читать дальше

понаваливать, то лучше брать 1 гидроцикл на 1 человека, потому что заднему человеку будет некомфортно при экстремальных условиях. Кстати сзади удобнее держаться не за поручни снизу, а за жилет водителя.



У нас была 1 гидроцикл сопровождения с 3 людьми. Один водитель, один с гоупро и один фоткает. Если честно не ожидала такого, думала просто на наш телефон сделаем пару фоток.



По пути встретили перевернутый на бок каяк и наш водитель-таец ему помог встать обратно на воду. Когда ехали с островов обратно в гидроцикл сопровождения забился огромный кусок ткани и водитель долго его вычищал. Парень супер профессионал, потому что это тяжёлый труд. Он справился, но стало уже темно и за нами отправили ещё один гидроцикл, чтобы в случае чего мы могли уехать на нем либо за наш мог сесть опытный водитель. Но мы решили попробовать сами и ехать по темноте оказалось даже веселее. Чувствуешь себя Джейсоном Стетхемом на задании.



Выводы: тут работают профессионалы, к форс-мажорам они готовы и это радует.



Нюансы: Коммуникация после бронирования была очень долгой. Пришлось самой задавать кучу вопросов, чтобы понять какой именно тур будет, сколько там человек, какая доплата и какие есть варианты за какую доплату. Явно нужна какая-то памятка, чтобы можно было сразу все выбрать без переписок на два дня.



Итог: гидроциклы классные, инструкторы компетентные, надо ехать!