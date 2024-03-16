Расписание: во вторник и пятницу в 07:30

Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость

На гидроцикле

Индивидуальная

2.5 часа 1 отзыв

Увлекательное водное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи Увлекательное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи подарит вам массу ярких эмоций и позволит насладиться красотой Сиамского залива Начало: Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA «Снорклинг и отдых на пляжах: во время остановок на островах вы сможете заняться сноркелингом и исследовать подводный мир Сиамского залива»

Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00