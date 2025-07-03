Индивидуальная
Гидроциклы в Паттайе: захватывающее путешествие по островам
Впечатляющее приключение на гидроциклах ждет вас в Паттайе! Откройте мир водных развлечений и уединенных пляжей
Начало: На пляже Джомтьен
«Обучение управлению гидроциклом: не трудное, интуитивное»
Завтра в 10:00
20 окт в 10:00
от $312 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на гидроциклах по островам
Начало: Пляж Джомтьен
«✨ Главное отличие — вы сами управляете гидроциклом»
Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Завтра в 10:00
20 окт в 10:00
6900 ฿ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Аренда гидроциклов в Паттайе
Самостоятельно погонять по волнам рядом с пляжем Джомтьен
Начало: На пляже Джомтьен
«Мощные гидроциклы SEADOO BRP GTX 130 PRO 2025 года»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
$48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ББретоусов3 июля 2025Это было просто супер! Нам очень понравилось! Экскурсия прошла идеально — море драйва, шикарные виды и приятный маршрут. Был русский
- ББеслан16 мая 2025Во время краткого отпуска в Паттайе решили с мужем день провести активно, выбрали экскурсию на гидроциклах, в Трипстере нашли экскурсию
- ССофия12 апреля 2025Спасибо большое! С нами был гид Василий, очень приятный в общении! Это были незабываемые впечатления! Нам очень понравилось, мы первый раз в жизни катались на гидроцикле, по открытому морю! Организация экскурсии на высшем уровне! Обязательно будем рекомендовать!
- ААнастасия1 апреля 2025Взяли индивидуальный тур на двоих на одном гидроцикле на 4 часа. Кататься очень понравилось, управление похоже на снегоход. Если хочется
- ЕЕвгений11 января 2025Брали мини-тур на 2,5 часа. Катались на двух гидроциклах с детьми. Все прошло отлично. Было даже время перекусить и поплавать с масками на одном из пляжей. В конце пожалели, что не взяли более длительный вариант. Могу смело всем рекомендовать.
- ААлександр22 ноября 2024Брали экскурсию на 4 часа. Все прошло хорошо. Начало в офисе, откуда проводили к гидроциклу и провели инструктаж по пути. Выдали спас жилеты и защитные очки, последние будут особенно полезны, если вы носите линзы. Гидроцикл свежий, в хорошем состоянии.
- ЕЕкатерина31 августа 2024Все понравилось, все супер!
- ННаталья28 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность Аркадию и всей команде, которая организовала для нас экскурсию на гидроциклах в Паттайе. Это было незабываемое
- ООксана16 февраля 2024Классно покатались. Отлично провели время. Острова очень красивые. На протяжении всего времени от брони до катания, Вас будет курировать русскоговорящий сотрудник.
- ННикита10 февраля 2024Было в троем, все прошло замечательно, гидроциклы новые, очень резвые, легкие в управлении. Отличный маршрут, посетили 2 острова, были очень впечатлены. Рекомендую всем, тем кто находится в Паттайе 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «На гидроцикле»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в октябре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "На гидроцикле" можно забронировать 3 экскурсии от 48 до 6900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год на гидроцикле, 12 ⭐ отзывов, цены от $48. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь