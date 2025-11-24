Андрей — Организатор в Паттайе

Провёл экскурсии для 85 туристов

Мы — ваш ключ к бескрайним возможностям необычного отдыха в Таиланде. Мы приготовили для вас самые интересные и уникальные развлечения, которые есть только здесь. Подарите себе адреналиновые приключения и незабываемые впечатления, исследуя экзотическую красоту Таиланда и открывая для себя эту страну с новой стороны! Мы занимаемся организацией подобных развлечений с 2017 года и точно знаем, как вас впечатлить.