Испытайте настоящий драйв на современных гидроциклах SEADOO! Это не просто катание — это всплеск эмоций, ветер в лицо, брызги тёплого моря и чувство свободы. Отличный способ перезагрузиться и получить дозу адреналина в живописной Паттайе.
Описание водной прогулки
Мощные гидроциклы SEADOO BRP GTX 130 PRO 2025 года. Модели с объёмом двигателя 1630 куб. см — стабильные, быстрые и надёжные — подходят даже для новичков.
Профессиональный инструктаж. Перед поездкой вы пройдёте короткий брифинг, научитесь управлять гидроциклом и получите советы по безопасному вождению.
Свобода и скорость. Выход в открытое море с возможностью свободного катания — почувствуйте драйв, который запоминается надолго!
Комфорт и безопасность. У нас есть оборудованный офис рядом с пляжем: зона ожидания, душ, шкафчики для хранения личных вещей.
Организационные детали
- Важно: цена указана не за 1 человека, а за 1 гидроцикл, на который могут поместиться 2 взрослых 1 и ребёнок не старше 10 лет. Максимальный вес — не более 250 кг
- Минимальный возраст для самостоятельного управления гидроциклом — 15 лет. Мы не выдаём технику гостям старше 70 лет, беременным женщинам, людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
- На гидроцикле вы катаетесь самостоятельно. Ограничение зоны катания — примерно 1 км от пляжа
- В стоимость входит: аренда мощного гидроцикла SEADOO BRP 1630 кубов GTX 130 PRO 2025, инструктаж, напитки, спасательные жилеты, защитные очки от брызг
- Отдельно по желанию оплачивается GoPro камера в аренду — 500 батов, фото- и видеосъёмка на дрон DJI — 1500 батов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Джомтьен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — Организатор в Паттайе
Провёл экскурсии для 85 туристов
Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
24 ноя 2025
Организация на месте великолепна, гидроциклы новые этого года, дают хорошие очки. На следующий день прислали фото и видео
Входит в следующие категории Паттайи
Похожие экскурсии из Паттайи
Водная прогулка
1 день на Бамбуковом острове. Групповая поездка из Паттайи
Побывать в сказочном уголке природы с ослепительным пляжем
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
2 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$87 за человека
Водная прогулка
Из Паттайи - на остров Самет в небольшой группе
Провести день на тихом уединённом пляже Ао Пхай с мелким белоснежным песком
Начало: На ресепшен вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
1 дек в 07:30
$57 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Отдых на Военном пляже с трансфером туда и обратно
Белый песок и прозрачное море всего в получасе от Паттайи
Начало: На ресепшне вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
$9 за человека