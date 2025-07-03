Мои заказы

Прокат гидроциклов в Паттайе

Найдено 3 экскурсии в категории «На гидроцикле» в Паттайе, цены от $48. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
На гидроциклах - по островам
На гидроцикле
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
«Обучение управлению гидроциклом: не трудное, интуитивное»
Завтра в 10:00
20 окт в 10:00
от $312 за человека
Путешествие на гидроциклах по островам
На гидроцикле
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на гидроциклах по островам
Начало: Пляж Джомтьен
«✨ Главное отличие — вы сами управляете гидроциклом»
Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Завтра в 10:00
20 окт в 10:00
6900 ฿ за всё до 10 чел.
Аренда гидроциклов в Паттайе
На гидроцикле
30 минут
Водная прогулка
Аренда гидроциклов в Паттайе
Самостоятельно погонять по волнам рядом с пляжем Джомтьен
Начало: На пляже Джомтьен
«Мощные гидроциклы SEADOO BRP GTX 130 PRO 2025 года»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
$48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бретоусов
    3 июля 2025
    На гидроциклах - по островам
    Это было просто супер! Нам очень понравилось! Экскурсия прошла идеально — море драйва, шикарные виды и приятный маршрут. Был русский
    читать дальше

    гид, всё объясняла понятно и с юмором. По факту тур был групповой, но нам повезло — кроме нас никого не было, так что получилось как будто приватный. Катались по красивым местам, останавливались для фото и купания. Организация на уровне — получаешь максимум удовольствия. Очень рекомендуем!

    Это было просто супер! Нам очень понравилось! Экскурсия прошла идеально — море драйва, шикарные виды и
  • Б
    Беслан
    16 мая 2025
    На гидроциклах - по островам
    Во время краткого отпуска в Паттайе решили с мужем день провести активно, выбрали экскурсию на гидроциклах, в Трипстере нашли экскурсию
    читать дальше

    на 4 часа, организатор Аркадий и непосредственно сама гид -Карина, устроили нам незабываемый отдых. Все было очень круто, ребята, море эмоций!
    Управление на гидроцикле интуитивное, по волнам очень здорово ездить, правда, если берете один гидрик на двоих имейте ввиду, что товарищ сзади должен держаться очень крепко, иначе рискует оказаться за бортом))
    Гид и второй сопровождающий очень комфортные ребята, Карина прекрасно говорит на русском, все расскажет и покажет, а так же снимет покатушки на гоупро, и за это ребятам отдельный респект! В общем, все очень-очень здорово!

  • С
    София
    12 апреля 2025
    На гидроциклах - по островам
    Спасибо большое! С нами был гид Василий, очень приятный в общении! Это были незабываемые впечатления! Нам очень понравилось, мы первый раз в жизни катались на гидроцикле, по открытому морю! Организация экскурсии на высшем уровне! Обязательно будем рекомендовать!
    Спасибо большое! С нами был гид Василий, очень приятный в общении! Это были незабываемые впечатления! Нам
  • А
    Анастасия
    1 апреля 2025
    На гидроциклах - по островам
    Взяли индивидуальный тур на двоих на одном гидроцикле на 4 часа. Кататься очень понравилось, управление похоже на снегоход. Если хочется
    читать дальше

    понаваливать, то лучше брать 1 гидроцикл на 1 человека, потому что заднему человеку будет некомфортно при экстремальных условиях. Кстати сзади удобнее держаться не за поручни снизу, а за жилет водителя.

    У нас была 1 гидроцикл сопровождения с 3 людьми. Один водитель, один с гоупро и один фоткает. Если честно не ожидала такого, думала просто на наш телефон сделаем пару фоток.

    По пути встретили перевернутый на бок каяк и наш водитель-таец ему помог встать обратно на воду. Когда ехали с островов обратно в гидроцикл сопровождения забился огромный кусок ткани и водитель долго его вычищал. Парень супер профессионал, потому что это тяжёлый труд. Он справился, но стало уже темно и за нами отправили ещё один гидроцикл, чтобы в случае чего мы могли уехать на нем либо за наш мог сесть опытный водитель. Но мы решили попробовать сами и ехать по темноте оказалось даже веселее. Чувствуешь себя Джейсоном Стетхемом на задании.

    Выводы: тут работают профессионалы, к форс-мажорам они готовы и это радует.

    Нюансы: Коммуникация после бронирования была очень долгой. Пришлось самой задавать кучу вопросов, чтобы понять какой именно тур будет, сколько там человек, какая доплата и какие есть варианты за какую доплату. Явно нужна какая-то памятка, чтобы можно было сразу все выбрать без переписок на два дня.

    Итог: гидроциклы классные, инструкторы компетентные, надо ехать!

  • Е
    Евгений
    11 января 2025
    На гидроциклах - по островам
    Брали мини-тур на 2,5 часа. Катались на двух гидроциклах с детьми. Все прошло отлично. Было даже время перекусить и поплавать с масками на одном из пляжей. В конце пожалели, что не взяли более длительный вариант. Могу смело всем рекомендовать.
  • А
    Александр
    22 ноября 2024
    Путешествие на гидроциклах по островам
    Брали экскурсию на 4 часа. Все прошло хорошо. Начало в офисе, откуда проводили к гидроциклу и провели инструктаж по пути. Выдали спас жилеты и защитные очки, последние будут особенно полезны, если вы носите линзы. Гидроцикл свежий, в хорошем состоянии.
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    На гидроциклах - по островам
    Все понравилось, все супер!
  • Н
    Наталья
    28 марта 2024
    На гидроциклах - по островам
    Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
    читать дальше

    приключение!

    Особенно хочу отметить профессионализм и дружелюбие нашего гида. Он был очень внимателен, помогал нам освоиться с управлением гидроцикла и создавал позитивную атмосферу на протяжении всего тура.

    Мы посетили потрясающий остров, где нас ждал вкуснейший обед и возможность расслабиться на пляже. Кухня была просто великолепной, а виды вокруг - захватывающими дух.

    Но самое главное, что хочется отметить, - это качество предоставляемых услуг. Гидроциклы были новыми, безопасными и прекрасно работали. Мы чувствовали себя уверенно и комфортно во время поездки.

    Я очень Рада, что выбрала именно эту компанию для проведения экскурсии. Большое спасибо за прекрасный отдых и массу положительных эмоций!

  • О
    Оксана
    16 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
  • Н
    Никита
    10 февраля 2024
    На гидроциклах - по островам
    Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍

