пляжи паттайи – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «пляжи паттайи» в Паттайе, цены от 600 ฿. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Madagascar Экспресс
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Madagascar Экспресс: групповая экскурсия по островам Паттайи
Проведите незабываемый день, путешествуя по трём живописным островам Паттайи с Madagascar Экспресс
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: с 23 ноября, ежедневно
1 окт в 07:30
5 окт в 07:30
2 400฿ за человека
Морская прогулка на яхте «Серенити»
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповая экскурсия на яхте «Серенити»: острова, рыбалка и пляжи
Насладитесь морской прогулкой на яхте «Серенити» с посещением островов, рыбалкой, снорклингом и обедом шведский стол. Идеально для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 450฿ за человека
Изумрудный остров
Групповая
9 часов
2 отзыва
Изумрудный остров: групповая экскурсия из Паттайи
Откройте для себя райский уголок Таиланда! Прогулки по джунглям, снорклинг, каякинг и посещение уникальных достопримечательностей ждут вас
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник и четверг
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
2 300฿ за человека
Голубая лагуна - уединённый пляж
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Голубая лагуна Паттайя: эксклюзивный отдых на уединённом пляже
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и чистоты на эксклюзивном пляже Голубая лагуна, окружённом живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 апреля 2024
    Madagascar Экспресс
    Ребята Айдар и Куршет просто лучшие!!! Они сделали невозможное). Айдар прирождённый дрессировщик обезьян… это было круто и очень чёткая организация с их стороны! Спасибо
  • K
    Kelviralm
    16 марта 2024
    Изумрудный остров
    Все понравилось. Гид Сергей -огонь.
  • G
    GEORGIY
    16 февраля 2024
    Изумрудный остров
    Насколько не люблю экскурсии, но поездка на изумрудный остров, просто пушка!!! Нет ни одного момента, к чему можно было придраться.
    читать дальше

    Забрали во время, нет спонтанно - запутанных действий, все четко и слаженно! 👌 Обед на свежем воздухе 👍. Сам остров не описать словами, ооочень красив! Виды как с картинки!!! Времени предостаточно на все! И на купание с обзором подводного мира, и на то, чтобы наделать кучу наикрутейших фото и видео! Локаций для этого не сосчитать. Огромное спасибо гидам Александру и Степану! ✊ Красавчики! 😎 Четкая дикция, поставленная речь, интересно и приятно слушать! Ответы на все интересующие вопросы! Вы сделали этот день! 😉 Нет ни грамма сожаления о потраченных деньгах и времени! Рекомендую, 100%.

  • Л
    Людмила
    12 февраля 2024
    Madagascar Экспресс
    Все понравилось, гид молодец все с юмором, четко по времени, все что было заявлено увидели. Ехали на спитботе, быстро не
    читать дальше

    укачивает, 1остров обезьян покормили, здорово они даже плавать умеют, 2 остров красивый тоже были обезьяны, 3 остров где уже отдыхали белый песок голубая вода, очень красиво. Коктейли,обед. Кто хотел ездили на рыбалку, катались на банане.

  • И
    Ирина
    11 ноября 2023
    Подводная Одиссея
    Удивительно красиво 😻
  • Е
    Елена
    6 ноября 2023
    Подводная Одиссея
    Мне понравилось все, кроме фотографирования, которое входит в цену экскурсии. Фото ужасное, по типу и так пойдет. Кроме того, фотосессия
    читать дальше

    не организована, от слова совсем. Я не поняла, где и когда нужно фотографироваться, поэтому у меня получилась только одно фото. На фото с рыбками не отличить кто есть кто. Таким образом, в части фотосессии деньги выброшены на ветер. А в остальном все отлично. Сергей и Юля отличные гиды.

  • А
    Алина
    15 ноября 2022
    Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)
    Просто тур мечты, все отлично согласовано, действительно никаких вынужденных дополнительных затрат (были даже полотенца и постоянно новая вода). отличный гид,
    читать дальше

    отличный фотограф. жаль, что некоторые из них были довольно короткими (спортивные мероприятия), но было очень весело. и хотя мой английский более чем плохой, гид объяснила мне все важное в краткой форме, чтобы я знала, что происходит и что предстоит.

  • Д
    Дмитрий
    18 июня 2022
    Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)
    Во время тура было весьма весело и главное недорого!)
  • Л
    Лола
    17 мая 2022
    Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)
    Я встретила новых друзей, которых никогда не забуду:)

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «пляжи паттайи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Madagascar Экспресс
  2. Морская прогулка на яхте «Серенити»
  3. Изумрудный остров
  4. Голубая лагуна - уединённый пляж
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Муанг Боран
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "пляжи паттайи" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 3 450. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2024 год по теме «пляжи паттайи», 5 ⭐ отзывов, цены от 600฿. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам