашьей ферме и на территории музея военной техники под открытым небом «Станция 331».

Alpha Travel Ваш гид в Паттайе Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Когда В летние месяца проводится не регулярно, уточняйте перед бронированием. 10% Скидка на заказ 2700 выгода 270 ฿ 2430 ฿ за человека

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:30

Описание экскурсии Путь от Паттайи до острова занимает менее часа. Рекомендуем эту экскурсию для семейного отдыха с детьми от 7-8 лет. Остров не обитаем, на нём мало туристов, поэтому тут всегда тихо и спокойно. Для посещения и отдыха будет доступна большая лагуна без лодок и гидроциклов, где буквально в нескольких метрах от берега среди плантаций актиний плавают рыбки Немо. Всем посетителям бесплатно на выбор предоставляют каяки, маски и трубки для снорклинга, спасательные жилеты, коврики, гамаки и шезлонги. На изумрудном острове вы проведёте не меньше 5 часов, а после экскурсия продолжится посещением Военного центра разведения черепах, где вы посмотрите на черепах разных возрастов, от совсем маленьких до взрослых особей. Далее по дороге в Паттайю вас ждёт возможность выпить кофе в знаменитом «Coffee War» на территории музея военной техники под открытым небом «Станция 331». За дополнительную плату в 100 бат вы сможете сделать фотографии из кабины пилота в одном из трех списанных пассажирских лайнеров, стоящих на территории.

В летние месяца проводится не регулярно, уточняйте перед бронированием. Выбрать дату