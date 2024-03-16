Экскурсии на острова из Паттайи

Найдено 4 экскурсии в категории «На острова» в Паттайе, цены от $72. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
🚣 Прогулки на каяках
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
«07:30 Сбор по отелям09:00 Прибытие на пирс и отправление на остров Принцессы»
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Путешествие на гидроциклах по островам
На гидроцикле
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Увлекательное водное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи
Увлекательное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи подарит вам массу ярких эмоций и позволит насладиться красотой Сиамского залива
Начало: Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA
«Снорклинг и отдых на пляжах: во время остановок на островах вы сможете заняться сноркелингом и исследовать подводный мир Сиамского залива»
Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 999฿ за всё до 2 чел.
Изумрудный остров
Групповая
9 часов
2 отзыва
Изумрудный остров: групповая экскурсия из Паттайи
Откройте для себя райский уголок Таиланда! Прогулки по джунглям, снорклинг, каякинг и посещение уникальных достопримечательностей ждут вас
Начало: Холл Вашего отеля
«Что вас ожидает: Райский остров вашей мечты Совершаем прогулки по джунглям на острове в гору на обзорную площадку, занимаемся снорклингом, каякингом, получаем уединенный отдых под кронами деревьев»
Расписание: Понедельник и четверг
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
2 300฿ за человека
Остров Сабай
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Остров Сабай: незабываемый отдых на необитаемом острове
Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и пятница
11 июня в 12:00
14 июня в 07:00
2 700฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kelviralm
    16 марта 2024
    Изумрудный остров
    Все понравилось. Гид Сергей -огонь.
  • G
    GEORGIY
    16 февраля 2024
    Изумрудный остров
    Насколько не люблю экскурсии, но поездка на изумрудный остров, просто пушка!!! Нет ни одного момента, к чему можно было придраться.
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    Забрали во время, нет спонтанно - запутанных действий, все четко и слаженно! 👌 Обед на свежем воздухе 👍. Сам остров не описать словами, ооочень красив! Виды как с картинки!!! Времени предостаточно на все! И на купание с обзором подводного мира, и на то, чтобы наделать кучу наикрутейших фото и видео! Локаций для этого не сосчитать. Огромное спасибо гидам Александру и Степану! ✊ Красавчики! 😎 Четкая дикция, поставленная речь, интересно и приятно слушать! Ответы на все интересующие вопросы! Вы сделали этот день! 😉 Нет ни грамма сожаления о потраченных деньгах и времени! Рекомендую, 100%.

  • А
    Александра
    3 января 2024
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
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    описании экскурсии. 1. Прогулка на кораблике - это 40 минут до пирса из Паттайи, военное судно времен вьетнамской войны и 10 минут до острова на умирающем двигателе (со слов гида, в состоянии флота виновата коррупция) 2. Группа до 10 человек - это в автобусе, который вас забирает. Потом группа становится человек 30, в нашем случае - это было 3 автобуса 3. Посещение храма - это 15 минут, практически бегом группой из 30 человек. Желания загадывали по очереди, толком ничего не посмотрели. 4. Музей военной техники на обратной дороге. По факту больше похоже на блошиный рынок и ухоженную свалку из старой военной техники. Ощущение, что надо было что-то запихнуть под конец экскурсии, и выбрали полигон по дороге. Абсолютно не вяжется с концепцией всей поездки, и на наш взгляд оказался совершенно ни к чему. Все были довольно уставшие и просто ходили пили кофе. Как итог: ощущение завышенной цены за экскурсию в связи с совокупностью факторов. Написала максимально подробно для того, чтобы организатор возможно скорректировал маршрут для будущих туристов 😉

    Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о
  • R
    Roman731
    14 октября 2023
    Остров Самет
    Не интересно, море с мелкими водорослями, полно мошек, которые кусают, обед скудный, к организации вопросов нет.
  • Ю
    Юрий
    13 сентября 2023
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Мне очень понравилось. Организатор отработал на 5, спасибо, поеду ещё с вами👍
  • А
    Анастасия
    7 апреля 2023
    Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
    Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
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    и коммуникабельные. Сергей в начале поездки очень интересно историю Тайланда рассказывал, но шумно в дороге, не все слышно было(поэтому единственное, что добавить можно было так это микрофон для гида)

  • Т
    Татьяна
    28 декабря 2022
    Остров Самет
    Экскурсии брали у Дельфин-тур. Остались довольны. И всё-таки Паттайя не для детишек. я была рада что не взяла с собой младшего сына (3 года). Ездили купаться на Самет.
  • А
    Алина
    15 ноября 2022
    Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)
    Просто тур мечты, все отлично согласовано, действительно никаких вынужденных дополнительных затрат (были даже полотенца и постоянно новая вода). отличный гид,
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    отличный фотограф. жаль, что некоторые из них были довольно короткими (спортивные мероприятия), но было очень весело. и хотя мой английский более чем плохой, гид объяснила мне все важное в краткой форме, чтобы я знала, что происходит и что предстоит.

  • Д
    Дмитрий
    18 июня 2022
    Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)
    Во время тура было весьма весело и главное недорого!)
  • Л
    Лола
    17 мая 2022
    Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)
    Я встретила новых друзей, которых никогда не забуду:)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На острова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Групповая экскурсия из Паттайи на остров Принцессы
  2. Путешествие на гидроциклах по островам
  3. Изумрудный остров
  4. Остров Сабай
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Муанг Боран
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "На острова" можно забронировать 4 экскурсии от 72 до 9 999. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2024 год на острова, 6 ⭐ отзывов, цены от $72. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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