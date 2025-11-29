Откройте для себя море по-новому: промчитесь на гидроцикле по бирюзовым водам к секретным пляжам и диким островам! Это готовое приключение, где вас ждут море, забавные обезьяны и полная свобода выбора маршрута.
Всего за несколько часов создайте легенду своего отпуска — незабываемые эмоции и соленые брызги гарантированы!
Описание экскурсииГидроциклы в Таиланде: 4 уникальных маршрута на выбор Забудьте о стандартных экскурсиях! На гидроцикле вы увидите то, что недоступно обычным туристам: секретные бухты, необитаемые острова, коралловые сады и пляжи, куда можно добраться только по воде. Это свобода в чистом виде — сами выбираете темп, сами решаете, где остановиться для фото или купания. Наш гид покажет самые живописные места, а вы почувствуете себя настоящим первооткрывателем тропических красот! 97% туристов говорят: «Это было лучшее приключение в Таиланде!» Мы подготовили четыре увлекательных маршрута, чтобы каждый мог найти приключение по душе. Маршрут «Мини-тур» Если время ограничено, выбирайте мини-тур на 2,5 часа по трем островам. За короткий период вы успеете насладиться и знаменитыми скалами Ко Крок, и уединенными бухтами Ко Сака, и пляжами Ко Лана Маршрут «Север» Для ценителей дикой природы идеально подойдет южный маршрут на 4 часа. Вы посетите четыре живописных острова, поплаваете среди коралловых садов, откроете секретные пляжи и познакомитесь с забавными обезьянами на острове Ко Пед. Маршрут «Юг» Любителям культуры и природы понравится северный маршрут на 4 часа. Вы увидите величественный Храм Истины, исследуете кристально чистые воды вокруг островов Ко Сак и Ко Лан, а также сделаете впечатляющие фотографии на фоне скал Ко Крок: Маршрут «Гранд-тур» Для настоящих искателей приключений мы создали гранд-тур на 8 часов, объединяющий лучшие места севера и юга. Это максимально полное погружение в мир тайской природы с двумя сеансами снорклинга, посещением диких пляжей и храмов. Все маршруты включают комфортный трансфер из отеля, профессиональное снаряжение для снорклинга, помощь русскоязычного гида и страховку. Превратите свой отдых в незабываемое путешествие по бирюзовым водам Таиланда. Важная информация:
- Трансфер с отеля и обратно включён.
- Программы и высадки на острова могут меняться по погоде.
- Русскоязычная поддержка 24/7.
- 1 гидроцикл = 2 взрослых + 1 ребёнок (до 10 лет), общий вес до 200 кг.
- Самостоятельное управление с 15 лет (младше — только с родителями).
- Перед началом экскурсии в офисе проводится обязательно инструктаж.
• Ограничения по гидроциклам:
- Беременные девушки, люди с серьезными нарушениями опорно-двигательной системы и сердечно-сосудистыми и др. серьезными заболеваниями, люди в состоянии алкогольного/наркотического опьянения не допускаются.
- Минимальный возраст пассажира — 5 лет. Если младше — под ответственность родителей. Страховка не будет действовать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крам Яй
- Крам Ной
- АйРа
- Ко Пед
- Ко Сак
- Ко Лан
- Ко Крок
Что включено
- Гидроциклы BRP Seadoo GTX PRO 130, 1630 кубов (новые, мощные), до 90 км/ч.
- Страховка жизни и здоровья
- Русскоязычный сопровождающий
- Видеосъемка на GoPro/n (photo) Фото + Видео с дрона DJI (на низкий сезон)
- Cнорклинг
- Трансфер
- Напитки
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты для посещения пляжей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Паттайя
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Паттайи
