1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия на остров Принцессы: погружение в райские красоты
Проведите незабываемый день на закрытом острове Принцессы с белоснежными пляжами и чистейшим морем. Все развлечения уже включены в стоимость
Начало: У вашего отеля
«07:30 Сбор по отелям09:00 Прибытие на пирс и отправление на остров Принцессы»
Расписание: во вторник и пятницу в 07:30
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
$72 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательное водное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи
Увлекательное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи подарит вам массу ярких эмоций и позволит насладиться красотой Сиамского залива
Начало: Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA
«Снорклинг и отдых на пляжах: во время остановок на островах вы сможете заняться сноркелингом и исследовать подводный мир Сиамского залива»
Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 9 999฿ за всё до 2 чел.
Групповая
9 часов
Изумрудный остров: групповая экскурсия из Паттайи
Откройте для себя райский уголок Таиланда! Прогулки по джунглям, снорклинг, каякинг и посещение уникальных достопримечательностей ждут вас
Начало: Холл Вашего отеля
«Что вас ожидает: Райский остров вашей мечты Совершаем прогулки по джунглям на острове в гору на обзорную площадку, занимаемся снорклингом, каякингом, получаем уединенный отдых под кронами деревьев»
Расписание: Понедельник и четверг
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
2 300฿ за человека
Мини-группа
7 часов
Остров Сабай: незабываемый отдых на необитаемом острове
Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и пятница
11 июня в 12:00
14 июня в 07:00
2 700฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKelviralm16 марта 2024Все понравилось. Гид Сергей -огонь.
- GGEORGIY16 февраля 2024Насколько не люблю экскурсии, но поездка на изумрудный остров, просто пушка!!! Нет ни одного момента, к чему можно было придраться.
- ААлександра3 января 2024Очень неоднозначные ощущение после экскурсии. Остров, действительно, замечательный и стоит посещения, но есть несколько моментов, о которых сказать организатору в
- RRoman73114 октября 2023Остров СаметНе интересно, море с мелкими водорослями, полно мошек, которые кусают, обед скудный, к организации вопросов нет.
- ЮЮрий13 сентября 2023Групповая экскурсия из Паттайи на остров ПринцессыМне очень понравилось. Организатор отработал на 5, спасибо, поеду ещё с вами👍
- ААнастасия7 апреля 2023Очень понравилось, особенно организация. Все четко, по времени, без всякого хаоса, который бывает даже в небольших группах. Парни молодцы веселые
- ТТатьяна28 декабря 2022Остров СаметЭкскурсии брали у Дельфин-тур. Остались довольны. И всё-таки Паттайя не для детишек. я была рада что не взяла с собой младшего сына (3 года). Ездили купаться на Самет.
- ААлина15 ноября 2022Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)Просто тур мечты, все отлично согласовано, действительно никаких вынужденных дополнительных затрат (были даже полотенца и постоянно новая вода). отличный гид,
- ДДмитрий18 июня 2022Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)Во время тура было весьма весело и главное недорого!)
- ЛЛола17 мая 2022Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)Я встретила новых друзей, которых никогда не забуду:)
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На острова»
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