1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Madagascar Экспресс: групповая экскурсия по островам Паттайи
Проведите незабываемый день, путешествуя по трём живописным островам Паттайи с Madagascar Экспресс
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: с 23 ноября, ежедневно
1 окт в 07:30
5 окт в 07:30
2 400฿ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия на яхте «Серенити»: острова, рыбалка и пляжи
Насладитесь морской прогулкой на яхте «Серенити» с посещением островов, рыбалкой, снорклингом и обедом шведский стол. Идеально для всей семьи
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Ежедневно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 450฿ за человека
Групповая
9 часов
Изумрудный остров: групповая экскурсия из Паттайи
Откройте для себя райский уголок Таиланда! Прогулки по джунглям, снорклинг, каякинг и посещение уникальных достопримечательностей ждут вас
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник и четверг
13 июня в 07:00
14 июня в 07:00
2 300฿ за человека
Групповая
7 часов
Голубая лагуна Паттайя: эксклюзивный отдых на уединённом пляже
Погрузитесь в атмосферу умиротворения и чистоты на эксклюзивном пляже Голубая лагуна, окружённом живописными пейзажами
Начало: Холл Вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
600฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 апреля 2024Ребята Айдар и Куршет просто лучшие!!! Они сделали невозможное). Айдар прирождённый дрессировщик обезьян… это было круто и очень чёткая организация с их стороны! Спасибо
- KKelviralm16 марта 2024Все понравилось. Гид Сергей -огонь.
- GGEORGIY16 февраля 2024Насколько не люблю экскурсии, но поездка на изумрудный остров, просто пушка!!! Нет ни одного момента, к чему можно было придраться.
- ЛЛюдмила12 февраля 2024Все понравилось, гид молодец все с юмором, четко по времени, все что было заявлено увидели. Ехали на спитботе, быстро не
- ИИрина11 ноября 2023Подводная ОдиссеяУдивительно красиво 😻
- ЕЕлена6 ноября 2023Подводная ОдиссеяМне понравилось все, кроме фотографирования, которое входит в цену экскурсии. Фото ужасное, по типу и так пойдет. Кроме того, фотосессия
- ААлина15 ноября 2022Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)Просто тур мечты, все отлично согласовано, действительно никаких вынужденных дополнительных затрат (были даже полотенца и постоянно новая вода). отличный гид,
- ДДмитрий18 июня 2022Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)Во время тура было весьма весело и главное недорого!)
- ЛЛола17 мая 2022Активный тур из Паттайи на Коралловый остров (на английском языке)Я встретила новых друзей, которых никогда не забуду:)
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «пляжи паттайи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в июне 2024
Сейчас в Паттайе в категории "пляжи паттайи" можно забронировать 4 экскурсии от 600 до 3 450. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2024 год по теме «пляжи паттайи», 5 ⭐ отзывов, цены от 600฿. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август